”Ändringarna i Roald Dahls böcker är ett påhitt av vuxna för vuxna”

Det uppmärksammade försöket att modernisera Roald Dahls klassiska barnböcker gick som bekant inte helt enligt plan.

Sedan Puffin, dotterförlag för barnlitteratur under det brittiska förlaget Penguin Books, gick ut med att de ändrat i Roald Dahls böcker för några veckor sedan har debatten rasat.

Motiveringen bakom de hundratals ändringarna som gäller bland annat vikt, kön, mental hälsa och våld i böcker som ”Kalle och chokladfabriken”, där August Glupsk inte längre beskrevs som ”fet” utan enbart ”enorm”, och fru Slusk i ”Herr och fru Slusk” inte är ”ful och vedervärdig” utan blott ”vedervärdig”, är att Puffin ämnade göra Roald Dahls verk mer inkluderande.

Matthew Dennison har skrivit den senaste biografin om Roald Dahl, och är kritisk till ändringarna i barnboksförfattarens klassiska verk. Foto: Stuart Bingham

Ingenting tyder på att den svenska utgivningen kommer att påverkas, men också här har tilltaget orsakat stora diskussioner. Som DN tidigare rapporterat (20/2) har både Rabén & Sjögren, som tidigare gett ut Roald Dahl i Sverige, och DN:s Lotta Olsson ifrågasatt idén. Aftonbladets Karin Pettersson (20/2) menar att beslutet var grundat i kommersialism medan Martin Aagård i Dagens ETC (22/2) anser att ändringarna är på tiden.

I hemlandet Storbritannien har debatten dominerats av kritik mot beslutet – även om författaren Philip Pullman (som bland annat skrivit trilogin ”Den mörka materian”) menar att det här är ett gyllene tillfälle för läsare att upptäcka fler författare än den dominerande Dahl.

Motreaktionen mot ändringarna kulminerade när självaste drottninggemålen Camilla gav en kunglig känga åt Penguin under ett tal. Den kommande drottningen sällade sig till en kör av höjda röster som inkluderar Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak (via sin talesperson) och Salman Rushdie (via Twitter).

Alla Roald Dahl-böcker på Kindle har redan ändrats till de nya versionerna, ett tilltag som beskrivits som ”orwellskt”

Matthew Dennison, journalist och författare till den senaste biografin om Dahl, ”Roald Dahl: Teller of the unexpected” (2022) reagerar på att ändringarna omtalats som ”inkluderande”.

– ”Inkluderande”! Som om böcker som sålts i mer än 300 miljoner exemplar över hela världen inte inkluderar människor, säger Dennison på telefon.

Han befinner sig i sin skrivarstuga på landet mellan England och Wales, men ska bege sig tillbaka till London så snart han kan, för att vara på plats och fortsätta diskutera Roald Dahl och vad han kallar censuren av Dahls verk.

Puffin och The Roald Dahl Story Company började en översyn av Roald Dahls böcker redan 2020 – men efter en kort men intensiv tids mediastorm, och kritik från amerikanska PEN, meddelade Penguin häromveckan att de också planerar att ge ut en serie med 17 klassiska Roald Dahl-böcker, utan de nya ändringarna.

Alla Roald Dahl-böcker på läsplattan Kindle har dock redan ändrats till de nya versionerna, ett tilltag som i brittisk media beskrivits som ”orwellskt”.

Matthew Dennison är en av dem som kritiserat e-böckernas automatiska uppdatering av Roald Dahls verk.

– En parallell utgivning med så kallade klassiska versioner var ett försök till en u-sväng. Men ändringarna i e-böckerna är ett försök att tvinga läsarna att acceptera en ny doktrin som Dahl inte har något att göra med, säger han.

Roald Dahl 1989. Foto: Inge Gjellesvik/TT

Matthew Dennison är övertygad om att Roald Dahl hade avskytt att ord och beskrivningar bytts ut och lagts till i hans böcker efter hans död, och i The Observer (25/2) uppmärksammades ett inspelat samtal med konstnären Francis Bacon och den kanadensiska författaren Barry Joule från en helgs umgänge hemma hos Dahl 1982.

I detta hörs Roald Dahl deklarera att om hans redaktörer ämnar ändra så mycket som ett kommatecken i en av hans böcker efter hans död så ”önskar jag att den mäktiga Tor knackar dem hårt i skallen med sin Mjölner, eller så kommer jag att skicka den enorma krokodilen för att glufsa i sig dem”. (En referens till den egna boken ”Den enorma krokodilen”.)

– Det här med alla ändringar är ett påhitt av vuxna för vuxna, och inget som är till gagn för några läsare, alltså barnen. Jag tror inte att barn som läser att någon har på sig en svart kappa reflekterar i en sekund över att det betyder något annat än att det är färgen på plagget – men i ”SVJ” har man exempelvis bytt ut ordet svart mot mörk, säger Matthew Dennison vars personliga favoritbok av Roald Dahl är just ”SVJ”.

Exfrun Patricia Neals smeknamn på sin man var ”Roald the rotten”

Att Roald Dahl, 1,98 meter lång, personligen inte var någon SVJ (stor vänlig jätte) råder det dock inga tvivel om.

I ”Roald Dahl: A biography” från 1994 ifrågasätter författaren Jeremy Treglown sanningshalten i de mest heroiska berättelserna i Dahls självbiografiska ”Mitt liv som pojk” och ”Soloflygning”, och sökte efter bakgrunden till hans omtalat usla humör och temperament.

I den av familjen Dahl godkända biografin ”Storyteller: The life of Roald Dahl” från 2010 försökte den mer vänligt inställde Donald Sturrock rätta till den fallna glorian, men bilden av Roald Dahl som godhjärtad äventyrare hade ändrats för gott.

Hans första fru Patricia Neal och dotter Tessa Dahl målade inte heller några kärleksfulla bilder av exmake och pappa i sina respektive böcker – Neals smeknamn på sin man var ”Roald the rotten”. 2020 skrev familjen Dahl också ett uttalande där de bad om ursäkt för de antisemitiska kommentarer Roald Dahl fällde i flera intervjuer under slutet av sitt liv.

Matthew Dennison har frågat sig varför man inte hört mer från familjen Dahl även i detta fall.

– Jag är intresserad av tystnaden från familjens sida. Kanske är de bundna till något slags kontrakt, så att de inte tillåts att kommentera. Familjen värderar Roald Dahls talang mycket högt och anser, precis som så många andra, att han var ett geni.

Just nu visas en musikalversion av Roald Dahls ”Matilda” på Netflix. Den är bara en i raden av kommande filmer baserade på Dahls böcker hos strömningstjänsten, som köpt The Roald Dahl Story Company som drivs av Dahls ättlingar för en summa som sägs uppgå till 500 miljoner pund (ca 6,3 miljarder kronor).

Om det har något med avsaknaden av ett uttalande från familjen att göra eller inte vill Matthew Dennison inte säga något om, men han tror inte att Roald Dahl riskerar att bli cancelled inom den närmsta framtiden.

– Ingen är väl för stor för att bli det i dag, men jag menar, Dahl … Det finns en anledning att Netflix betalade vad de gjorde. Vissa av hans åsikter ger vi inte mycket för i dag, men man behöver inte acceptera alla delar av en författares liv. Jag tycker det är glädjande att folk reagerat som de gjorde på Penguins ändringar, att man kan skilja på de två sakerna.

Quentin Blake. Illustratören till 18 av Roald Dahls verk, Quentin Blake (född 1932), har illustrerat över 300 böcker och är känd för sina fantasifulla teckningar och sin motvilja mot barn. I förlaget Puffins nya version av "Kalle och chokladfabriken" har Blakes illustration av den unge livliga Micke Tevéns vapenbälte fått ett nytt utseende, utan vapen.