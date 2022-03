Amor Towles flörtar med klichéerna i ”Lincoln Highway”

Roman Amor Towles ”Lincoln Highway” Övers. Jan Hultman och Annika Hultman-Löfvendahl Wahlström & Widstrand, 576 sidor Visa mer

Problemet med ”den stora amerikanska romanen” är ofta att den är just... stor. Driften att åstadkomma den där breda skildringen av ett helt land resulterar ibland i, ja, transportsträckor.

”Lincoln Highway” är Amor Towles tredje roman, och den motorväg som gett boken dess namn sträcker sig rakt över USA, från Times Square i New York till San Francisco. Det är också den väg som romanens huvudpersoner hela tiden vill ut på, men i stället hamnar de i femhundra sidor på avvägar. Vilket förstås hela tiden är författarens avsikt.

Towles fick ett genombrott med sin förra roman, ”En gentleman i Moskva” (på svenska 2019) som var en berättelse helt byggd just på sådana avbrott och hela tiden gav sig av på irrfärder, som när en katt försvinner in under soffan på jakt efter en dammråtta. När man väl fattat galoppen var det underhållande.

I den nya romanen (rakt och effektivt översatt av Jan Hultman och Annika Löfvendahl, som går i mål med den äran efter 574 sidor) är det Emmett och hans lillebror Billy, föräldralösa pojkar från Nebraska, som vill köra till San Francisco för att kanske hitta sin försvunna mor. Året är 1954 och Emmett är just släppt från den uppfostringsanstalt där han suttit efter att i rent misshugg ha slagit en mobbare så illa att denne dog. Nu är det den långa bilresan som hägrar.

Sedan kommer digressionerna. Två rymlingar från samma anstalt dyker upp, den halvpsykotiske Duchess som kan nästan hela Shakespeare utantill och den förvirrade och deprimerade Woolly, som kanske har ett stort arv han vill dela med sig av. Om han kan komma ihåg kombinationen till ett kassaskåp i en sommarstuga i Upstate New York.

Lincoln Highway sträcker sig tvärs över USA, mellan New York och San Francisco. Foto: Eddie Rodriquez / Alamy Stock Photo

Emmett är en närmast osannolikt rakryggad person, enveten och humorfritt bussig. Han påminner om en ung man på glid i den sorts film där Spencer Tracy brukade spela hygglig präst. Hans bror Billy är den käcke lillebrorsan som läst ”Greven av Monte Christo”. Och grannflickan Sally kan både bädda sängar, baka finfina äppelpajer och komma med dräpande repliker. Towles leker med amerikanska klichéer – men drar snart iväg sina huvudpersoner till miljöer ingen i en svartvit femtiotalsfilm skulle hamnat i – som West Harlem och den ”Highline” i New York som i dag är en turistattraktion, men då var en slum mitt i slummen.

Ingenting går som huvudpersonerna hoppats eller som läsaren vill. Så långt är det effektivt. Men romanen hade varit träig om det inte varit för halvgangstern Duchess, som mellan varven försöker förklara sitt eget obegripliga moralsystem medan han, fastän analfabet, slänger ur sig långa citat ur ”Macbeth” eller ”Richard III”.

Så hur lyckas Towles med sitt cut-up-experiment på traditionellt berättande och amerikanska femtiotalsklichéer? Jag får väl säga ”sådär”. Jag får känslan av att läsa en ungdomsbok med några år på nacken, en rätt underhållande sådan – men som rätt som det är, nästan av misstag, spjälkats ihop med en James Dean-film och kanske Elia Kazans ”Storstadshamn”. Bokens styrka är att det finns en drömlik logik i hur alla hela tiden hamnar lite längre bort och vid sidan av den väg man trodde handlingen skulle ta, men sådana mardrömmar orkar man inte med hur länge som helst. Och just som man börjar bry sig om gestalterna på riktigt är det som om Towles kliver åt sidan och säger: ni såg hur jag fintade er här, va?

Det kan vara effektfullt i tvåhundra sidor. Inte femhundra. Och jag blåser väl inga kontrakt med er läsare om jag säger att det dröjer innan Emmett och Billy och Sally kommer ut på den där motorvägen som lurigt nog finns på en karta redan på bokens försättsblad.

Läs mer om ny litterär Americana: Saklig, exakt och rytmisk prosa från Södern, om William Gays ”Nattliga nejder”.

