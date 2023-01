”Andy Warhol var tveklöst sitt eget främsta verk”

Blake Gopnik lyfter luren i ett mulet New York, ett kvarter från Times Square.

– Min ambition med boken har varit att porträttera Warhol utifrån det som var relevant för hans konst, inleder han.

– Han är bara viktig för konsten han skapade, och hans egen person är ju tveklöst hans främsta verk. Jag hoppas att min bild av honom berättar något om varför han skapade den konst som han gjorde.

Gopnik bor av en slump på 47:e gatan där Andy Warhols omsusade arbetslokal The Factory blev världskänd. En adress där hans silkscreenprintar, målningar och utmanande indiefilmer skapades under några år på sextiotalet i en lagerlokal klädd i aluminiumfolie. En plats där strömmen av internationella celebriteter växte sig allt större:

Popstjärnor som Nico och Velvet Underground och dragqueens som Holly ”Walk on the wild side” Woodlawn minglade med Bob Dylan och Mick Jagger jämte konst- och författarkollegor som Salvador Dali, Truman Capote och Allen Ginsberg.

Blake Gopnik, författaren till boken ”Livet som konst” om Andy Warhol. Foto: Albert Bonniers Förlag

Droger och visningar av skakiga sexfilmer var en del av verksamheten. Vilket snart intresserade polismyndigheten. Strömmen av spektakulära hipsters lockade hastigt allt fler särlingar.

En riskabel anstormning visade det sig.

Blake Gopniks nära två kilo tunga, 1 200 sidor långa biografi inleds med hur Warhol i juni 1968 är mycket nära att dö vid 40. Den omstridda författaren Valerie Solanas mordförsök resulterade i att han förlorade mer än fyra liter blod. Han blev märkt för livet.

En avgörande tillgång i arbetet om boken var att Blake Gopnik fick full tillgång till konstnärens gigantiska arkiv. Material från hans ungdomsår och framåt som ingen skribent tidigare fått förfoga över.

– Jag jobbade vissa månader i artontimmarspass sju dagar i veckan i arkivet. Hade jag vetat vilka absurda mängder som han samlat på sig så hade jag nog aldrig skrivit boken, säger Gopnik, som efter att ha doktorerat i Oxford varit chef för Washington Posts konstredaktion och numera är medarbetare på New York Times.

Du skriver utförligt om Warhols uppväxt i den dystra stålstaden Pittsburgh i Pennsylvania. Hur kom den bakgrunden att påverka hans liv?

– Det fanns flera avgörande händelser. En av dessa var det faktum att han var homosexuell, och relativt öppen med sin läggning – vilket kunde vara livsfarligt där. Det förekom mord på homosexuella. En annan omständighet var hans gedigna utbildning. En omständighet som jag inte tror någon riktigt förstått. Under åren på Carnegie Institute of Technology med start 1945 som sjuttonåring lärde han sig bokstavligen allt som han behövde för att förstå den moderna konsten.

Den unge Andy Warhol.

– Om det finns en enda viktig insikt i min bok är det att han var en både sofistikerad och enormt kunnig konstnär. Ett målmedvetet snille som visste vad han sysslade med och kunde hela konsthistorien – och inte minst hur han själv skulle kunna hitta en plats i den experimentella konsthistorien.

1949 debuterade Andy Warhol i New York som flink illustratör i Glamour Magazine, följt av uppdrag för bland annat Vogue och Tiffany & Co. 1961 lanserade han sitt första popkonstprojekt med Coca-Cola-motiv. Soppburkarna och Marilyn Monroe- och Elvis-målningarna följde året därpå.

Han skapade brett. I mitten av 1960-talet blev de ännu okända avantgardistiska rockmusikerna Lou Reed och John Cales från Velvet Underground lanserade av Andy Warhol. Han skapade den gula bananen på omslaget till deras debutalbum, som också det blev ikoniskt.

Vilken betydelse fick Warhols relation till Lou Reed och John Cale?

– De framstår som oerhört viktiga för hela Warhols karriär. När han började samarbeta med deras band så insåg ju omgivningen hur formmässigt avancerad deras musik var. Den som i dag lyssnar på Velvet ­Undergrounds liveupptagningar hör ju hur de redan då var som ett … vilt japanskt noiseband.

– Många föreställer sig att Andy Warhol var ett notoriskt partydjur, men han arbetade i själva verket oavbrutet. Han dök upp på väldigt få fester – och när han själv arrangerade sådana betraktade han tillställningarna som pågående konstverk.

Bild 1 av 2 Andy Warhol med Liza Minelli, Bianca Jagger och Halston på diskoteket Studio 54 i New York. Foto: Christopher Makos Bild 2 av 2 Bildspel

I Lou Reeds och John Cales låt ”Work” från albumet ”Songs for Drella” (1990) beskriver de hur hårt Warhol drev dem, och sig själv:

”He lived alone with his mother / collecting gossips and toys / every Sunday when he went to church he’d kneel in his pew and say, ’it’s just work / all that matters is work (…) the most important thing is work.”

Var de här åren kring The Factory på sextiotalet de mest centrala för hans konstgärning?

– Nej, inte alls. Han lämnade ju The Factory redan i januari 1968 och flyttade in i ett vanligt kontor, började klä sig traditionellt och lade alla galna och påtända personer bakom sig. Han hade på många sätt avslutat sin karriär som popkonstnär när han etablerade den scenen, menar Blake Gopnik.

– Alla hans verk, utöver Brilloboxarna, var redan skapade då – inklusive hans silkscreen-bilder på Marilyn Monroes och Cambell’s soppburkar. Och när de verken blev riktigt kända hade han redan släppt popkonsten för att skapa avantgardistiska undergroundfilmer. Filmer som fortfarande är enormt underskattade.

Andy Warhol med de 500 Brilloboxarna han ställde ut på Moderna museet 1968. Foto: Lasse Olsson

Andy Warhol kom till Moderna museet i Stockholm senvintern 1968. Det var hans första stora retrospektiv i Europa efter ett initiativ från museichefen Pontus Hultén.

Vilken effekt fick den?

– Jag tror att det var en enormt viktig utställning för Warhol av två skäl: Den etablerade honom och hans karriär i Europa. Dessutom var nästan alla verk på museet i Stockholm nytillverkade och reproduktioner av framför allt popkonst, inte minst Brilloboxarna.

– På det sättet var utställningen begynnelsen av hans affärsverksamhet. Autenticitet var inget viktigt för honom, konsten var helt enkelt massproduktion.

Blake Gopnik är övertygad om att Warhol redan under 1960-talet tyckte att hade skapat den konst som han föresatt sig inom avantgardegenren. Efter det blev filmerna mer traditionella och Andy Warhol presenterar sig som en normal amerikansk entreprenör. Vilket han förblev.

Bild 1 av 2 Andy Warhol i sin studio 1976. Foto: Michael Childers Bild 2 av 2 Foto: Michael Childers Bildspel

Det enda som genererade stora inkomster för honom var kändisporträtten, understryker Gopnik. Warhol betraktade inte bilderna på dessa ”blanka megastjärnor” som viktig konst. Den demonstrerade tvärtom tomheten som dessa globala kändisar verkade i.

Du beskriver Warhols mor Julia som en väldigt stark inspirationskälla för hans konstnärskap.

– Ja, hon framställde sig själv som en traditionell östeuropeisk babusjka och hade förvisso en blygsam utbildning, men framstod ändå som ett slags intuitiv och kulturell talang.

– Julia var en mycket ovanlig och excentrisk människa. Redan som barn accepterade hon inte de traditionella könsrollerna. Jag tror att Andy Warhol skapade sin persona i hög grad utifrån henne och de märkliga saker som hon åstadkom. Hans mor var en outsider i den stunden hon föddes.

Vad har överraskat dig mest med Andy Warhol under bokarbetet?

– Hur vanlig han var. Han hade vänner som älskade honom, var romantiker, ville få kärlek och levde med samma partner, Jed Johnson, i tolv år. Han fick inte alltid kärlek men trots det så levde han ett liv som han verkade lycklig över, säger han.

– Han gillade att umgås med sin mamma och gick i kyrkan med henne då och då. På det viset var han som radikal konstnär mer normal än man kunde tro.

Andy Warhols ”Shot sage blue Marilyn” såldes på auktion förra året till rekordpriset 200 miljoner dollar. Inget verk från 1900-talet har tidigare sålts så dyrt. Foto: Ted Shaffrey

Hur länge kommer intresset för Warhols konst att leva kvar?

– Bland seriösa konstvetare är det allt färre som tvivlar på att hans skapande kommer att förbli oerhört betydande. Hans verk är så komplexa som konst någonsin kan bli, svarar Blake Gopnik.

– Jag menar att han är den mest kända konstnären av alla. Mer känd än Leonardo da Vinci, om du frågar mig.

Andy Warhol Var döpt till Andrew Warhola, föddes den 6 augusti 1928 i Pittsburgh, Pennsylvania. Han avled i februari 1987 i New York efter en gallblåsoperation. Familjen Warhola var arbetarklass med rötter i det nordöstra Slovakien. Fadern Andrej Warhola emigrerade till Pittsburgh redan 1914, modern kort därpå. Andy Warhol stod under sitt liv mycket nära sin mor. De bodde tillsammans i New York från 1952 till 1971. Hon dog året därpå. Om Warhols konstsamlande: ”Han samlade långt mer avantgardekonst än vad folk visste. Bland annat Toulouse Lautrec, Picasso och tidiga Jasper Johns-verk liksom Richard Serras skulpturer.” Visa mer

