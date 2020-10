Ane Bruns nya album spränger väggarna

Triphop Ane Brun ”After the great storm” (Balloon Ranger/Universal) Visa mer

Titelns storm kan man nog utläsa som känslostorm. 2016 dog Ane Bruns pappa och under åren som följt har norskan, som annars varit så pålitligt produktiv att man nästan kunnat ställa klockan efter hennes skivsläpp, fullt förståeligt haft svårt att skriva egna låtar. Enda albumet under de senaste fem åren har varit coverskivan ”Leave me breathless”, till stor del bestående av ganska söndertuggade låtar som Brun förvånansvärt ofta ändå lyckades hitta nya ingångar till. Annars har det varit tyst.

Inte förrän hon isolerade sig – jo, det fanns en tid då isolering kunde vara självvald snarare än absolut nödvändig – i en norsk fjällstuga under tre veckor förra sommaren lossnade det. Och då ganska rejält. Under hösten spelades Bruns nionde album in tillsammans med stora delar av jazzkonstellationen Tonbruket. Av bara farten blev det ytterligare ett album, det mer avskalade ”How beauty holds the hand of sorrow”, som släpps om en dryg månad.

”After the great storm” är inte oväntat en skiva som i stor utsträckning kretsar kring sorg, kring ensamhet, kring att försöka må bättre och långsamt hitta tillbaka till något slags vardag. Även om den vardagen lite för ofta de senaste åren har uppvisat en utbredd brist på simpel mänsklig anständighet, solidaritet och medvetenhet om de utmaningar vi står inför.

”Don’t run and hide” är en tonsatt uppmaning att, försiktigt, försiktigt, våga ta sig ur den bottenlösa sorgens bubbla. I ”The waiting” är hon inne i liknande tankegångar – ”what are you gonna do – for now?/what are you gonna do with all this time?/don’t you wanna feel alive?”.

Samtidigt finns det stunder då saknaden blir övermäktig, då det fortfarande gör för ont och inga uppmuntrande klappar på axeln och välmenande råd hjälper. När Brun i den lysande ”Fingerprints” gång på gång under låtens slutskede sorgset konstaterar ”I miss you” är det nästan svårt att lyssna.

Musikaliskt har Brun, i sin på senare år allt mer tydliga uppdatering av det tidiga 90-talets triphop och dansmusik, nu nått fram till de allra pampigaste influenserna. Ljudidealet för ”After the great storm” låter som att det mer än något annat hämtats från David Arnolds stråksvulstiga dramatik bakom Björk i ”Play dead”, möjligen närmar hon sig ibland också brytpunkten där Massive Attack slutade att vara en brokig soulorkester och blev ett symfonirockband. Det är inte ofarliga territorier hon ger sig ut i, men det känns också som att det är en resa som behövdes göra, för att hitta ett sound som fungerar som en kontrast mot de intima texterna och Bruns uttrycksfulla röst.

”After the great storm” är helt enkelt ett album där Brun och musikerna verkar vilja spränga isolationens väggar inifrån. Varje låt fylls med så bombastiska stråkarrangemang och uppumpade dova technorytmer att man undrar hur de alls fått plats där i studion.

En mindre närvarande vokalist hade lätt tryckts åt sidan, hamnat i skuggan. Ane Brun står ständigt i centrum.

Bästa spår: ”Fingerprints”

