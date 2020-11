Andres Lokkos nutidsorientering

1. ”Untitled (Black is)” av Sault (album, 2020)

Sault ”Untitled”.

2. ”Untitled (Rise)” av Sault (album, 2020)

Det nya decenniets viktigaste konst visade sig vara militant europeisk jazzfunk, skapad och utgiven i ett rasande tempo för att ackompanjera ett absolut nu.

3. ”Everybody in the place” av Jeremy Deller (dokumentärfilm, 2018).

Turner Prize-vinnaren Dellers smartaste politiska konstverk använder dokumentärfilmen som uttrycksform och resultatet är så nyskapande att det gör allt annat i genren svårt föråldrat.

Beverly Glenn-Copeland. Foto: Alex Sturrock

4. Beverly Glenn-Copeland (artist)

Annette Peacock.

5. Annette Peacock (artist)

Om vägen mot en ny rockhistorisk kanon tar avstamp i Björks metodiska framåtrörelse och Young Thugs garderob så är Annette och Beverly två av dess ”framtida” historiska fundament.

6. ”K-Punk” av Mark Fisher (bok, 2018).

I min bokhylla blev Fisher 2000-talets mest inspirerande tänkare, teoretiker och filosof.

7. ”Small Axe” av Steve McQueen (filmsvit, 2020)

Den kanske viktigaste frågan regissören Steve McQueen ställer med sin högaktuella filmsvit om västindiskt liv i Storbritannien mellan 60- och 80-talet är hur ingen kultur ska behöva verifieras av hur den eventuellt har influerat vit europeisk konst.

Foto: IBL Fotoware, IBL Fotoware

8. ”Keeping up with the Kardashians (tv-serie, 2007-2021)

Evighetssåpan om familjen Kardashian är det här seklets mest inflytelserika popkulturella journalfilmer.

9. ”Retromania: Popculture's addiction to its own past” av Simon Reynolds (bok, 2011).

Obligatoriskt standardverk för alla former av relevant kulturdiskussion.

10. ”We are I.E” av Lennie De Ice, (singel, 1991).

En trettio år gammal smattrande popsång som borde ha förändrat så mycket mer; startskottet för en framtid som aldrig inträffade och i stället blev ett parallelluniversum oförtjänt långt från musikens bredspåriga motorväg.