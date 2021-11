Andreas Mattsson gör stor popmusik mitt i livet

Soft rock Andreas Mattsson ”Soft rock” (Playground) Visa mer

På sitt färska album ”The nearer the fountain, more pure the stream flows” låter Blurs Damon Albarn vågor fylla ut tomrummen. I ett par av låtarna på Popsiclesångaren Andreas Mattssons ”Soft rock” adderas småfåglar till den mjuka ljudbilden.

Men nittiotalets indiepopmäns närhet till naturen är en annan än, säg, Ulf Lundells eller Van Morrisons. Småfåglarna är inte del av en himlastormande upplevelse, snarare grå detaljer i ett urbant småskaligt liv där man försöker hålla allt det hemska (”på fotbollsplanen går nazister”) borta. Så länge det nu går.

Musiken låter därefter: en trygg filt av jazziga trumpeter och akustiska gitarrer, med rundade hörn.

Varje gång Mattsson skulle kunna brista ut i fläskig ”Jungleland”-epik drar han i stället av på takten. Han kan liksom inte bara packa in gitarren i bakluckan på en Ford Mustang och bränna i väg. Han har för mycket att ta hand om. Dessutom håller de väl fortfarande på att bygga om Enköpingsvägen?

Inte heller nöjer han sig med att sitta i stadsparken och mata duvor, för att tala Hans Alfredson. Trots det vardagliga, närmast alldagliga, textinnehållet är ”Soft rock” ett oerhört ambitiöst album om att befinna sig mitt i livet med en ryggsäck av minnen man har nonchalant hängande över ena axeln, men ändå aldrig helt kan kasta av sig.

Samtidigt tvingas man ju alltid tillbaka till nuet. Av livets oundvikliga förgänglighet om inte annat. När Mattsson skildrar ett avslut och avsked i landstingskorridorerna i ”Kvällen väntar” blir resultatet stor svensk popmusik.

Bästa spår: ”Jag hör fåglar”

