Andrev Walden: Vilken är världens minst lästa bok?

Det står ett nött exemplar av ”The catcher in the rye” i vår bokhylla. Förstås. J D Salingers roman från 1951 brukar stå i bokhyllor. Den har sålt i över 65 miljoner exemplar och säljer fortfarande omkring en kvarts miljon om året. Ibland heter den ”Räddaren i nöden”, ibland ”Der Fänger im Roggen” och ibland ”Forbandede ungdom” (om du till äventyrs hittar en dansk originalöversättning på något antikvariat kring Öresund).

Mitt exemplar tillhör den omärkvärdiga 42:a upplagan från Penguin. Men det är en ovanligt snygg bok och det var väl ett av två skäl till att jag köpte den.

Det andra: man ska ha läst ”The catcher in the rye”.

Vilket jag emellertid inte har gjort.

Att boken är nött beror bara på att jag brukade packa ner den varje gång jag skulle ut och resa – innan jag slutade tro på idén om att jag också skulle läsa den.

Nu är det lite synd om den. Den är fortfarande snygg, svept i sin enkla pärm, men förnekad sin livsuppgift och all intimitet bortom dammvippans beröring. Som så många andra olyckliga böcker tryckta i brytningstiden mellan romanen och HBO Max.

Men en morgon lyckas den i alla fall väcka en intressant fråga i mig: vilken är världens minst lästa bok?

Ett nött exemplar av denna fick Walden att undersöka frågan: Vilken är världens minst lästa bok? Foto: CBW / Alamy Stock Photo

Alltså inte världens minst tryckta eller minsta sålda bok – det finns egenutgivna biografier som inte ens de närmast sörjande orkar läsa – utan boken det finns flest olästa exemplar av i människosläktets bokhyllor?

Kan man ens svara på den frågan?

Det kan man tydligen för när jag ställer den på Twitter får jag 130 svar. Bara en enda föreslår ”The catcher in the rye” (och då i en gissning begränsad till killars bokhyllor). Det överlägset vanligaste förslaget är Bibeln och det kan nog stämma.

Den kristna antologin har tryckts i åtminstone fem miljarder exemplar och som världens vanligaste bok kan den mycket väl vara både den mest och den minst lästa. Men jag tycker inte att Bibeln gills för det är ju lite som att äga ett skohorn. Jag tycker inte heller att ”Maos lilla röda” (1966) ska sorteras in i gåtans underlag. Under kulturrevolutionens två första år trycktes denna citatsamling i fickformat i fler exemplar än det fanns kineser (750 miljoner) och kom väl att fungera som ett slags plånbok för medborgarna.

Jag vill veta vilken bok människorna själva har valt att läsa för att sedan svika.

Efter Bibeln är det vanligaste förslaget från mina twittrande bekantskaper Hjalmar Bergmans ”Clownen Jac” (1930). Några pekar till och med ut en specifik utgåva: den vinröda med författarens porträtt på skyddsomslaget från Bra böckers bokklubb, tidigt 1980-tal.

Det är en bra gissning om man beskär gåtan till svenska bokhyllor. För oss som var barn i Sverige på 1980-talet (och minns mer av våra föräldrars bokhyllor än bara de erotiska passagerna i ”Grottbjörnens folk”) känns misstanken om att ”Clownen Jac” är det här landets minst lästa bok helt rimlig.

Den tredje vanligaste gissningen är Fjodor Dostojevskijs ”Brott och straff”, eller ”något ryskt från bokrean” som vissa formulerar samma (?) antagande. Andra titlar som fler än fem kan enas om är ”Iliaden” av Homeros, ”Odysseus” av James Joyce och den samtida tegelstenen ”Kapitalet” av nationalekonomen Thomas Piketty – utgiven 2013 och omsusad som århundradets viktigaste bok.

”Kapitalet” är ett särskilt intressant förslag, och inte bara för att jag har sett den i många bokhyllor, såväl hos bekanta som i lobbyn på omsorgsfullt inredda hotell. Och inte bara för att den är avgjort svårforcerad med sina 704 sidor i inbunden form. Här finns också data att hänvisa till.

2017 grävde Jordan Ellenberg, professor i matematik, i den synliga statistiken från Amazon Kindle (hårdvara för papperslös läsning) och där noterade han att ”Kapitalet” var den e-bok som läsarna övergav snabbast. Enligt Ellenbergs analys vek den genomsnittliga läsaren ner sig efter bara 26 sidor. Han undersökte bara det årets bästsäljare men här finns i alla fall en mer jordad källa än maggropen.

De nya plattformarnas tillgång till sanningar om vad kunderna gör med sina böcker kittlar mig. Jag kontaktar några svenska aktörer och blir – mot löfte om att inte hänga ut några enskilda svenska författare – lovad tillgång till ljudboksjätten Storytels data över böckerna som deras lyssnare överger snabbast. De ska bara be en tekniker gräva fram det först.

Medan jag väntar på siffrorna skummar jag svaren från Twitter igen och den här gången fastnar blicken i ett lika luddigt som precist förslag från en vän:

”Nån rosa bok med grön eller mörkröd text.”

Kan det vara en så kallad coffee table-bok som är världens minst lästa?

I vårt hushåll finns det åtminstone någon hyllmeter ”dekorativ” litteratur som jag aldrig har bläddrat i. Feta ryggar med sobra versaler sorterade till titlar som BAUHAUS, ALVAR AALTO, THE KINFOLK HOME och den alldeles särskilt olästa BOXED AND LABELLED – NEW APPROACHES TO PACKAGING DESIGN.

Men om en boks syfte är att bli läst kan man väl anta att det finns böcker som är för snygga för sitt eget bästa.

Jag ringer Imke Janoschek, chefredaktör på inredningsmagasinet Residence, och redogör för gåtans frågeställning innan jag frågar om det finns någon coffee table-bok som är vanligare än andra i de omsorgsfullt inredda hem redaktionen besöker.

– Jag misstänker att du har vissa fördomar kring läsvanorna i ”omsorgsfullt inredda hem”, säger hon och besvärjer fram citationstecknen med blotta betoningen.

Jag medger att fördomar finns.

Hon medger att de kan stämma.

– Men samtidigt har jag märkt att många med blick för det estetiska faktiskt bläddrar i sina fotoböcker. Själv tycker jag att de är lite otympliga, jag vill ju ligga på soffan när jag läser och man kan ju dö om man tappar en sån där i huvudet på sig själv.

Det handlar väl om tid också? Det är nästan bara på semestern jag hinner läsa och böcker stora som bakplåtar låter sig inte packas.

– Så är det ju. Jag tror vi kan anta att många coffee table-böcker aldrig blir lästa.

Men om du får unna dig en gissning, vilken är den minst lästa i genren?

– Jag vill inte påstå att den är oläst men en bok som vi har sett i väldigt många vackra hem de senaste åren är den där kokboken med bläckfisken på, ”Polpo”.

Kan det vara världens minst lästa bok?

– Det vet jag inte. Men om en boks syfte är att bli läst kan man väl anta att det finns böcker som är för snygga för sitt eget bästa.

Det kan man nog. Men jag tvivlar på att gåtans lösning gömmer sig bland böckerna som binds för att fungera som dekorativt lösöre. De är ofta dyra och borde således inte finnas i tillräckligt många hem för att bli storskaligt olästa. Och är det ens meningen att den som köper en kokbok ska läsa mer än ett par sidor om och om igen?

Coffee table-böcker blir sällan ljudböcker så när statistiken från Storytel slutligen landar i min inkorg är jag beredd på att ledtrådarna jag hittar där ska leda mig i en annan riktning. Och det gör de.

Hjalmar Bergmans ”Clownen Jac” från 1930.

De kallar det ”survival rate” – den genomsnittliga tiden som varje ljudbok med fler än 500 nedladdningar får leva i lyssnarnas öron. Till en början är läsningen förvirrande då listan över de snabbast övergivna titlarna inte är gallrad på de insomningsljud som tjänsten också tillhandahåller. Det säger säkert något intressant om civilisationens tillstånd att många tycks pröva sig fram bland ljudkulisser med namn som ”Low rain noice”, ”White noice” och den – får man förmoda – otillräckligt rogivande listettan ”Ventilation noice”. Men det är en annan gåta.

Redan på andra plats finns en bok som faktiskt är en bok. Och eftersom författaren har varit död i snart tretusen år (om han ens har levt) står han nog ut med uthängningen.

Bland Storytels lyssnare är den snabbast övergivna boken den västerländska litteraturens gryningsverk: Iliaden av Homeros.

Vilket lustigt nog är den enda boken i världen vars inledande mening jag kan utantill. Det betyder emellertid inte att jag förkastar ledtråden för så mycket längre har jag aldrig kommit i trampandet genom sjoken av hexameter.

Men jag ska! Den står där och väntar, inte långt från ”The catcher in the rye”.

Läs också: ”Varför är det jag som älskar hamstern allra mest?”

Läs fler artiklar om böcker