Andrev Walden: Hur många gånger har jag varit nära att aldrig finnas?

I ännu ett försök att förtöja mig själv i den här världen började jag släktforska. Det var någon gång i vintras och insikten som lotsade mig dit såg ut ungefär så här:

I ett universum där alla strukturer envisas med att upplösas är berättelsen om vad som egentligen hände vårt enda vapen i kriget mot materiens rastlöshet. Historien är det närmaste vi kommer en mening eftersom historien är det enda som kan leva för evigt. Det är en motståndshandling mot alltings poänglöshet att köra ner handen i någon gammal husförhörslängd och dra upp ett namn i ljuset. Att säga det högt.

Nästan varenda människa som levt på den här planeten har stupat mellan historieböckernas rader och vi måste rädda så många vi kan från den stora glömskan. Så tänkte jag. Vi måste rädda dem! Och om var och en tar ansvar för sin egen blodslinje kan vi rädda hur många som helst!

Det var så det började. Men så fort jag hade börjat upptäckte jag att det också fanns en berusning där. Samlandets berusning. Släktforskning är lite som att spela Pokémon Go med besjälade villebråd.

Jag sitter faktiskt på toaletten när jag hittar min mammas mormors syster i listan över immigranter på fartyget SS Lucania.

Och kanske är det kombinationen av denna samlandets berusning och sökandet efter sammanhang i en avförtrollad värld som har gjort släktforskning till något av en folksport på senare år. Vi jagar mening och pokemon av kött. (Eller de flesta är väl skelett och matjord vid det här laget men du förstår vad jag menar.)

En annan katalysator är förstås internet. Du behöver inte längre trampa land och rike runt för att bläddra i gamla kyrkböcker och telefonkataloger. Nu ligger dåtiden och skvalpar i digitaliserade arkiv. Du kan sitta på toaletten och skumma Amerikabåtarnas passagerarlistor.

Det är inte bara ett exempel. Jag sitter faktiskt på toaletten när jag hittar min mammas mormors syster i listan över immigranter på fartyget S/S Lucania vid ankomsten till New York 15 november 1902. Det står att hon reser ensam men att det finns en farbror Emil som väntar på henne i Chicago.

Julia är 14 år gammal när hon bordar fartyget i Liverpool. 15 år gammal när hon sätter foten i den nya världen och lämnar det sista spår jag ska hitta.

Det händer saker i hela kroppen när jag ser det där namnet i passagerarlistan. Pokémon Go-energin finns där och den kittlar som den ska. Men jag blir också rörd. Får tårar i ögonen fast jag aldrig har känt henne som något mer än en mammas minne av en mormors minne av en syster som försvann under en mager tid på gårdarna i Julita socken.

Det är så små glimtar man får. Sällan mer än ett namn och några datum, en adress och kanske ett yrke om släktingen var man. Men så ser ju alla liv ut på avstånd och det enda man kan veta säkert är att livet var större än så. Det är fyllt av ömhet, skratt, fasa och rastlöshet och det kan ringla sig runt jorden.

Varje glimt har en själ.

Till och med när datumen som markerar glimtens omfång ligger olustigt nära varandra, så där som de ofta gör när man bläddrar tillbaka till 1800-talet. Barn dog verkligen som flugor förr i tiden.

På min tyskfödda fars sida hittar jag familjer kring industristaden Hindenburg (nuvarande Zabrze i Polen) där generation efter generation begraver fler barn än de gifter bort. Det händer att min blodslinje tråcklas genom den enda överlevaren i kullar på åtta ungar.

Hur många gånger har jag varit nära att aldrig finnas?

Jag kan inte se varför alla dessa barn dör men jag kan se att fäderna ibland tilldelas anmärkningen ”grubeninvalid” (gruvinvalid) intill sina namn i de preussiska kyrkböckerna. Man kan väl anta att dessa pokemon levde i de lägre kastens dragiga hus. Och att även den åttonde svävade mellan liv och död någon febernatt för över hundra år sedan – vilket betyder att även jag flimrade in och ut ur existensen innan febern lade sig.

Hur många gånger har jag varit nära att aldrig finnas?

Det tog mig förresten lång tid att hitta till Hindenburg. Det kan vara svårt att släktforska i Tyskland eftersom landet sedan andra världskriget präglas av en begriplig olust inför alla möjliga sorters register över människor. Man måste liksom borra sig igenom efterkrigstidens integritetsvägg och vidare genom krigets asklager – min far föddes i de svedda ruinerna av Hamburg i ett hus som lär ha varit det enda på gatan som fortfarande stod kvar efter eldstormen sommaren 1943.

Dessutom var min farmor lite av en syndare och syndarna är släktforskningens gasfickor. Sätter du hackan i någon som parat sig utom äktenskapet kan hela tunneln explodera.

Hon var gift två gånger och fick två barn men aldrig med någon make. Hennes mor, min gammelfarmor som i slutet av 1920-talet ska ha vunnit en lokal skönhetstävling i stadsdelen Klostertor, var ungefär lika skandalös men hon lyckades i alla fall skaffa ett sladdbarn med en jude och dra nazisternas uppmärksamhet till sig. Och lite nazism skadar inte för en släktforskare. Nazisterna var nämligen mycket omsorgsfulla i kartläggningen av hushåll med judiska doftnoter och det var när jag satt krökt över 1939 års kartläggning av minoriteter i Tyskland som jag till sist hittade alla namn jag behövde för att bryta igenom asklagret.

Under det öppnade sig ett träd med grenar åt alla möjliga håll. Jag rasade genom lövverket tills jag landade bland daglönare i 1600-talets Flensburg och blev dansk!

De där genombrotten är berusande. Huden krymper över ryggen på samma sätt som den kan göra när man ser ett kluster av kantareller eller ett dykande flöte.

Det är märkligt att det kan vara så kittlande att göra något för någon annan. För jag är ju där för deras skull. Det får man inte glömma. Jag är en tidsresande ytbärgare och jag har kommit för att rädda dem ur den stora glömskan.

När jag betraktar min direkta anmoder 13 generationer bakåt begriper jag att min egen olust inför att vara med på bild är en nedärvd essens.

En vårkväll äter jag middag med min mor och min äldsta syster. De har också börjat släktforska lite försiktigt så nu dricker vi vin och tittar på varandras pokemonkort. Deras samlingar är magra. De har bara ett tiotal namn var. Jag har 787.

De hade väl på känn att min benägenhet att helt slukas av ett projekt skulle bespara dem arbetet. De har inte ens fyllt i vår enda legendariska pokemon.

Om du aldrig har spelat Pokémon Go börjar väl liknelsen bli obegriplig men det finns i alla fall en kategori av uråldriga och särskilt mäktiga varelser i det där spelet som kallas legendariska pokemon. Och släktforskningens motsvarighet är de adliga.

Adel är något av det bästa en släktforskare kan stöta på. Inte för att blodet är värt mer utan för att adelsmannen fungerar som en hävstång i arbetet. De adliga är ju så duktiga på att skriva ner saker och hålla reda på varandra. Sätter du spaden i ett adligt skelett säger det bara pang och så får du kanske fyrtio namn till på köpet och en gren som sträcker sig hela vägen ner i 1500-talet.

Du kan till och med få se hur förfäder som levde långt innan kameran uppfanns såg ut eftersom de märkvärdiga emellanåt förevigades med olja på duk.

När jag betraktar min direkta anmoder 13 generationer bakåt – en Barbro som fick namnet Barbara Cassiopæa när hon gifte sig märkvärdigt – begriper jag att min egen olust inför att vara med på bild är en nedärvd essens. Det syns tydligt att Barbara mår piss där hon står framför konstnären Johan Aureller den äldres staffli i mitten av 1600-talet.

Men jag gillar att ha henne i albumet, som i övrigt är glest på märkvärdighet. Vi är ju inte så märkvärdiga på min gren. Vi är äpplet som föll långt från trädet.

Min mammas farmor föddes på den bördiga Uppsalaslätten med ett adligt namn och var väl ämnad för ett gott parti men hösten 1921 blev hon befruktad av ett spöke (eller om det var prästen) och eftersom det kan vara besvärligt att utkräva äktenskapligt ansvar av spöken (och präster) fick hon hålla till godo med en hastigt uppklädd murare. Det är åtminstone så historien har viskats och det kanske inte alls var så det gick till. Men krökt över de relevanta dokumenten från 1922 – som jag kan studera utan att lämna soffan! – noterar jag att födelse- och vigseldatum korrelerar med det viskade.

Den förstfödde kommer till världen innan muraren trär ringen på hennes finger.

Det är som att försöka utvinna namn och platser ur något som liknar en döende människas EKG-kurva.

Några namn, några datum, en plats och kanske ett yrke. Det enda man kan veta säkert är att livet var större än så.

Dessvärre är det sällan de besjälade glimtarna kan tonsättas med det viskade. En förkrossande majoritet av de 787 namnen i mitt träd är bara namn. Och fingrandet på dessa namn blir ibland bara mer frustrerande med enskilda påminnelser om att varje liv är större än så.

En annan källa till frustration är de kyrkliga ämbetsmännens handstilar.

Ena dagen utvinner du med lätthet allt du behöver ur en kyrkobok där skrivtecknen är så ömt och konsekvent tecknade att de tycks vara tryckta med blytyper. Andra dagen trampar du ner i en återvändsgränd bara för att prästens handstil är reducerad till en vågig linje.

Det är som att försöka utvinna namn och platser ur något som liknar en döende människas EKG-kurva. Du vet att svaren ligger gömda i linjen men de kan inte utvinnas den vägen.

Men frustrationen är också viktig. Den bidrar med något som kanske kan kallas kriminalenergi. Om varje namn bara krävde en på förhand given handling – liksom skörd av morötter kräver en serie grepp och ryck – skulle släktforskningen inte kittla som den gör.

Kriminalenergin frigörs när du kommer nära men möter motstånd. När det känns som att den du letar efter försöker gömma sig. När du gäckas. Och ingen har gäckat mig som min farfar.

Min far kände honom aldrig och minns bara en fullvuxen skugga hukande vid hans sida i huset på Lindenstraße i Hamburg. Fem årtionden senare tog min farmor skuggans namn med sig ner i graven när hon dog i Tucson, Arizona (jag har förresten hittat papperet med hennes namnteckning från dagen då hon blev amerikansk medborgare!) och lämnade min far med övertygelsen om att han aldrig skulle få veta vem hans far var.

Denna skugga har länge varit min graal och sökandet har gjort mig till något av en privatspanare.

Sanningen är att de senaste månadernas släktforskning mest har handlat om att sortera bort namn från den träffbild jag fick när frustrationen drev mig till att göra ett dna-test.

Flera stora släktforskningssajter erbjuder i dag testen och jag topsade mig själv i hopp om att hitta ledtrådar i sökandet efter min farfar. Jag fick över 7.000 träffar och håret knastrade av statisk kriminalenergi när jag lutade mig över dem. Men till en början var det bara som att titta på slarvig skrivstil. Namnen fanns där men mängden skymde sikten. Det var bara en vågig och nästan ändlös linje av nu levande människor som jag delar små avsnitt av arvsmassan med.

Jag jagade min farfar som de jagade dubbelmördaren i Linköping!

Knastret tonade bort och jag blev tvungen att återvända till den konventionella släktforskningen för att gräva djupare. Lysa upp trädet. Fler namn och platser. Det var så de blev 787.

Sedan kunde jag gå tillbaka till dna-testets träffbild och sortera ut ett fåtal främlingar vars förhållandevis starka släktskap ännu inte lät sig förklaras av det upplysta.

Dna-testerna har fått en del rättmätig kritik men de kan också lösa gamla och till synes omöjliga gåtor. Om man har tålamod och en familj som finner sig i att man för en tid sitter uppe om nätterna och slutar fungera om dagarna.

Främlingarna jag sorterade ut delade bara mellan 0,4 och 0,9 procent DNA med mig, vilket skulle indikera genetiska vägskäl omkring fem–sju generationer bakåt, men de hade tre viktiga saker gemensamt:

1. Deras släktskap med mig saknade synliga förklaringar.

2. Deras rötter var nedborrade i den rätta myllan (Tyskland med omnejd).

3. De var inte bara släkt med mig utan också med varandra.

Det sistnämnda var nyckeln, hade jag räknat ut med stöd i minnet av hur en släktforskare fångade den där dubbelmördaren i Linköping.

Eller åtminstone med stöd i en vag föreställning om hur de fångade den där dubbelmördaren i Linköping. Jag aktade mig för att läsa på om den saken för att inte äventyra kriminalenergin. För nu sprakade det igen.

Jag jagade min farfar som de jagade dubbelmördaren i Linköping!

Eventuellt!

Genom att skuggsläktforska å dessa främlingars vägnar kunde jag fylla i deras ofullständiga amatörträd, triangulera mig ner till en liten preussisk by i början av 1800-talet och unna mig slutsatsen att familjen där deras linjer möttes också hade gett upphov till min farfars linje.

I veckor vadade jag nedströms längs den familjens linjer i sökandet efter kandidater till rollen som min farfar – innan det plötsligt ryckte i en av alla andra revar jag kastat ut de senaste tio åren. (Jag började leta efter min farfar långt innan jag började släktforska eftersom jag en gång råkade lova min far att jag skulle hitta honom.)

En lördag i maj ringer telefonen. Landsnummer 0049. En pokemon talar tyska med mig och säger att mannen jag letar efter är död men att han är hans son. Han tycks redan vara övertygad om att min far är hans bror. Jag föreslår ett dna-test men han tvekar eftersom han bär på den tyska (och möjligen sunda) olusten inför alla möjliga sorters register.

Däremot ger han mig namnen och datumen jag behöver för att kika under hans asklager och efter några nätters fjärrslående i kyrkböcker kan jag knyta ihop hans linje med dna-trådarna från den lilla preussiska byn i början av 1800-talet.

Kriminalenergin har aldrig knastrat i mig som den gör i det ögonblicket. (Eller åtminstone strax innan för när det är över blir jag bara väldigt trött.)

I sommar ska min far för första gången träffa sin bror. Han som aldrig haft någon.

De bägge bröderna säger att jag är en hjälte och jag säger äsch fast jag inte riktigt menar det.

Jag är en tidsresande ytbärgare. Jag är en samlare och en kriminalpolis. Vore det så fel att kalla mig hjälte bara för att jag aldrig lämnar soffan i kampen mot alltings poänglöshet?

