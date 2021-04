Anders Holmberg: ”Jag tycker det kan vara trevligt med dålig stämning”

Det finns dålig stämning och så finns det stämningen som infinner sig i Anders Holmbergs intervju med Ebba Busch.

I det senare fallet är känsloläget så marigt att det skapar en helt ny gradbeteckning för obekvämhet. Jag vill inte använda ordet ”tv-historia” men det är ett elektriskt stycke tv-tid att följa partiledarens stigande frustration, som klättrar från ett frustrerat ”Men, Anders...” till ett rätt ilsket ”Om du inte tål svaret bör du inte ställa frågan”.

Aftonbladet skriver om intervjun som ”tjafset med Ebba Busch”, men det är snarare en uppvisning i finslipad intervjuteknik. Först går han på, konfrontativt. Men när hon blir alltmer upprörd intar Holmberg genast en mildare position och framstår som den mycket mer sansade av de två. Jag frågar om han ofta tänker på det psykologiska spelet i intervjusituationer.

– Ja, mycket. Det lyckas verkligen inte jämt, men blir som bäst när man kan ställa vassa frågor utan att låta arg eller frustrerad. Sedan går det inte hela tiden, för det är ett levande möte, man dras in i samtalet och tappar bort att försöka vara mjuk i tonen och spetsig i frågan, säger han.

Vi sitter på en restaurang i Sköndal söder om Stockholm. Han är glansigt eftersvettig om tinningarna efter en löptur och bär en gråmelerad sweatshirt som matchar det gråsprängda, v-formade hårfästet. Då och då läppjar han på en flaska med något gult och sockrigt innehåll.

Foto: Magnus Hallgren

Hans program ”30 minuter” blev en omedelbar succé. Det är ett rakt och opolerat intervjuformat: bara Holmberg, en gäst och en rapp och envis utfrågning. Det är själva antitesen till subjektivitetsmyset i ”Min sanning”; mer sak än person. Och det har, kanske just därför, blivit en sådan tittar- och kritikerframgång: intervjun med Stefan Löfven sågs av 675.000 människor, vilket får sägas vara imponerande med en sändningstid klockan 21.45.

DN:s Johan Croneman, som inte alltid haft gott att säga om Holmberg, skrev i sin krönika att det är ett program som ”äntligen vågar skapa dålig stämning”.

– Jag tycker själv att det kan vara trevligt med dålig stämning och har inget problem med att stanna i det rummet. Tvärtom, jag kan tycka att man behöver göra det när man intervjuar politiker. De är ju oroligt skickliga på att undvika ämnen de inte vill prata om, då måste man vara beredd att skapa dålig stämning för att få ett svar.

Inte minst märks detta i hur han naglar sig fast vid en fråga, ställer den tre gånger om ifall han känner att den inte besvarats. När jag pratar med en bekant till Holmberg kallar hen honom ”socialt kantig”, och jag tänker att det kanske är en av nycklarna till hans framgångsrika sätt att inte vara så följsam. En annan människa hade nog tolkat ett politikersvar mer välvilligt – ”hon menar säkert så här” – men i intervjun med Ebba Busch pressar han henne i nästan sju minuter om uttalandet att regeringen ”med berått mod” ska ha tillåtit coronaviruset att spridas i Sverige.

Anders Holmberg med ettåriga Welsh springer spanieln Sigge. Foto: Magnus Hallgren

– Jag har aldrig sett mig som socialt kantig, så jag ska söka upp den där källan och ta det med den personen, säger han och skrattar.

– Men alla egenskaper man bär på spelar roll i jobbet som journalist; hur man möter människor och vilka frågor man ställer. Vi bär med oss själva in i yrkesrollen. Det är mycket möjligt att jag är socialt kantig på olika sätt, men eftersom jag inte tänkt på det så är det inget jag vet hur jag använder.

Och så har vi det där med hans uppsyn. Varje gång han lyssnar till någon han intervjuar får han en särskild look: lätt sammanbiten och med ena ögonbrynet lite klentroget upphissat. Är det ett medvetet sätt att utstråla skepsis och få motparten ur balans?

Fortfarande tänker jag 'nu ska jag inte göra konstiga miner', men nu för tiden skiter jag i det

Han suckar besvärat innan jag hunnit formulera färdigt frågan.

– Man får höra så mycket om sitt utseende över huvud taget… det är verkligen inte ett sätt att få någon ur balans, det är ett lyte som jag försökt jobba bort. Men det är inte så lätt: man är den man är och ser ut som man gör. Risken finns att man börjar tänka för mycket på hur man ser ut, då tappar man närheten i samtalet. Fortfarande tänker jag ”nu ska jag inte göra konstiga miner”, men nu för tiden skiter jag i det och intresserar mig för samtalet. Men det där är ett problem med tv...

Självmedvetenheten?

– Snarare att det finns en dimension till i bilden: folk tolkar och stör sig, det gör ju jag också när jag tittar. En knepig grej som inte finns i radio, exempelvis.

Kan du någon gång känna att du fått nog av alla undvikande politikersvar och bara vill ställa dig upp och skrika ”Svara som en människa!”?

– Ja. Någon gång kanske, men inte så ofta. Man är så inne i rollen och blir kanske lite skadad av det. Hade jag haft ett annat yrke och pratat med dem och de svarat undanglidande hade det kanske varit min naturliga reaktion. Jag kanske ska prova det framöver?

Det inledande momentet i programmet, där ni står jämte varandra framme vid kameran och ändå ska föra ett samtal, måste kännas onaturligt för gästen. Varför inleder ni så?

– Det är inte menat att skapa någon militärisk stresställning, utan för att man ska få en bild av studion. Det händer ju inte så mycket annat visuellt i programmet. Men jag förstår vad du menar, den är inte ultimat. Å andra sidan finns kanske ett värde i det också, att se hur någon tar det.

Foto: Magnus Hallgren

Innan Holmberg startade ”30 minuter” ledde han sedan 2014 SVT:s samhällsmagasin ”Agenda”. Programmet har kritiserats för att under denna tid blivit alltmer fokuserat på migrationspolitiska frågor på bekostnad av andra ämnen. DN:s Malin Ullgren skrev nyligen en text om ”Agendas” ”djupt kända intresse för invandring” och i en ledare av Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg kallas ”Agenda” för ”Late night with Jimmie” eftersom SD och migrationspolitik diskuteras så ofta i programmet.

Det är svårt att hävda att det inte har varit relevant för oss att ägna en hel del tid åt migrationsfrågan

– Anledningen att Anders Lindberg säger så är för att han inte gillar den diskussionen och skulle vilja att samtalet handlade om något annat. Men det är svårt att hävda att det inte har varit relevant för oss att ägna en hel del tid åt migrationsfrågan, säger Holmberg och fortsätter:

– Det har varit en stor och viktig fråga sedan flyktingkrisen och den är verkligen smärtpunkten i svensk politik, och så nära förknippad med SD som politikens stora vattendelare; de har splittrat en hel borgerlighet och är anledningen till att Annie Lööf samarbetar med den person som hon aldrig skulle släppa fram.

Tror du inte att om ett samhällsprogram med stort genomslag ständigt återkommer till en fråga så formar det även diskussionen i samhället?

– Det måste man vara öppen för. Jag tror inte att ett enskilt program spelar så stor roll men det faktum att många medier ägnar mycket tid åt migration och på senare år problem kopplade till den – det är klart att det påverkar. Diskussionen i dag är helt annan än den var 2012 eller 2013, men det gäller både för medierna och politiken och opinionsbildarna – inte minst syns det på ett antal ledarsidor runt om i landet som har ett i stora stycken annat sätt att prata om de här frågorna än tidigare.

– Det finns över två miljoner människor i Sverige med utländsk bakgrund och de allra flesta av dem jag möter i min vardag är inte en del av de problem vi pratar om, men träffas ändå av den diskussionen.

Foto: Magnus Hallgren

På sätt och vis var det just det som skedde under en partiledardebatt i ”Agenda” i höstas. Programmet fick kritik för att man i ett fiktivt exempel döpt en person på väg in i gängkriminalitet till ”Hassan”. Den vänsterpartistiske riksdagsledamoten Daniel Riazat skrev på Twitter: ”För första gången får en Hassan tv-tid i public service. Då som exempelnamn på en kriminell.”

– Det var en diskussion vi hade på redaktionen: skulle vi ha valt ett annat namn, ett som signalerade etnisk svensk? Det tycker jag hade varit konstigt eftersom det handlade om utanförskapsområden och väldigt många som bor där har utländsk bakgrund. Sedan handlade det om gängkriminalitet och många i gängen har utländsk bakgrund. Jag tror inte på att försöka vrida till vår beskrivning av verkligheten så att den blir osann.

På sistone har partier till höger riktat allt hårdare kritik mot public service. Moderaterna i Stockholms län vill skrota public service, Ebba Busch har utlovat en ”snävare public service” om högern vinner valet, SD-politiker pratar om att riva tv-huset och salta jorden där huset stått. Jag frågar Holmberg – som i 27 år arbetat inom public service – om han är orolig för SVT:s samhällsbevakande roll om det skulle ske ett regeringsskifte.

Jag kommer aldrig ta ställning mot Ulf Kristersson eller Ebba Busch och deras hållning i public service-frågan

– Skulle jag tycka att det var en sorg om public service nedmonterades? Det skulle jag verkligen. Men ramarna av public service sätts av våra riksdagspolitiker och det är deras rätt att göra det. Jag kommer aldrig ta ställning mot Ulf Kristersson eller Ebba Busch och deras hållning i public service-frågan. Det finns länder med ytterst svaga public service-organisationer som är fullfjädrade demokratier. Så det går att ha demokrati utan public service, men public service spelar en viktig roll i svensk demokrati.

Anders Holmberg med sin hund Sigge. Foto: Magnus Hallgren

På tal om framtiden, då. Nyligen stod det klart att ”30 minuter” får en ny säsong till hösten. Frågan är hur många intervjuer med svenska makthavare man kan göra innan man gått varvet runt. Holmberg är medveten om det svåra i det.

– Vi har haft en ambition att försöka bredda bilden av vilka som passar i den här intervjun, både de som har formell makt och de som har stort inflytande. Det kan ju en sådan som Bianca Ingrosso ha, eller Paolo Roberto eller Greta Thunberg. Men de vi sökt har inte varit så lätta att få till programmet.

Och sen tillfogar fackmannen av dålig stämning i tv:

– Jag har lite svårt att förstå varför.