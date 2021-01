Andra Day: Billie Holiday var medborgarrättsrörelsens Gudmoder

”Southern trees bear strange fruit / Blood on the leaves / Blood at the root / Black bodies swinging in the southern breeze...”.

Första gången Billie Holiday framförde ”Strange fruit” var på Café Society i Greenwich Village 1939. Något år senare fick hon en skarp varning av FBI. När hon vägrade vika ner sig blev den drogberoende jazzsångerskan en levande måltavla för de amerikanska myndigheterna. Trots detta framförde Lady Day ”Strange fruit” fram till sin död 1959 då den blev en av de mest kända protestsångerna för medborgarrättsrörelsen.

– Billie Holiday var Gudmodern för den svarta medborgarrättskampen, säger artisten Andra Day om sin ikoniska rollfigur i ”The United States vs Billie Holiday” i ett digitalt möte med världspressen i samband med att trailern släpptes i måndags kväll.

Hon glömmer aldrig hur hon som elvaåring hörde Holidays ”Strange fruit” i mitten av 90-talet.

– Jag var som i trans, lamslagen, genomborrad. Jag hade aldrig tidigare hört en sådan säregen och nyskapande jazzröst. Och trots att jag var för liten för att förstå sångens fulla innerbörd så blev jag rörd till tårar av hur tung och viktig den kändes. Det var som om hon hjälpte till att hitta och forma min egen sångröst, berättar Andra Day vars debutalbum ”Cheers to the fall”, med hitlåten ”Rise Up”, nominerades till en Grammy för bästa r&b-album 2016.

Precis som regissören Lee Daniels är hon omskakad efter förra veckans stormning av Kapitolium. Galgarna med hängsnaror som restes utanför det amerikanska parlamentet förde tankarna till ”Strange fruit” som beskriver hur svarta kroppar dinglar från träden efter lynchningar i den amerikanska Södern.

”The United States vs Billie Holiday” är Lee Daniels första långfilm sedan ”The Butler” (2013) där Forest Whitaker spelade en svart butler i Vita huset. Manuset till nya filmen skrevs i början av Trumps mandatperiod och landar mitt i det pågående politiska kaoset.

– ”The butler” handlade om hopp. Vid filmens premiär satt ju Obama i Vita huset och filmen slutade ju med att butlern gick genom den där korridoren för att träffa den svarta presidenten. ”The United States vs Billie Holiday” är snarare en maning till kamp. Det är tyvärr här vi befinner oss nu. Och jag kunde känna i luften att detta var på gång för två år sedan. Men denna historia kommer alltid att vara relevant, säger Lee Daniels.

Hans främsta inspirationskälla till att göra filmen är minnena från biosalongen när han såg ”Lady sings the blues” (1972) där Diana Ross spelade Billie Holiday.

– Diana Ross hade en enorm inverkan på mig. Jag hade aldrig tidigare sett ett svart kärlekspar på filmduken. Jag minns klädmodet och bara känslan av att vara på den där biografen i Philadelphia som tonåring. Kanske var detta till och med orsaken till att jag blev filmskapare, säger Lee Daniels.

– ”The United States vs Billie Holiday” kommer från mitt hjärta, från mina förfäders hjärtan, från det svarta USA:s hjärta och inte minst från Billie Holidays och min dotters erfarenheter. Det är USA:s erfarenhet.

Berättelsen om sångerskan som lyckades bli stjärna mot alla odds – trots en miserabel uppväxt som präglades av fattigdom, våldtäkt, prostitution och droger – är också föremål för James Erskines dokumentär ”Billie” som har premiär i mars.

Daniels film kretsar framför allt kring perioden då FBI anlitade den svarta under cover-agenten Jimmy Fletcher (spelad av Trevante Rhodes från ”Moonlight”) för att komma åt Billie Holiday. Hans uppdrag var att nästla sig in Holidays privata sfär för att dokumentera hennes drogmissbruk. Det blev början på en stormig kärleksrelation. Men trots passionen valde Fletcher att sätta dit henne.

– De tjugo sista åren av hennes liv gjorde de allt för att få in henne i fängelse och tysta ens antydningar till svart oberoende, självförsörjning och frihet. De gillade inte Holiday eftersom hon vägrade veta sin plats. Hon var definitivt missbrukare, men i stället för att hjälpa henne som de gjorde med Judy Garland ville de ge henne så mycket rep att hon till slut skulle hänga sig själv. Och de lyckades, säger Andra Day medan regissören försöker hitta en jämförelse med vår tid.

– Det är som om myndigheterna skulle försöka stoppa Beyonce från att sjunga sina låtar i dag, förklarar Lee Daniels.

Trots att filmen bygger på verkliga händelser vill han inte kalla den för en biografi.

– Det är en skärva av liv och en icke-perfekt kärlekshistoria, men det kan man ju å andra sidan säga om många kärlekshistorier, säger Daniels.

– Vi tecknar Billie Holiday i helfigur – den goda, den onda, den fula, den trasiga, den sköna, den som försöker läka, den som inte når ända fram, förklarar Andra Day.

Lee Daniels är också mycket noga med att inte låta stilikonen Billie Holiday bära någon offerkofta.

– Även om Holiday rycktes bort för tidigt, så är detta en överlevnadshistoria om en stark, målinriktad kvinna som hade stake nog att stå upp för sina ideal genom att utmana FBI och hela USA. Det är också meningen att publiken ska skratta, hon var otroligt rolig, säger Lee Daniels och kan inte låta bli att dra på smilbanden.

Holiday drog sig heller inte för att provocera myndigheterna genom att vara en högljudd svart stilikon som gillade att flasha med juveler och posera i minkpäls. Kläderna och stilen var en del av hennes identitet vilket illustreras tydligt i filmen som utspelar sig på 30- och 40-talet med eleganta rollfigurer som är stajlade från topp till tå. Nyligen fick Andra Day en exakt kopia av en av Holidays mest berömda kappor i födelsedagspresent av sin regissör.

– Jag har stoppat undan den i en särskild garderob som ingen ens får komma nära. Passande nog har kappan också initialerna ”LD” för Lady Day, berättar Andra Day.

Lee Daniels börjar plötsligt skratta:

– Ja, men kom ihåg att initialerna ”LD” också står för ”Lee Daniels”, så om du inte uppför dig kommer jag att kräva den tillbaka!

”The United States vs. Billie Holiday” har svensk premiär den 27 februari.

Lee Daniels Född 1959. ”Precious” Oscarsnominerades för bästa film och bästa regi. Har regisserat tv-serier som ”Star” och ”Empire” Filmografi: ”The United States vs. Billie Holiday” (2021) ”The Butler” (2013) ”The Paperboy” (2012” ”Precious” (2009) ”Shadowboxer” (2005) Visa mer

Andra Day Född som Cassandra Monique Batie 1984 i Edmonds, Washington och uppvuxen i San Diego, Kalifornien. Amerikansk sångerska, låtskrivare och skådespelerska. Debuterade med albumet ”Cheers to the fall”, med hitlåten ”Rise Up”, som nominerades till en grammy för bästa r&b-album. Billie Holiday är hennes första större roll. Visa mer

