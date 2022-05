Anders Cullhed: Därför är Parthenon en kultplats i den svenska litteraturen

I sin diktsamling ”Hemliga slagfält” (1952) besöker Johannes Edfelt en afton Atens hamnstad. Han befinner sig ”på ett hamnsjapp i ett mögelgrått Pireus” och försjunker i det röriga folklivet, vad han kallar ”mänskohavet” och ”blodets flodvåg” som böljar fram på gatorna. Så lyfter han plötsligt blicken: ”Högt däröver / välver Akropolis sin blå kupol av tystnad”.

Kontrasten är talande. Det kan se ut som om den bygger på Edfelts personliga upplevelse, men den är beroende av den spänning mellan det dionysiska och det apolloniska som Friedrich Nietzsche velat urskilja hos de gamla grekerna. Mycket riktigt börjar den här dikten med att poeten sitter där på hamnkaféet och lyssnar till ”den dionysiskt stigande” sången från en hostande radioapparat.

Så låter Edfelt det backanaliska virrvarret nere i Pireus brytas mot klarheten och tystnaden uppe vid Akropolis, vad konsthistorikern Johann Joachim Winckelmann 1755 kallat ”ädel harmoni och stilla storhet”: den klassiska kulturens apolloniska frid och upphöjdhet.

Ett liknande mönster framträder hos den finlandssvenske poeten och översättaren Emil Zilliacus, en av de författare som gjort mest för att presentera den gamla grekiska litteraturen på svenska. Han avslutar det första numret i sin sonettsvit ”Attiska dagar” ur diktsamlingen ”Offereld” (1915) så här:

Om kvällen står kring kalkstensakropolen

som moln av rökelse det vita dammet

i sneda strålars gyllenvarma sken.

Där ligger Parthenon i aftonsolen

som på ett guldbrynt hyende av sammet

en klar klenod av gammalt elfenben.

Återigen: klarheten! Som om dessa författare behövde projicera ett behov av transparens, rationalitet och stadga på den gamla kullen och det gamla templet i Aten.

I sin bok ”Den knutna näven” (1934) berättar Pär Lagerkvist om hur han, på sin väg hem från Palestina och Syrien samma år, för första gången såg Akropolis: han står i fören på ”en smutsig medelhavsbåt” och formligen ”väntar på Hellas”. Författaren kommer från österlandet, med sinnet ”ännu fyllt”, heter det, ”med het och kväljande orient”. Nu står han där i båten och spanar efter ”Västerlandets heliga berg”.

När Lagerkvist kommer upp på Akropolis blir han rent euforisk. Den knutna näven går inte fri från en rejäl dos orientalism: östern kvalmigt, fanatiskt och skumt, väst – symboliserat av Akropolis – marmorvitt och klart. Lagerkvist talar därtill om ”Parthenons manliga ro”, en intressant karaktäristik av ett tempel tillägnat jungfrun Athena. Den här maskulina läsningen av templet anknyter förvisso till den klassicerande idealbilden av det gamla Greklands ädla harmoni.

Men Lagerkvist tar den också i bruk för nya ändamål. Han gjorde sin resa i österled åren 1933–34, strax efter Hitlers Machtübernahme. Det är hans antinazism, kraftfullt gestaltad i romanen ”Bödeln” från föregående år, som konstruerar Akropolis som en motbild till den fascistiska diktaturen. Den stod för upplyst civilisation i kontrast till det politiska barbariet i hjärtat av trettiotalets Europa.

Det skulle Eyvind Johnson ta fasta på när han i sin rese- och tankebok ”Spår förbi Kolonos” från 1961 rapporterar från sin Greklandsresa på våren samma år. Bland det första han ser i Aten är Akropolis: ”Parthenon. Ett väldigt något ligger uppe på höjden som ett vilande lejon och låter sig betraktas och betraktar oss tillbaka.” När han någon dag senare strövar omkring bland stenarna och skärvorna uppe på höjden, kommer han att beundrande dra sig till minnes Lagerkvists ”Den knutna näven” som en protest mot vad han kallar trettiotalets rovdjur, vargar och schakaler.

Lagerkvists text påminner också Johnson om de talrika läsefrukter som förprogrammerar hans upplevelse av platsen. Medvetandet därom är typiskt för denne självlärde författare, alltid på det klara med hur språket och litteraturen formar också våra till synes mest spontana intryck: ”Man tar inte utan vidare fram Akropolis ur sitt hjärtas djup, aus der Tiefe seines Bewusstseins; man tar fram det ur böcker. Förakta inte böckerna om Akropolis, de många tusen. De är vår väg till Parthenon.”

En av böckerna i fråga kunde ha varit Verner von Heidenstams debutsamling ”Vallfart och vandringsår” från 1888, närmare bestämt dess dialog mellan ”Fullmånen och karyatiderna”. Den bygger på intryck från hans besök i Aten tio år tidigare. Dikten zoomar in det joniska templet Erechteion på Akropolis norra sida, framför allt känt för sina karyatider, de sex kvinnoskulpturer som agerar kolonner för en särskild tempelveranda, alla blickande mot Parthenon.

Heidenstam ger dem röst. De talar om Akropolis som ett offer för ”Hans / eller Hennes Majestäts pirater” från ”ö- och skorstenslandet”, en anspelning på den beryktade lord Elgin som åren kring sekelskiftet 1800, då han var brittisk ambassadör i det osmanska riket, kom så väl överens med sina värdar att han tilläts frakta hem ansenliga delar av kulturskatterna på Akropolis: förutom en av karyatiderna bortåt halva den inre frisen, femton bildplattor (metoper) och ett antal skulpturer från gavelfälten på Parthenon. De är fortfarande utställda på British Museum.

Fullmånen får å sin sida anspela på den dramatiska venetianska belägringen av det osmanska Aten 1686–87. Då hade turkarna barrikaderat sig på Akropolis och använde Parthenon som både moské och ammunitionslager. Den svenske härföraren i venetiansk tjänst Otto Wilhelm Königsmarck kom i september 1687 på den barbariska snilleblixten att utsätta Parthenon för en kanonad, varvid stora delar av det gamla Athenatemplet (hela taket och det mesta av väggarna) förstördes, med Heidenstams lakonism: ”oförväntat som den kula / Venedig sköt i Parthenons tak”.

För Heidenstam blev följaktligen Akropolis ett exempel på kulturhistorisk vandalism. Temat återkommer hos Gunnar Ekelöf, som tydligast i de anteckningar och diktutkast hans hustru Ingrid Ekelöf gav ut några år efter hans död, 1973, under titeln ”En röst”. ”Den uppfattn. av antiken som debiterats hela eftertiden men särsk fr.o.m. Winckelmann, Goethe, Ehrensvärd här, m.a.o. nyklassicismen är enl. min mening grundfalsk.” Där Winckelmann anat stilla storhet urskiljer Ekelöf våld, maktspråk och slaveri. Hellre än de stora gudarna och filosoferna söker han sig till glimtarna av hellensk vardag, den gamla graffitin, tillfällesdiktningen. I ett vackert utkast från 1965 tar han Parthenon till hjälp för att teckna sin bild av antiken. Där tänker han sig perioden som

en hiatus och parenthesis

liksom den mittbräsch Königsmarck sprängde i Partenon Rheims

Gyllene chelidoner sjunger ännu

på gaveln av det som varit, på gaveln

av det som skall komma

Opisthodomen är det länge förflutna, nu utan ovidkommande

imperialistiska skatter

Pronaos är det kommande, blir inte färdigt

i vår livstid, kanske inte i mänsklig tid

Ändå: Fyra gyllene chelidoner på hörnen

de som fanns och de obefintliga

sjunger i andanom.

På utdragets andra rad jämför möjligen Ekelöf venetianarnas beskjutning av Parthenon 1687 med det lika hänsynslösa tyska bombardemanget av den franska staden Reims katedral under första världskriget.

Den brutalt raserade tempelväggen blir för Ekelöf detsamma som en parentes eller ett hålrum i tiden, besjungen av svalorna (chelidonerna) på Parthenons bägge gavlar. Här öppnar sig en rämna mellan Parthenons bakre pelarhall eller allra innersta, opisthodomos, där templets skatter en gång förvarades, och dess främre portal eller pronaus. Det blir typiskt nog det beskjutna, söndriga och plundrade Parthenon som får illustrera antiken i Ekelöfs egensinniga scenario.

Det återkommer i en diktsamling som utkom så sent som förra året, nämligen Helena Erikssons ”Kore på Starbucks”. Här spelar visserligen karyatiderna huvudrollen. Det framgår redan av bokens omslag, där författarinnan själv får bära upp ett doriskt kapitäl. Men därutöver täcker Eriksson in ansenliga delar av det gamla tempelområdet. Därmed betecknar ”Kore på Starbucks” den kanske grundligaste inventeringen av Akropolis i den svenska lyrikens historia.

Omslaget till Helena Erikssons diktsamling ”Kore på Starbucks” (Albert Bonniers förlag, 2021).

Kore är det grekiska ordet för flicka, jungfru, och i mer specifik mening en skulptur föreställande en sådan, i ännu specifikare mening fruktbarhetsgudinnan Demeters dotter, alias Persefone, rövad av dödsguden Hades till underjorden. I Erikssons diktbok sitter hon på något av kafékedjan Starbucks populära ställen, troligen i närheten av de gamla grekiska helgedomarna, först i Delfi och senare i Aten. Där pågår livet som vanligt, men spåren av det längesedan förflutna smyger in i författarinnans tankar. Dit hör såväl den famösa septemberincidenten från 1687 som lord Elgins plundring:

Krutlager under den turkiska ockupationen (explosion)

Venetianarna kom, 1687 förstört, turkarna tillbaka (moské i ruinen)

[…]

Han kom han tog

De kom och de tog, fraktade bort

Tydliga instruktioner

De tog vad de kunde

bära bort

Det de inte kunde bära bröt de sönder:

sågade upp, lossade

för att kunna föra bort

Eriksson citerar också litet senare Elgins egenhändiga beskrivning av sina dyrgripar som ”stones of no value” (i ett brev från oktober 1802). Hon följer upp citatet med en hänvisning till ”Söder metop 7”, en av de Parthenon-metoper lorden ”fraktade bort” till England, på temat striden mellan lapiter – ett folkslag från Thessalien i Grekland – och kentaurer.

I den här poesin synkroniseras nuet med antiken. Kore, låt oss säga någon ung grekinna, sitter på Starbucks och fingrar på sin Iphone, samtidigt som Eriksson siktar in sig på de arkaiska flickfiguriner, korai, som skövlades vid persernas invasion under Xerxes år 480 före Kristus, utgrävda först under det senare 1800-talet i den så kallade persergraven. Hon speglar sig i ”Euthydikos Kore på Facebook” liksom i den lika berömda ”Peploskoren”, bägge karaktäristiskt trippelflätade. Mot bokens slut tar samma dubbelgångartema hjälp av likheten mellan författarinnans och sköna Helenas namn. Vi känner sprickan mellan nu och då men lika starkt den där samtidigheten som just lyriken har stora förutsättningar att levandegöra, kort sagt, med Erikssons ord från en annan kultplats, Delfi, ”stenens puls”.

