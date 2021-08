”An ugly truth” är en skoningslös granskning av Facebooks strategi

Sakprosa Sheera Frankel & Cecilia Kang ”An ugly truth. Inside Facebook's battle for domination” Bridge Street Press, 300 sidor Visa mer

Facebook genomför just nu en användarenkät där användare får svara på frågor om innehållet i nyhetsflödet på plattformen. Av de fem svarsalternativen utgår fyra från att man är nöjd: extremt nöjd, mycket nöjd, ganska nöjd eller någorlunda nöjd. Endast ett alternativ är negativt: inte alls är nöjd.

Detta är förstås en bagatell, men det säger ändå något om företaget. De är inte särskilt intresserade av att ta till sig kritik.

I större och allvarligare skala har detta visat sig vid upprepade tillfällen de senaste fem åren, när Facebook utsatts för massiv kritik, utredningar, kongressförhör och stämningar, efter avslöjanden om integritetsintrång, rysk påverkan, fejkkampanjer och otillbörlig marknadsdominans. Grundaren Mark Zuckerberg har agerat enligt ett förutsägbart mönster varje gång: först förneka och bagatellisera, sedan be om ursäkt offentligt och vidta vissa åtgärder, men utan att förändra det som i grunden är problemet.

”An ugly truth. Inside Facebook's battle for domination”. Foto: Bridge Street Press

Kanske är det Zuckerberg själv – och den väg han och den operativa chefen Sheryl Sandberg stakat ut för bolaget – som är problemet, det menar åtminstone Cecilia Kang och Sheera Frankel i sin granskande bok ”An ugly truth”. Zuckerberg och Sandbergs strategi bygger på att maximera den tid användarna lägger på plattformen, att skapa ett så intensivt engagemang som möjligt, att ta in så mycket användardata som möjligt – och att utan skrupler kapitalisera på den datamängden.

Alla de problem som avslöjats under de senaste årens skandaler, från Cambridge Analytica till hur Facebook eldat på fejk, hat, hot, våld och till och med folkmord (i Myanmar), var väl kända risker inom bolagets ledning. Men de ledde inte till någon grundläggande förändring av deras strategier.

Exempelvis varnade bolagets högsta säkerhetsansvarig, Alex Stamos, för omfattningen av de ryska påverkansförsöken och desinformationen på plattformen i samband med valet 2016. Han hade omfattande bevisning om vad som pågick (hans arbetsgrupp kallade sig ironiskt Project P, som i Propaganda), men ledningen ville inte lyssna och ännu mindre agera. Stamos beskrevs internt som en ”alarmist” och valde senare att lämna bolaget i frustration över bristen på åtgärder.

”Den smutsiga sanning” som titeln talar om är ett citat ur ett ovanligt insiktsfullt PM som en annan hög Facebookchef, Andrew ”Boz” Bosworth skrev 2016, i en tid då bolaget tryckte på stenhårt för att öka användarengagemanget. ”Connecting people”, som Zuckerberg brukar säga. ”Den smutsiga sanningen är att vi gör så mycket för att engagera användarna att vi riskerar att det slår över i negativa effekter. Det kan leda till förluster av liv. Någon kan drabbas av trakasserier och våld. Någon kan dö i en terroristattack. Allt för att vi skapat verktyg som engagerar människor”, skrev ”Boz”.

Facebook borde ändra färdriktning. Foto: Jakub Porzycki/Shutterstock

Exakt detta har förstås också inträffat. Facebook har varit cyniska/naiva (välj själva) ifråga om plattformens inneboende negativa kraft, trots upprepade varningar – och i stället, via justeringar av sina algoritmer och communityregler, eldat på polariseringen och möjliggjort missbruk. Vi har kunnat läsa om hur varningarna framförts till Zuckerberg och Sandberg, exempelvis i Roger McNamees ”Zucked: Waking up to the Facebook catastrophe” 2019 eller hos tech-kritiker som Siva Vaidhyanathan och Shoshana Zuboff.

Den granskning som New York Times-journalisterna Sheera Frankel och Cecilia Kang ägnat sig åt de senaste åren, som resulterat i den här boken, är dock den mest förödande hittills för Facebookledningen. I minutiös detalj och med otaliga exempel visar de hur alla kriser som bolaget hamnat i kan kopplas direkt till bolagets egenvalda färdriktning. Avslöjandena och skandalerna har inte i ett enda fall kommit som en överraskning för ledningen; snarare har de varit en beräknad bieffekt av en brutal tillväxtstrategi.

I fjol kom en annan bok som påstods skildra Facebook från insidan: tech-journalisten Steven Levy fick följa Mark Zuckerberg på nära håll under fyra år, för ”Facebook: The inside story”. Men resultatet blev alltför polerat och undfallande. Frankel och Kang har i stället intervjuat hundratals av bolagets anställda eller tidigare anställda, många av dem på ledningspositioner.

Även Sheryl Sandberg lät sig intervjuas, men gick inte med på att citeras. Mark Zuckerberg sade först ja, men när han förstod hur skarp rapporteringen skulle bli lämnade han återbud. Som sagt, kritik är inget för ledningen. Kanske värt att fundera över innan du svarar på den där enkäten om hur nöjd du är.

”An ugly truth” ges ut i svensk översättning i september av Albert Bonniers förlag.

Läs mer:

Martin Jönsson: Världens mest kraftfulla polariseringsmotor har förlorat kontrollen

Läs fler texter av Martin Jönsson och fler av DN:s bokrecensioner