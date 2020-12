Anders Sunnas skickliga collage vibrerar av vrede och sorg

Utställning ”Tornelappmark” Anders Sunna Bohman-Knäpper, Stockholm. Visas t.o.m. 19/12 Visa mer

I Anders Sunnas uppmärksammade konstnärskap ser jag uttryck för flera tendenser i tiden, som konstaktivism, dekolonisering, miljöengagemang och en samisk kulturboom.

Sunna är född 1985 i Kieksiäisvaara i Tornedalen, utbildad på Konstfack och numera bosatt i Jokkmokk. På senare år har han synts i en rad grupputställningar i Sverige och deltog i Sydneybiennalen i våras. Nyligen utsågs han till att representera Sápmi i den nordiska paviljongen på konstbiennalen i Venedig. Och nyss kom Moa Sandströms avhandling ”Dekoloniseringskonst. Artivism i 2010-talets Sápmi”, där Sunna närstuderas och omnämns som en ”cool samisk Banksy” i samband med gatukonstverket ”To colonialism” – en liten koltklädd, bombkastande figur.

Anders Sunnas ”Area infected”, 2014, på galleri Bohman- Knäpper. Foto: Per-Erik Adamsson

Nu har han dessutom öppnat en separatutställning på Bohman-Knäpper i Stockholm, som fyller den större gallerilokalen såväl som ett mindre showroom. Här dominerar nya målningar från de senaste två åren, kompletterat med några äldre verk, däribland ”Area infected” från 2014. Det är Sunnas mest kända målning, som bland annat väckte starka reaktioner på senaste Modernautställningen.

På galleriet hänger nu denna monumentala målning intill ett självporträtt av konstnären i samisk dräkt och balaklava, ”Preventively” kallad. Ögonen är djupt sorgsna och från himlen regnar färg som floder av tårar, medan ”Area infected” i stället vibrerar av undertryckt vrede och motståndskraft.

Anders Sunna, ”Preventively”, 2019. Foto: Per-Erik Adamsson

Målningen är ett nära fem meter långt och drygt två meter högt bildcollage med många inslag som återkommer i Sunnas konst. Det är renarna, både levande och slaktade. Det är stängsel, kartbilder och överhetens byggnader. Det är poliser och andra myndighetspersoner, både igenkännbara individer som Björn Rosengren (tidigare landshövding i Norrbottens län) och ansiktslösa maktmän i bruna uniformer, som ger associationer till fascister och nazister. Det är skuggvarelser med döskallar till huvud, som fångar renar.

Men som en kontrast till både byråkratisk och brutal maktutövning finns också naturlyriska scenerier med snö, träd, fjäll och en flammande röd himmel, som fått en samisk mönsterbild. I intervjuer pratar Sunna om sin konst som en ventil för ilska och frustration, men samtidigt att skapandeprocessen skänker glädje.

Bådadera märks. Jag vill uppmana alla att gå nära inpå Sunnas dukar, först då ser man hur skickligt han byggt upp sina komplexa collage på mdf-skivor.

Här finns lustfyllt målade partier i olja och akryl, med inslag av sinnligt rinnande färg. Därtill sprayade, stencilerade siluetter, likt den koltklädde, symboliske bombkastaren som skymtar i ” I’d rather be rebel for life, than a colonial wife”. I denna satiriska bröllopsbild är den samiska kvinnan vackert klädd i traditionell utstyrsel men huvudet är ett grinande kranium, medan den flinande mannen bär en lagbok och en uniform med ett omskapat landskapsvapen, där renar klubbas ihjäl.

Anders Sunna, ”Bastupojkarna”, 2019. Foto: Per-Erik Adamsson

Sunna saxar även in fotografier. I ”Bastupojkarna” har nakna manskroppar fått inklippta ansikten av identifierbara personer, sittande på rad över hängande renkadaver. I andra verk har han använt historiska fotografier av gamla släktingar och bilder från det numera utskämda Rasbiologiska institutet, precis som Tomas Colbengtson och Katarina Pirak Sikku. Men det är den subversive målaren Dick Bengtsson som oftast nämns som referens till hans politiskt laddade collagebilder.

Ingen kan undgå att Anders Sunna vill kommunicera en våldsam berättelse som handlar om allt ifrån rasism, maktutövning och vänskapskorruption till exploatering av naturresurser – en provkarta på övergrepp mot samer och samisk kultur. Men hans konst är lika mycket en aktivistisk motståndsakt, visar viljan till dekolonisering.

I Moa Sandströms avhandling görs en ordentlig genomgång av begreppet dekolonisering, som övergripande kan ”förstås som motstånd gentemot sådant som uppfattas som kolonialt. Motstånd, i sin tur, ses som något både reaktivt och proaktivt; något som destabiliserar maktförhållanden genom att både dekonstruera, kritisera, problematisera och tillhandahålla alternativ”.

Anders Sunna, ”Sjösamisk kvinna/ Lea”, 2016. Foto: Per-Erik Adamsson

I den intressanta avhandlingen kopplas Sunna till en tredje våg av samisk rörelse. Det är 2010-talets omtalade konst- och kulturboom i Sápmi, där historiska sår undersöks jämsides med uttryck för en stolthet över samisk identitet och ett medvetande om urfolks rättigheter.

Det som komplicerar tolkningen av Anders Sunnas bildvärld är en personlig dimension, med något han själv kallar ”gerillarenskötsel”. En minst sagt invecklad släkthistoria, med start kring förra sekelskiftet, där det efter hand även uppstått konflikter med andra samer och samebyar, vilket lett till att hans pappa och dennes bröder förlorat sin rätt att bedriva renskötsel. Nästan alla målningar på utställningen har inslag som speglar denna familjetragedi.

Anders Sunna, ”Not here and not there”, 2019. Foto: Per-Erik Adamsson

I tidskriften Samefolket 5-20 finns den långa artikeln ”Sunnas sista renmärke”, där chefredaktören gör ett tappert försök att reda ut alla turer. Det handlar om tusentals dokumentsidor som är kopplade till lagändringar och rör fem decenniers ansökningar, avslag, överklaganden, avlysningar, polisanmälningar, stämningar, utredningar. Att hålla reda på allt detta är uppenbart en övermäktig uppgift för utomstående, likaså att förstå alla dimensioner av vad rennäringen betyder i samisk kultur.

Att Anders Sunna kallar sin utställning ”Tornelappmark” förstår jag däremot bättre efter att ha läst artikeln. Bröderna Sunna ställer den retoriska fråga om var dalen finns i Tornedalen och hävdar att ”kalla det för en dal istället för Torne lappmark är en del av röveriet”.

Sunna har fått kritik för att familjens privata och svårbegripliga historia tar så stor plats i hans konst. Det kan jag också ha invändningar emot, samtidigt som ju detta är motorn i hans kompromisslösa skapande. Dessutom tycker jag att han nästan alltid lyckas skriva in det personliga dramat i ett vidare historiskt och politisk sammanhang.

Anders Sunna, ”Tactics rest”, 2020. Foto: Per-Erik Adamsson

En av mina favoritmålningar på utställningen, ”Tactics rest”, pekar möjligen ut en delvis ny riktning. En man ligger raklång på rygg mitt ute i skogen. Han verkar vila och samla kraft, liksom omsluten och vaggad av naturen. En mystisk liten varelse syns bära honom underifrån och längst upp i höger hörn skymtar siluetter av en samisk familj, på väg mot en rosa horisont.