Amy Deasismont: ”Jag pushar alltid mig själv väldigt mycket”

Det absolut första Amy Deasismont skrev när hon påbörjade manuset till det som skulle bli tv-serien ”Thunder in my heart” var själva öppningsscenen. Den där Sigge (spelad av henne själv) har sex med en kille på soffan. Efter att han kommit utan att vänta in henne går Sigge in i badrummet och ger sig själv en orgasm på badrumsgolvet. Det är uppenbart inte första gången det händer. När killen sen gör slut med Sigge passar hon på att ge honom några handfasta tips inför framtiden för hur man får en tjej att komma; ”Det handlar väldigt mycket om rytm… och fråga inte hela tiden om tjejen kommer för det stressar bara skiten ur en.”

Det märks att ”Girls” (av Lena Dunham) och ”Fleabag” ( av Phoebe Waller-Bridge) är några av Amy Deasismonts favoritserier, båda skapade av kvinnor som liksom hon själv skriver, regisserar och spelar huvudrollen i sina egna universum. Resultatet är en dråplig, kroppslig och bitvis ganska sårig berättelse om uppbrott, kärlek och vänskap ur en ung kvinnas perspektiv.

– Jag har nog väldigt mycket utgått ifrån vad jag själv velat se och försökt skapa kvinnliga karaktärer som både är sårbara och tar för sig, säger Amy Deasismont.

När jag frågar ifall hon haft en mental checklista över specifikt kvinnliga erfarenheter hon velat få in i manuset, som det så kallade orgasm-glappet mellan män och kvinnor hon beskriver i inledningsscenen, hörs ett av många hjärtliga skratt bakom hennes munskydd.

– Jag har försökt få in en massa kroppsliga saker som kommer med att vara ung kvinna men den där scenen berättar också något viktigt om karaktärerna och hur dålig deras kommunikation är. Sedan förstår man ju också direkt att Sigge är en person som kanske inte alltid känner att hon kan visa vad som är fel i stunden men ändå kan ta hand om sig själv.

Vi träffas på ett ett ödsligt kontor med flera meter höga glasrutor ut mot gatan i centrala Stockholm. Men vare sig den opersonliga mötesplatsen eller det enorma blå munskyddet som döljer halva Amy Deasismonts ansikte lyckas stå i vägen för hennes sprudlande energi och entusiasm när hon berättar om sitt nya projekt.

2003 debuterade Amy Deasismont som skådespelare i tv-serien ”De drabbade”. Foto: Anette Nantell

Det har gått hela sex år sedan hon satte sig ner och började skriva på den där inledande scenen. Hon menar att hon alltid varit road av att skriva och erkänner sedan något generat att detta kanske ändå inte är det första ambitiösa projekt hon gett sig i kast med. Redan som sjuttonåring påbörjade hon en science fiction-trilogi på engelska inspirerad av fantasyböckerna i den populära ”Hungerspelen”-serien. Ett skrivprojekt som hon är mycket tydlig med numera ligger djupt ner i den så kallade byrålådan. Men enligt Deasismont är det ändå ett tydligt exempel på hur hon funkar. Att hon ibland får för sig saker och tar sig an projekt som på pappret verkar smått omöjliga. Som att bestämma sig för att utan tidigare meriter eller beställare i ryggen skriva en helt egen tv- serie till exempel. Hon var 23 år när hon började, alltså precis lika gammal som karaktärerna i serien.

”Thunder in my heart” handlar om vännerna Sigrid, eller Sigge som hon också kallas, Sam (spelad av Alexander Abdallah från ”Snabba cash”) och Antonia (Julia Lyskova Juhlin, mer känd som ena halvan av podden ”Daddy issues”) som alla står inför svåra utmaningar i livet. Sigge har precis flyttat hemifrån, Sam vårdar sin sjuka pappa och Antonia gör allt för att mörka sin destruktiva kärleksrelation för de andra. Det som förenar dem är enligt Amy Deasismont att de alla bär på någon sorts skam.

Bild 1 av 2 Pressansvarige Ruben Labbé hjälper till med bakgrunden vid fotograferingen men fastnar själv på bild. Foto: Anette Nantell Bild 2 av 2 Amy Deasismont, Alexander Abdallah med flera i ”Thunder in my heart”. Foto: Viaplay Bildspel

Det kanske kan tyckas märkligt att hon valt att namnge serien efter en över fyrtio år gammal Leo Sayers-låt. Men förutom det faktum att den är en av hennes personliga favoriter tycker hon att den, med sitt bombastiska arrangemang och popstjärnans teatrala frasering, fångar de stora känslor som karaktärerna upplever.

– Jag tycker den låten så väl beskriver hur allt känns så himla mycket i den där åldern. Allt är spännande och samtidigt så jobbig.

Hade du själv flyttat hemifrån då?

– Ja, jag hade precis flyttat till Stockholm. Jag är ju uppvuxen med en massa syskon så det har alltid varit mycket ljud hemma. Därför var det både underbart och jättesorgligt att bo själv i en tyst lägenhet. Jag ville skriva om den där tiden då man i vissa sammanhang vill att någon annan ska ta beslut åt en medan man i andra vill att folk behandlar en som en vuxen.

Det är också en tid då ens föräldrar trillar ner från sin piedestal och blir helt vanliga människor.

– Absolut! Det blir ju som att en helt ny relation ska byggas upp.

Sigges frigörelseprocess försvåras av att relationen mellan föräldrarna, Stefan (Gustaf Hammarsten) och Annika (Helen Sjöholm), haft en hel del destruktiva inslag. När skilsmässan väl blivit ett faktum är det därför som om ett, under många år uttänjt, lojalitetsband mellan Sigge och hennes pappa brister.

Stefan är opålitlig och undvikande och så fort han ställs till svars för någonting slingrar han sig. Inte ens när det kommer fram att han tagit dotterns sparpengar tar han ansvar för sina handlingar. Detta samtidigt som han kan vara en varm, stöttande och rolig pappa.

– Stefan är inte baserad på någon specifik person utan flera olika jag träffat genom livet. Människor som har förmågan att styra stämningen i ett rum och använda härskartekniker för att kontrollera andra. I Stefans fall handlar det ju framför allt om sättet han pratar, hur det inte går att nå fram till honom. Men ofta är ju sådana människor också väldigt charmiga. För mig var de viktiga att Stefan fick vara en komplex karaktär och att Sigges blick på sin pappa fick vara fylld av både kärlek och sorg.

Bild 1 av 2 ”Jag har aldrig lärt mig så mycket som jag gjort det senaste året”, säger Amy Deasismont. Foto: Anette Nantell Bild 2 av 2 Amy Diamond i ”Allsång på Skansen” 2005. Foto: Karin Törnblom/TT Bildspel

Amy Deasismont är en erfaren debutant som är van vid rampljuset. Redan som 12-åring fick hon, under artistnamnet Amy Diamond, en stor hit med låten ”What's in it for me?”. Den banade så småningom väg för en mycket framgångsrik popkarriär som fem år senare resulterade i en greatest hits-skiva. Inom loppet av några år hade hon också hunnit medverka i Melodifestivalen två gånger, lett flera säsonger av barnprogrammet ”Bulldogg” i SVT och utbildat sig till frisör hemma i Jönköping. Men redan innan allt detta hade hon tagit flera medaljer i konståkning.

Något som i sin tur gjorde henne till en självklar kandidat för rollen som isprinsessan Sofia i ”LasseMajas detektivbyrå” (som var 2006 års julkalender). Nio år senare skulle samma skridskospår leda henne in på skådespelarbanan igen. Då var det regissören Sanna Lenken som sökte någon som kunde spela konståkningstjejen Katja i ”Min lilla syster” (2015). Filmen, om två systrar och hur deras relation påverkas av storasysterns ätstörning, gav inte bara Deasismont en Guldbaggenominering för bästa biroll utan gjorde henne också fast besluten att det var film hon ville ägna sig åt i framtiden.

– Jag var ju redan förälskad i film men efter den upplevelsen blev jag liksom helt tokig och bara… åh vad jag älskar det här!

Hon slår ut med armarna när hon säger det för att illustrera hur hon helt kapitulerade inför känslan.

Vad var det du fastnade för?

– Dels hur man jobbar i grupp. Sanna har verkligen förmågan att engagera människor och skapa god stämning. Plus att jag fick spela en så pass krävande karaktär. Det var häftigt att bli uppslukad på det sättet.

Amy Deasismont och Rebecka Josephson i Sanna Lenkens ”Min lilla syster” (2015). Foto: Arte

Sanna Lenken har fortsatt att vara en betydelsefull person. Hon var till exempel en av de första som läste och gav feedback på manuset. Det var dock betydligt svårare att få någon producent att ta sig an projektet. Åren gick och plötsligt kändes det inte alls lika självklart att det skulle bli en serie.

– Jag gick på jättemånga möten och pitchade för en massa produktionsbolag utan att hitta rätt.

Hur kändes det under den där tiden?

– Jobbigt. Jag sökte en manusförfattarutbildning som jag inte heller kom in på. Trots det var jag hela tiden ganska hoppfull.

Hur kommer det sig att du inte tappade modet?

– Det är klart jag gjorde det ibland. Men jag hade också en stark känsla av att jag bara måste göra det här. Jag kan ibland tro mer på saker bara för att andra inte gör det. Typ som att: ”Jag ska nog visa dem!”

Under tiden fortsatte hon att arbeta som skådespelare. 2019 kunde vi bland annat se henne i rollen som hunsad och känslosam flickvän till titelpersonen i Lukas Moodyssons HBO-serie ”Gösta”. Parallellt ägnade hon sig också en del åt musiken. Tills ett produktionsbolag plötsligt en dag nappade på manuset.

– Och det mötet kändes så bra att jag var tvungen att skåla med en kompis efteråt. Det har liksom varit mitt motto genom hela den här långa processen; Allt ska firas, allt ska sörjas!

Det var produktionsbolaget som först föreslog att hon skulle regissera. Något hon aldrig gjort tidigare.

– Jag visste att jag ville spela Sigge liksom, men att regissera…

Hon gör en dramatisk gest med armen för att visa hur hon genast slog bort idén.

Hade du inte ens lekt med tanken tidigare?

– Nä… min karaktär är ju i bild nästan hela tiden. Jag ville inte heller hamna i en situation där jag tog på mig för mycket. Det var ju redan många hattar att hålla reda på, säger hon och flyttar några imaginära hattar fram och tillbaka på huvudet.

Bild 1 av 2 ”Mitt motto genom hela den här långa processen har varit; Allt ska firas, allt ska sörjas!” Foto: Anette Nantell Bild 2 av 2 Amy Deasismont i Lukas Moodyssons tv-serie ”Gösta”. Foto: HBO Nordic Bildspel

Som en kompromiss mjukstartar hon därför nu sin nya yrkeskarriär genom att samregissera två avsnitt tillsammans med seriens andra regissörer: Sanna Lenken och Anders Hazelius.

Nu när du har erfarenhet av att skriva, regissera och själv spela huvudrollen, vad finns det för för- och nackdelar med att arbeta på det sättet?

– Jag har aldrig lärt mig så mycket som jag gjort det senaste året. Min hjärna kokar. Jag skulle jättegärna ha alla de här rollerna igen och vara med i processen från början till slut men skulle också tycka det var spännande att bara regissera och ha fullt fokus på den delen av arbetet.

Tjugonio år gammal har Amy Deasismont nått längre inom flera olika yrkesbanor än vad många gör under en hel livstid. Men var kommer egentligen detta enorma driv ifrån?

– Jag tävlade ju väldigt mycket i konståkning som barn men det är ju inte riktigt samma sak när man skriver. Men det är klart, jag pushar alltid mig själv väldigt mycket. Jag vill ge hundra procent i allt jag gör. Jag måste snarare träna på att inte alltid göra det. Jag ska ju orka hela livet!

”Jag gick på jättemånga möten och pitchade för en massa produktionsbolag utan att hitta rätt”, säger Amy Deasismont. Foto: Anette Nantell

Det finns ju baksidor med att pressa sig själv för hårt också. Du har ju själv tidigare pratat om att du lidit av en hel del ångest. Hur står det till med prestationsångesten i dag?

– Jag tycker den är i någorlunda schack även om det fanns tillfällen under efterproduktionen då jag var väldigt trött. Att vara i en position där man tar en massa nya beslut är sjukt häftigt men också ganska överväldigande.

Som tur var har hon ytterligare en dold talang, en som man kanske inte sätter högst i sitt cv när man söker jobb, men som är en förutsättning för att hon skall fortsätta känna lust inför både skrivandet och skådespeleriet.

– Jag älskar att slappa och sova länge. Jag har faktiskt inte ens så mycket planer framöver. Det enda jag vet är att jag ska vara i en stuga i sommar och att jag ska ta det väldigt lugnt där.

