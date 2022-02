Tårögd Anders Bagge får sällskap av Faith Kakembo i finalen i Melodifestivalen

Det var en känslosam Anders Bagge som med tårar i ögonen tog emot beskedet om att han har gått direkt till final. Bagge framförde sin låt ”Bigger than the universe” som sista bidrag under kvällen.

Och sist skulle visa sig bli först.

– Jag har inget självförtroende. Förra gången jag grät var när min hund dog, sa Anders Bagge som av många tippats som favorit i kvällens tävling.

54-årige Anders Bagge är musikproducent, artist och tv-profil med 12 säsonger i ”Idol”-juryn men i Melodifestivalen är han debutant.

När alla rösterna räknat samman fick Anders Bagge sällskap av 36-åriga Faith Kakembo.

– Det här är helt sjukt. Helt galet, sa Faith Kakembo.

Lisa Miskovsky och Cazzi Opeia gick till semifinal där de får möta redan klara Theoz med ”Som du vill”, Danne Stråhed med ”Hallabaloo”, Tone Sekelius med ”My way” och Alvaro Estrella med ”Suave”.

Så här delades kvällens tolvor ut:

Cazzi Opeia med ”I can't get enough”. Gruppen 3–9-åringar gav tolvan.

Lisa Miskovsky med ”Best to come”. Gruppen 55–59-åringar, gruppen över 75 år och gruppen 60–74-åringar gav tolvor liksom de som röstade per telefon.

Faith Kakembo med ”Freedom”. Gruppen 10–15-åringar gav tolvan liksom gruppen 30–44-åringar. Gruppen 16–29-åringar gav också tolvan.

– Jag skulle ljuga om jag sade att det inte spelar någon roll om jag vinner. Jag åker gärna till Turin och representerar Sverige, sa Anders Bagge till TT tidigare i veckan.

Tribe Friday med ”Shut me up”, Linda Bengtzing med ”Fyrfaldigt hurra!” och Lancelot med ”Lyckligt slut” fick inga tolvor.

Enligt SVT skickades 556 791 röster in under kvällen.

Tidigare har Cornelia Jakobs med ”Hold me closer”, Robin Bengtsson med ”Innocent love”, Liamoo med ”Bluffin” och John Lundvik med ”Änglavakt” gått direkt till final efter de två tidigare deltävlingarna.

Den sista deltävlingen, innan det blir semifinal, genomförs på Friends arena i Stockholm den 26 februari. Semifinalen går den 5 mars och finalen den 12 mars.

