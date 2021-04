America Vera-Zavala: Esbjörnssons syn på folkmordet i Rwanda är överraskande

I en artikel av Dagens Nyheters Afrikakorrespondent Erik Esbjörnsson anklagas jag för att tillhöra dem som blundar för den rwandiska regimens våld och för att skönmåla landet. Detta efter en text om minnesmärken, omvärldens svek och begränsad yttrandefrihet som jag för två år sedan skrev på 25-årsdagen till minnet av folkmordet. I min text lyfte jag också fram satsningar på turism, mode, trendiga kaféer och konstaterade att Rwanda trots problem med mänskliga rättigheter inte fallit in i ett inbördeskrig eller nya spiraler av etniska massakrer.

Betyder detta att regimen i Rwanda är god, demokratisk och att alla mänskliga rättigheter respekteras? Nej, enligt bland annat Amnesty och UD:s rapport för mänskliga rättigheter förekommer polisvåld, godtyckliga arresteringar och försvinnanden liksom begränsad mediefrihet.

Men det måste gå att på samma gång tala om en tvivelaktig regim och berätta om ett folkmord som de facto ägt rum. Själv menar Esbjörnsson att omvärlden är förlamad av dåligt samvete och inte kritiserar Rwanda. Han har läst boken ”Do not disturb” där den före detta brittiska korrespondenten Michela Wrong tar upp omdebatterade händelser runt folkmordet som argument för att kritisera den nuvarande rwandiska ledningen. En nyckelfråga i Esbjörnssons artikel är vem som i april 1994 sköt ner den dåvarande rwandiska presidentens flygplan. Skjutningen görs till en fråga om skuld för folkmordet. Det är därför den är viktig, för vissa.

Hur många gånger ska fakta om folkmordet behöva slås fast utan att det ifrågasätts i seriösa medier?

I romanen ”Litet Land” som utspelar sig i grannlandet Burundi låter författaren Gaël Faye läsaren följa månaderna av upptrappning i Rwanda genom telefonsamtal. När folkmordet väl inleds blir det tyst i luren. Det finns ett tydligt ”före” flygplansskjutningen. Att det då pågick en noggrann förberedelse av ett folkmord, är väl belagt. Men detta ”före” existerar över huvud taget inte i texten skriven av DN:s korrespondent.

Esbjörnsson kritiserar dem som talar om folkmordsrevisionism med en logik lånad från Europa och Förintelsen, en sådan har enligt honom ”få paralleller till Rwanda”. Men det finns många likheter, också i förnekandet av folkmorden. Att göra skuldfrågan osäker, att ifrågasätta dödstal och förbise planeringen av utrotningen – allt detta känner vi igen från revisionismen av Förintelsen och Srebrenica.

Esbjörnsson konstaterar vidare att Wrongs bok fokuserar så mycket på folkmordet i Rwanda eftersom det ”likt ett svart hål tenderar att suga all uppmärksamhet från den större historieskrivningen om RPF och Kagame”. Världens mest effektiva folkmord i dödande per dag är alltså en mindre fråga än historieskrivningen om en rebellrörelse och en president. Det är ett minst sagt oväntat perspektiv.

Jag slår upp Alfredo Jaars bok ”Let there be light – The Rwanda project 1994-1998” och ser konstverket ”Untitled Newsweek” som utgörs av tidningsomslag från alla veckor som folkmordet inte var en nyhet. Rwanda skrek efter omvärldens uppmärksamhet. Hur många gånger ska fakta om folkmordet behöva slås fast utan att det ifrågasätts i seriösa medier?

