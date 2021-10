Andreas Palmaer: Barns läsförmåga är betydligt sämre än vi vill tro

Inget gör oss så stolta som barndomens bragder. Kanske är det därför Anna-Lena Laurén låter som en sårad tiger när jag antyder att hon sannolikt inte läst klassiker i original som liten. Det har hon ju visst, skriver hon i en replik, och exemplifierar med Jules Vernes ”Den hemlighetsfulla ön” som hon läst i en upplaga från 1943. En privatspanande bibliotekarie mejlar mig, han har hittat Lauréns version, som är 156 sidor lång. När boken först gavs ut 1874 var det en bamsing i tre band. En annan favorit Laurén läst i original är Tove Janssons ”Kometen kommer”, men det är en förenklad och moderniserad omarbetning av ”Kometjakten”.

Jag skriver inte detta för att vara någon petimäter, utan för att visa att originalet i många fall är en hägring. Litteratursociologer har en term för detta; skapande förräderi, vilket i korthet betyder att enda sättet för klassiker att överleva är att korta och bearbeta dem. Och ofta görs det i smyg för att inte uppröra känsliga läsare.

Men Anna-Lena Lauréns huvudpoäng, om jag tolkar henne rätt, är egentligen en annan. Dagens barnböcker är för lättuggade. Vi underskattar barns intellektuella kapacitet.

Gör vi det?

Med risk för att låta som Hans – ”jag har rätt och du har fel” – Rosling så vet jag bättre än Anna-Lena Laurén hur situationen ser ut. Under författarbesök träffar jag i snitt 150 skolklasser per år, i allt från snofsiga förorter till utanförskapsområden. När jag säger ord de inte förstår räcker barnen ofta upp handen. Ett axplock från mellanstadiet: ”sommarstuga”, ”måltid”, ”äng”… (axplock skulle för övrigt få händerna att fara upp). Vi är inte beredda att ta in hur långt efter med läsningen många barn är i dag.

Om de läser klassiker i original eller inte är en fullständig ickefråga, utmaningen är att få barn att läsa.

Och här spelar just klassikerna en viktig roll. I sin första artikel har Anna-Lena Laurén ett resonemang om att dagens barnböcker alltför ofta ”har beröringspunkter med barnens egna intressen”. Det instämmer jag i.

I klassikerna är huvudpersonerna vuxna, de röker och häller i sig rom, de är ljuvligt oborstade. Och böcker som ”Jorden runt på 80 dagar”, som jag återberättat, har intriger överlägsna det mesta som skrivs i dag.

Men de är också snåriga. Det är ju i många fall böcker som initialt skrevs för vuxna. Och på tal om det, i motsats till vad Anna-Lena Laurén tror finns en mängd äldre klassikerversioner nu i färska nyutgåvor tack vare förlaget Modernista, men de placeras just på vuxenavdelningen.

Återberättningar borde vara okontroversiella. I SvD 14/9 säger regissören Alexander Mørk-Eidem: ”Jag har alltid tyckt att det har varit en rolig idé att göra ’Cyrano’, men man måste skaka om den lite för att få bort allt gammalt damm.” Eftersom det är teater blir det noll reaktioner, ingen viftar med lösnäsan från uruppsättningen 1897 och kräver att den ska klämmas dit på huvudrollsinnehavaren, men litteraturvärlden dras med originalfundamentalister som snarare riskerar att skrämma barnen från läsning.

Som om inte hotet från tv-spel och Youtube vore nog.

