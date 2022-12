Amerikansk skivbolagslegendar död

Skivbolaget, som först fick namnet Satellite Records 1957 för att 1961 byta namn till Stax Records, gav under åren ut musik av artister som Otis Redding, Carla Thomas och Wilson Pickett.

Mellan 1959 och 1975 gav Stax Records ut 800 singlar och 300 album, däribland musiken till filmen ”Shaft” från 1971 – som gav upphovsmannen Isaac Hayes en Oscar.

Under åren kammade skivbolaget också hem bland annat åtta Grammypriser, och Jim Stewart tog 2002 plats i Rock and roll hall of fame.

Jim Stewart blev 92 år.