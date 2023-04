Amy Deasismont om nya säsongen av ”Thunder in my heart”: ”De står inför stora utmaningar”

Logga in

Amy Deasismont, Julia Lyskova och Alexander Abdallah har saknat varandra. Sedan inspelningen tog slut, i oktober, har de haft fullt upp med andra projekt och har inte hunnit umgås.

– Jag känner mig stolt över att vi snart ska få se vad vi tre har gjort tillsammans, medger Julia Lyskova.

Vi slår oss ner i några soffor i en avlägsen del av ett Stockholmshotell. Med ens dyker trion in i en diskussion om vänskap, ungdom och att åldras.

– Men är vi vuxna? frågar Alexander Abdallah de två kollegorna.

– Ja men det är vi väl? Vi är ju faktiskt trettio, svarar Amy Deasismont tveksamt och skrattar.

Just den frågan kretsar dramakomedin ”Thunder in my heart” kring. Serien följer den 23-åriga Sigge, spelad av Amy Deasismont. En vilsen ung kvinna som befinner sig på gränsen till vuxenvärlden och som tillsammans med de två vännerna Sam (Alexander Abdallah) och Antonia (Julia Lyskova) försöker ta sig fram i livet. De flyttar hemifrån, går på klubb, skaffar ströjobb och utforskar sin sexualitet. Samtidigt som de tampas med olika dysfunktionella relationer.

– Det jag velat fånga i den här serien är just de där eviga känslorna som finns hos människor – oavsett ålder, säger Amy Deasismont.

Amy Deasismont har skrivit manus och regisserat flera avsnitt i säsong två av ”Thunder in my heart”. Foto: Magnus Hallgren

Själv var hon 23 år gammal när hon började skriva på manuset till serien. Sex år senare fick den första säsongen premiär på Viaplay.

Så du började skriva på serien samtidigt som du själv var i den åldern, har du använt ditt eget liv som stoff?

– Den handlar inte om mitt liv men visst har vissa situationer från egna upplevelser inspirerat mig till att skriva särskilda scener eller karaktärer. Men Sigge är inte baserad på mig. Hon är mer filterlös och frispråkig på ett sätt som jag önskar att jag hade modet att vara. Skulle jag säga ens femtio procent av det Sigge säger skulle jag älta det hela nätterna, säger Deasismont.

Säsong två hade premiär den 23 april och tar vid ett år efter att den första säsongen slutade. Sigge befinner sig i ett slags återhämtningsfas efter att ha brutit kontakten med sin pappa – spelad av Gustaf Hammarsten – medan både Sam och Antonia har fått partner.

– Sam och Antonia fortsätter mogna samtidigt som Sigge på något vis går bakåt i utvecklingen. Det är som att hon står på den gamla platsen och ropar: ”Kom igen, hör ni, kom tillbaka! Det är mycket mysigare här borta.”

– Sedan tror jag att de alla står inför stora utmaningar den här säsongen, berättar Amy Deasismont.

Ur inspelningen av ”Thunder in my heart” säsong två. Foto: Johan Paulin

Alexander Abdallah instämmer. För egen del har arbetet med den nya säsongen varit särskilt krävande.

– I den här säsongen är Sam med om en situation som jag själv aldrig varit med om. Det är en väldigt hemsk och traumatisk händelse som inträffar i serien. Rollen som Sam är verkligen utmanande för mig och jag har lärt mig mycket om mig själv som skådespelare men också som privatperson denna säsong, säger Abdallah.

Hans stora genombrott kom 2020 i Netflixserien ”Snabba cash”. I den gjorde han rollen som den olyckliga torpeden Salim. En skarp kontrast till den ödmjuke och kärlekskranke Sam.

I den här säsongen har Sam lämnat relationen med Sigge och inlett en ny partnerrelation. Hur har det varit för dig att spela mot någon annan?

– Det har varit lite som att vara kär i två personer. Trots att Sam har en ny partner är Sigge alltid hans trygga punkt, säger han.

På samma sätt tycks Deasismont och Lyskova utgöra tryggheten för Alexander Abdallah.

– Om det är något jag kommer att sakna är det att umgås med er två. Mer än vad jag kommer att sakna att spela Sam, medger han och tittar på sina två motspelare.

Alexander Abdallah under inspelning av ”Thunder in my heart”. Foto: Johan Paulin

Än så länge är det inte klart om det blir en till säsong. Inför kommande premiär känner sig Julia Lyskova vemodig. Med rollen som den utåtriktade och chosefria Antonia gjorde Lyskova sin skådespelardebut. En upplevelse hon beskriver som en fröjd och en lärdom.

– Jag älskar Antonia. Hon är så modig på sätt som jag inte är, säger Lyskova.

Hur menar du?

– Hon är typ lite skönare än vad jag är... Inte lika ängslig! Vilket är så skönt att spela.

– Men i den här säsongen får Antonia underkasta sig olika situationer i livet. Och jag tror att hon precis som Sigge känner sig lite ensam.

Lyskova berättar att rollen som Antonia också varit terapeutisk. Den har påmint henne om hur viktigt det är att vårda sina vänskapsrelationer. Och att be om hjälp. Något hon själv tycker blivit svårare med åldern.

Om ni fick möjlighet att ge råd till era karaktärer, vad skulle det vara?

– Hur ska man hjälpa den här stackaren? Hang in there! skämtar Amy Deasismont.

– Våga ta hjälp och börja med att prata med varandra, tillägger Lyskova.

”Thunder in my heart 2” Serien hade premiär den 23 april på Viaplay och består av åtta avsnitt. På rollistan syns bland andra Malin Persson, Maia Hansson Bergqvist, Helen Sjöholm, Gustaf Hammarsten och Benjamin Shaps samt Hani Ihssan Abdallah, Simon Korkis Malki och Odin Romanus. Regissörer är Lovisa Sirén, Maria Eriksson Hecht och Amy Deasismont. ”Thunder in my heart” produceras av B-Reel Films med Anna-Klara Carlsten som producent. Sara Askelöf är exekutiv producent för Viaplay Group. Visa mer Visa mindre

