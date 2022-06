Amerikanska abortstriden aktiverar filmskaparna

I sextiotalets Chicago hade maffian en kodad prislista för kvinnor i desperat behov av en abort. I delstaten Illinois, liksom i resten av USA, var de olagliga. Men den organiserade brottsligheten såg sin chans och erbjöd hugade spekulanter ”en Cadillac, en Chevrolet eller en Rolls Royce”. ”Chevan” kostade minst, 500 dollar.

Det berättar en grånad sjuttioplussare i den nya starka dokumentären ”The Janes” på HBO Max. Kvinnan hade bara råd med Chevroletaborten som ägde rum på ett sjaskigt hotell långt från stan. Efteråt lämnade abortören henne åt sitt eget öde – efter att nogsamt försäkrat sig om stålarna – ensam, blödande och knappt vid medvetande. ”Om jag hade stannat kvar i det där rummet hade jag varit död i dag”, berättar hon i filmen.

Det är en fantastisk story som börjar med att en grupp kvinnliga aktivister skapar ett alternativ, en frizon mellan maffian och polisen där det skulle vara möjligt att erbjuda kvinnor illegala men säkra aborter till överkomliga priser. De kom droppande från alla möjliga olika protestgrupper och var vana vid att utmana rasistiska och kvinnofientliga lagar. Några från Vietnamrörelsen och andra från medborgarrättsrörelsen med mera. De var unga , oftast vita, medelklasskvinnor. Många akademiker. De kallade sig The Janes och hjälpte 11 000 kvinnor mellan 1968 till 1973.

Den konstlöst men effektivt berättade ”The Janes” bygger främst på intervjuer med gamla aktivister. Renons på sensationslystnad men full av historiska fakta om en mörk tid då många led eller till och med dog i sviterna av ohygieniska eller rent livsfarliga abortmetoder.

Men den är långtifrån beckmörk, här finns en hel del svart humor som i slutscenerna där mycket ovilliga mordutredare tvingas dra i väg och knacka på The Janes hemliga mottagning – samtidigt som kvinnorna som jobbar där blir helstirriga och börjar äta upp indexkort med uppgifterna om deras ”patienter”. De grips men döms aldrig eftersom tiden lyckligtvis vänder och ett nytt domslut, Roe mot Wade, 1973 etablerar att fri abort ska ingå i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv för alla amerikaner.

Tajmningen av ”The Janes”-premiär på HBO kunde inte vara bättre. En skarp och högaktuell påminnelse om vad sommarens politiska rysare i USA kan komma att innebära om Högsta domstolen bestämmer sig för att efter bara fem decennier kullkasta Roe mot Wade. Ett beslut som kan leda till att ohanterligt hårda abortlagar, som till exempel redan i Texas, sprider sig över stora delar av landet.

Med tanke på hur stor fråga aborträtten länge varit så är det ett tema som utforskats relativt sällan genom filmhistorien. Enligt en undersökning på University of California har det bara kommit knappt 170 filmer, där abort är ett bärande inslag eller har en huvudperson som utför aborter, mellan stumfilmstid och nutid (ett startskott anses vara Lois Webers ”Where are my children?” från 1916).

Det är knappast konstigt med tanke på hur kontroversiell frågan alltid varit, inte minst under första delen av 1900-talet då Hollywood var impregnerat av en stark, moraliserade självcensur. Den så kallade produktionskoden (The Hays code) formulerade strikta begränsningar när det gällde historier med abortinslag. Moraliserandena var legio. Kvinnor som gjorde abort hamnade snett, medan de som behöll barnen gick lyckligare öden till mötes.

En bra abortfilmsartikel i Vanity Fair nyligen talar om hur en stor del av biopubliken förmodligen mötte temat för första gången i ”Dirty dancing” i slutet av 80-talet. Texten lyfter fram lite extra hur progressivt den filmen faktiskt hanterar den olagliga abort i sjaskig miljö med skitiga knivar (filmen utspelar sig 1963) som löper som en röd tråd genom storyn – och som påverkar relationen mellan det klassöverskridande kärleksparet spelade av Patrick Swayze och Jennifer Grey.

Av de filmer som innehåller temat aborter och som utspelar sig före 1973 dominerar allmängiltiga känslor av trauma, utanförskap och moraliska dilemman. Men de lyfter också ofta fram vikten av att legalisera aborter, som till exempel Lasse Hallströms ”Ciderhusreglerna” (1999) med Tobey Maguire och Charlize Theron, samt ”Revolutionary Road” med Leonardo DiCaprio och Kate Winslet. Här finns också skildringar av revolutionära kvinnor som utfört aborter, som Mike Leighs uppmärksammade ”Vera Drake” med Imelda Staunton i titelrollen.

En nyare film som sticker ut på ett spännande sätt i sammanhanget är det storslaget romantiska kostymdramat ”Porträtt av en kvinna i brand” (2019) av Céline Sciamma där kärleksparet – en kvinnlig konstnär och en ung kvinna som ska giftas bort – förenas i arbetet med att hjälpa en ung köksflicka att få abort i stearinljuset sken. En kort scen förvisso, men som betonar den kvinnliga gemenskapen i det sena 1700-talets Bretagne – en kvinnlig styrkeaktion som ytterligare förstärker det feministiska temat.

De filmer under senare decennier som utspelar sig efter att aborter legaliserades i USA fokuserar mer på individernas beslut, på frågor om delat ansvar och en viss ”ångrar”-trend. Tänk till exempel Derek Cianfrances ”Blue Valentine” med Ryan Gosling och Michelle Williams där den kvinnliga huvudpersonen ångrar sig på operationsbordet.

Mest komplicerad för många är indiesuccén ”Juno” från 2007 där Ellen Page (numera Elliot Page) spelar en naiv men självständig 16-åring. Hon blir oplanerat gravid med sin bästa kompis och bestämmer sig, efter att ha besökt en abortmottagning vars ingång kantas av antiabortdemonstranter, att trots allt föda barnet och adoptera bort det. Smygkonservatism eller en ovanligt öppen, diskuterande och charmig (och fruktansvärt rolig) film om väldigt svåra beslut? Det ligger i betraktarens öga.

Drastiska ”Ninjababy” som kom förra året är ett slags norsk kusin till ”Juno” där huvudpersonen Rakel, en stökig tecknare, lyckas förneka för sig själv att hon är gravid tills det är försent för något annat än adoption. Tror hon. Också den en film som tar humorn till hjälp för att komplicera frågan.

Under pandemiåren 2020–2021 händer något. Plötsligt kommer fler filmer än på länge med aborttema enligt Abortion Onscreen, ett analysprogram som undersöker hur aborter skildras i film och tv-serier som är tillgängliga för amerikansk publik. Ämnet har tickat på under en tid i indievärlden i takt med att starkt konservativa politiker sätter inskränkt aborträtt på agendan världen över. Inför senaste presidentvalet i Frankrike talade Marine Le Pen, ledare för högernationalistiska Nationell samling, om att inskränka ”aborter för bekvämlighets skull” (som om det fanns något ”bekvämt” i detta).

Filmer som dramakomedierna ”Obvious child” (2014) och Paul Weitz roadmovie ”Grandma” med Lily Tomlin (2015) visade vägen. Fokus ändras, filmerna blir alltmer intima och skildrar samtidigt den kvinnliga erfarenheten av abort med allt större variation. Ett modernare tilltal, skulle man kunna säga.

Verk som avspända ”Saint Francis” (2020), skriven och spelad av Kelly O'Sullivan, skildrar en medicinsk abort med mycket känslor men utan skuld- och skamkomplex. Samma år kom också ”Unpregnant” som har ett liknade tema, fast håller en betydligt lättare ton. En feministisk och färgstark roadmovie där den oplanerade graviditeten, och jakten på ett sätt att avsluta den, landar en hyllning till kvinnlig vänskap. Romantiska dramat ”Premature” (2020) av Rashaad Ernesto Green är baserad på den afroamerikanska erfarenhet som alltför sällan skildras trots om svarta kvinnor ligger väldigt högt i abortstatistiken i USA, medan den psykologiska skräckisen ”Swallow” (2020) skrämmer genom att tolka en gravid kvinna som ett ofrivilligt monster besatt av att svälja farliga föremål.

Mest omtalad under rekordåret 2020 är prisade socialrealistiska Sundancesuccén ”Never rarely sometimes always”. Regissören Eliza Hittman var inspirerad av en historia om en abortsökande kvinna på Irland, Savita Halappanavar, som dog efter att ha nekats en livräddande abort 2012. Hon förflyttade historien till dagens USA och berättar om en sextonåring som tvingas åka till New York med sin kusin för att försöka få abort. Ett verk som förenar politik och poesi, smärta och värme – en hudnära skildring av hur fiktiv aborträtten trots allt kan te sig för resurssvaga kvinnor. Rätten kanske finns där men inte pengarna det trots allt kostar att resa, bo borta och betala för behandlingen.

Den våldsamma aspekten av att förmena kvinnor deras reproduktiva, medicinska och i förlängningen mänskliga rättigheter syns i två av det gångna årets starkaste men djupt olika filmer. Den svensk-salvadoranska dokumentären ”The seventeen” av Celina Escher bottnar i El Salvadors stenhårda, konservativa abortlagstiftning där till och med ett missfall kan leda till långa fängelsestraff. För filmens huvudperson Teodora Vásquez, som föder ett dödfött barn i nionde månaden ensam under en blixtförlossning på jobbet, förändras hela livet. Hon döms till trettio års fängelse – för mord. Ett straff som hon delar med sexton andra kvinnor i det fängelse om filmen porträtterar.

Den franska Guldlejonvinnaren ”Omständigheter”, baserad på Annie Ernaux självbiografiska roman ”L'événement”, tangerar i sin tur gränsen till det outhärdliga. Den delar delvis dna med den rumänska Guldpalmsvinnaren ”4 månader, 3 veckor och 2 dagar” från 2007 där en ung student hjälper sin desperata rumskamrat med en olaglig abort.

”Omständigheter”, regisserad av Audrey Diwan, kretsar kring den unga litteraturvetaren Anne som irrar runt stan för att hitta någon som kan hjälpa henne med en illegal abort i det tidiga sextiotalets Frankrike. Det är en av de mest grafiska, realistiska och obehagliga abortskildringar som gjorts. Den gestaltar händelseförloppet närmast som en skräckfilm med blodiga verktyg, vassa sonder, intensivt smärta som strålar ut från duken och blodiga foster i närbild.

Till viss del tangerar den faktiskt Guldpalmsvinnaren och uttalade kroppsskräckfilmen ”Titane” där regissören Julia Ducournau låter den gravida huvudpersonen försöka operera sig själv med samma vassa hårnål som hon använder för att mörda ovälkomna beundrare.

Varför kommer en film som ”Omständigheter” med dess daterade metoder just i dag, när medicinska aborter med hjälp av läkemedel är praxis i stora delar av världen? Sådana fasansfulla upplevelser som huvudpersonen i filmen genomgår tillhör lyckligtvis i stor utsträckning historien. Olagliga aborter utförs alltmer genom att beställa läkemedel över nätet och i de länder där aborträtten hotas så kommer illegala aborter att handla om digital jakt på läkemedlen.

Steph Herold, en av forskarna bakom studien ”Abortion onscreen”, förklarar i Vanity Fair: ”Att inte få den abort man vill ha och behöver kommer alltid att vara en skräckfylld upplevelse, oavsett hur det går. Poängen med Diwans film är att göra tittaren medveten om vad Anne går igenom.”

Caren Spruch på Planned parenthood federation of America menar i sin tur att det fortfarande finns så mycket stigma och skam kring aborter att filmer som ”Omständigheter” gör en tjänst genom att avmystifiera dem. Hon menar också att de senare årens filmer med grafiska abortscener reflekterar ”vreden och avskyn” hos filmskapare som reagerar på inskränkningar i länder som Polen, Nicaragua och eventuellt också senare USA.

”Pregnant? Don’t want to be? Call Jane.” (Gravid? Inget du vill vara? Ring Jane.) Så stod det på anslagstavlor runt om i Chicago, berättar filmen ”The Janes”. Fascinerande nog kunde det underjordiska nätverket operera relativt öppet trots allt. En anledning som ges i filmen är att myndigheterna tittade bort eftersom The Janes tog emot kvinnor från alla samhällskikt, från socioekonomiska utsatta kvinnor, ofta rasifierade, till polisfruar och domares älskarinnor.

Elizabeth Banks och Sigourney Weaver i ”Call Jane”. Foto: RB Entertainment

I samma veva som ”The Janes” hade premiär på filmfestivalen i Sundance i januari visades även nya ”Call Jane” som dramatiserar samma period (har ej nått Sverige än) och är gjord av regissören Phyllis Nagy, som skrev manus till Todd Haynes lesbiska melodram ”Carol”. Elizabeth Banks spelar den verklighetsbaserade, cancersjuka småbarnsmamman Joy vars liv hotas av en graviditet men som inte får hjälp av läkare för att försöka överleva. De enda som kan hjälpa henne är The Janes.

Abortfrågan på film lär inte lämna den politiska hetluften på länge än. Det är inte svårt att föreställa sig att filmer som ”The Janes” och ”Call Jane” kommer att fungera som inspirationskällor till fredligt motstånd och uppbyggnader av nya hemliga nätverk om aborträtten i USA kommer att inskränkas radikalt efter sommaren.

