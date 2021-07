Andris Nelsons lyfter Sjostakovitjs musik till oanade höjder

Klassiskt Dmitri Sjostakovitj ”Symphonies Nos. 1, 14, 15; Chamber Symphony in C Minor” Andris Nelsons och Boston Symphony Orchestra. (Deutsche Grammophon/Universal) Visa mer

Under sitt manusarbete med filmen ”Blue velvet” var David Lynch fullkomligt besatt av Sjostakovitjs femtonde och sista symfoni. En delirisk musik som går från att låta som om den utspelar sig i en surrealistisk leksaksbutik till att den, bland annat genom att citera Wagners väldiga ”Nibelungens ring”, framkallar bilden av en dödsmärkt ensamhet och en ödesmättad känsla av alltings slut. När Andris Nelsons tillsammans med sina Bostons symfoniker nu fullbordar sitt redan flerfaldigt Grammy-belönade projekt med att spela in Sjostakovitjs samtliga symfonier och en del andra orkesterverk är det med denna ytterst märkvärdiga Symfoni nr 15 – i sällskap av den lika originella och än mer svärtade Symfoni nr 14, den ungdomligt och djärvt fäktande Symfoni nr 1 och den mäktiga stråkorkesterversionen av den besinningslöst gripande Stråkkvartett nr 8. Tolkningar som får denna ojämförliga symfonikonst att hugga tag i en med sina förvillelser, sin rädsla och sin smärta – och samtidigt euforiskt lyfta en till höjder där all markkontakt upphör. Med Andris Nelsons och Bostons symfoniker har Sjostakovitjs musik blivit ett drama där motståndet mot verkligheten öppnar för en ny verklighet.

Bästa spår: ”Symphony No. 1” och ”Symphony No. 15”

