Ami-Ro Sköld: ”När jag jobbade i butik gick jag över mina egna gränser”

Ami-Ro Sköld är regissör, manusförfattare, animatör och producent.

”Butiken” är hens tredje långfilm. Tidigare har hen skrivit och regisserat ”Granny's dancing on the table” (2016), som blev Guldbaggenominerad för bästa regi, och ”Nasty old people” (2009).

Därutöver har hen även regisserat kortfilmerna ”Tantlängtan” (2011), ”Hilma” (2015) och nu senast ”Play / Ground” (2019).