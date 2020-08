Angel Olsen blir en blek skugga av sig själv

Indiefolk Angel Olsen ”Whole new mess” (Jagjaguwar/Playground) Visa mer

Mäktiga stråkarrangemang och gotisk svärta placerade den amerikanska singer/songwritern Angel Olsen på fjolårets årsbästalistor. Om man inte visste att en mer avskalad version av albumet ”All mirrors” var inspelad redan då skulle man kunna uppfatta den nya syskonskivan som ett karantänprojekt. ”Whole new mess” återknyter samtidigt till början av karriären. Titelspåret – onekligen talande för sakernas tillstånd – har en intagande patina och den gråtmilda enkelheten på nya låten ”Waving, smiling” går ton i ton med temat. Övriga låtar är repriser med lätt modifierade namn och ett gitarrbaserat lo-fi-sound. En del av Olsens hjärtbrustna sånger vinner på det småskaliga, andra känns mer som bleka skuggor av vad de skulle kunna vara.

Bästa spår: ”Whole new mess”, ”We are all mirrors”

