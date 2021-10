Anders Teglund visar hur många vi är som göder den cyniska ekonomin

Sakprosa ”Cykelbudet” Anders Teglund Teg Publishing, 375 sidor Visa mer

Det är mars 2020. Pandemin slår till och pianisten, kompositören och förläggaren Anders Teglund förlorar en rad uppdrag i ett nafs. Pianokonserter, litteraturkonferenser och workshops, mycket av det som han på frilansbasis dittills hade fyllt sina dagar – och sitt kylskåp – med.

Men Anders Teglund gillar starkt att cykla och bestämmer sig för att försöka dra in lite pengar inom budbranschen. Och då den lägsta kasten, som matbud. De där som vi på sistone vant oss vid i alla svenska tätorter, de som med värmeisoleringslådor på ryggarna pilar omkring på cyklar, mopeder, elsparkcyklar, i bilar, till och med till fots. Den invasiva arten i gatubilden och som ofta behandlas just så: I vägen.

Anders Teglund verkar i Göteborg och får börja i en så kallad zone i centrala stan (engelskan i de här företagen beror inte på att entreprenörssvennar tycker att det låter häftigt, utan på att en avsevärd del av arbetsstyrkan är migranter). Det han inte redan visste eller misstänkte innan han skrev på korttidskontraktet blir snart verklighet: cykeln får du betala själv liksom alla reparationer. Smarttelefonen och abonnemang likaså, utan vilka du inte kan jobba alls. Underställ, kläder, kängor, handskar, lyse, lås, allt utom en rosa jacka (Teglund jobbar åt Foodora), en lådväska och en hjälm står buden själva för.

Hans första pass är den 17 april 2020 och skammen griper honom när han får på sig den bjärta, stigmatiserande utrustningen. Han loggar in i zonen, får första ordern i appen, trycker accept (det enda valet), trampar i väg till en hamburgerrestaurang, picked up, trampar vidare till en bostadsadress, contactless delivery – place the order at the customer’s door, dropped off. New order. Accept. Så går passen, i minusgrader och i värmebölja, i ihållande regn och i snöoväder, mil efter mil, gata fram och gata åter, branta backar upp och snabba utförslöpor ned. Vart han ser ilar andra bud omkring, från Foodora, Uber Eats, Wolt och allt vad de heter: ”Vi är som bin som pollinerar staden”.

De flesta nickar knappt, stirrar bistert framför sig eller ner i appen som mäter ens performance; varenda meter, exakt hur lång tid allt tar, hur många sekunder det går innan man klickar accept. Och som tjuter och påminner konstant. Är ditt sammanlagda performance inte tillräckligt bra får du en strike och riskerar att åka ut innan ett nytt tremånaderskontrakt blir verklighet. Och pressen ökar. Eller som vd:n uttryckt det: ”Om något år kommer man att tycka att det är helt osannolikt att man ska ta sig till ett ombud – varorna ska bara stå utanför dörren. Vi har minskat den utlovade leveranstiden av dagligvaror från en timme till trettio minuter. Cyklisterna får skynda sig. Det går.”

”Cykelbudet” av Anders Teglund Foto: Teg Publishing

Anders Teglund skriver i en ärlig, lagom ordknapp dagboksform och ”Cykelbudet” blir en blandning av arbetarlitteratur, självbiografi, pandemijournal och Wallraffreportage. Det är långt ifrån den första skildringen inifrån gigekonomin, alla stora tidningar liksom Sveriges Radio har haft reportage. Det finns ingen anledning, knappt möjlighet, att jämföra dem. Det räcker med att konstatera att Teglunds bok, renons på såväl överdramatiserande som självömkan, är en perspektivrik, stundtals rent spännande berättelse inifrån prekariatet, om den växande klassen människor utan grundläggande trygghet. Och om dess herrar, de smarta, snabba grabbarna som kommit på hur man ska revolutionera branschen si eller så och som hyllas i affärspressen. Men som också kan hota sitt eget matbud i Malmö: Som ”ser att hon sprider facklig information och håller ögonen på henne.”

Stanna där ett ögonblick. Ta nu in att detta är Sverige 2020 och inte 1920.

”Cykelbudet” är också berättelsen om en kulturarbetares krumbukter för att sprida sitt skapande och få degen att gå ihop i en nedstängd kultur. Om kommunikation med diverse stipendiestiftelser och myndigheter (mestadels avslag), det är inspelningar, skolhämtningar, pandemirestriktioner (perfekt för budbranschen) och stämningen ute på stan under de märkliga ett och ett halvt åren. Här skildras också dagar om pianistkarriären i stort. Men till stor del handlar det om den otroligt tunga processen att nå facklig representation för buden. Vilket också lyckas, på Foodora finns numera ett kollektivavtal.

Anders Teglund är helt befriad från dagboksgenrens grundackord och samtidigt stora sjuka; självcentreringen. Han berättar lika gärna om andra, beklagar sig aldrig för egen del. Han får bra kontakt med ett par bud, eller riders som de kallas, som är migranter och bygger fina, osentimentala porträtt av dem. Om tillvaron är svår för en Anders Teglund med ett eller annat kulturstöd som komplement till kassan så är den stört omöjlig för Mubarak, trebarnsfar från Pakistan utan andra möjligheter att tjäna pengar.

Avsaknaden av sentimentalitet gör också att Teglunds beskrivning av branschen, tidsandan, ekonomin, det här jävla landet, blir nyansrik. Han förstår att det onda inte kommer från ett håll utan flera, han visar hur rider captains, som befinner sig ett snäpp upp i budkedjan, också ofta har omänskliga arbetsförhållanden. De är ansvariga för team på 60 personer, jobbar sju dagar i veckan, har noll stöd från den frånvarande ledningen och tjänar nästan lika dåligt som riders. Teglund lyfter inte bara förakt och fräckhet gentemot buden utan också vänligt bemötande, både inom och utom företaget; rundlig dricks från kunder här, gratismat från en restaurangägare där. Över huvud taget saknas det simpla skuldbeläggandet. Anders Teglund visar, med en konstant ödmjuk underskruv, hur många vi är och på hur många sätt vi göder den nya, genomcyniska ekonomin: Alla vi som sitter hemma och beställer en slav till vår dörr.

Läs fler bokrecensioner.