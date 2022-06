Angel Olsen om sorgen efter föräldrarnas död: ”Jag hade intensiva drömmar om tidsresor”

I Los Angeles letar sig morgonljuset trevande in genom fönstret. Angel Olsen är fortfarande kvar i sängen när hon dyker upp på skärmen i videosamtalet.

– Jag måste antagligen ta med dig i bilen om en stund, så du vet, säger hon samtidigt som hon sätter sig till rätta. Vi ska repa med bandet hela dagen. Vi har precis börjat förbereda inför turnén.

Egentligen bor hon i Asheville, North Carolina. Det var där som hennes nya album började ta form, för lite mer än två år sedan, under de första veckorna av pandemin.

– När jag plötsligt var tvungen att vara hemma var det första gången på mycket länge som jag fick chansen att på riktigt sitta ned med mina tankar. Det låter hemskt att säga, jag menar inte att pandemin var något bra. Men att jag till slut var tvungen att ta mig tid att reflektera tror jag var oundvikligt.

I pandemins avskildhet fick Angel Olsen kraften att gå igenom sina känslor kring de senaste hektiska åren. Foto: Angela Ricciardi

De senaste tio åren har varit hektiska för den St Louis-födda singer/songwritern som först började dyka upp på den amerikanska alternativscenen när hon flyttat till Chicago efter high school. Först blev hon känd som samarbetspartner till Will Oldham, som hon turnerade med som körsångerska redan 2010.

Då hade hon redan debuterat på egen hand, med den minimalistiskt producerade ep:n ”Strange cacti”. Mer än ett decennium senare har hon en imponerande omfångsrik katalog och är en av USA:s regelbundet hyllade indieartister.

Hon märkte att hennes låtskrivande förändrades under avskildheten våren 2020.

– Jag vet inte hur det gick till. Men låtarna jag skrev blev mer minimalistiska och raka. När jag väl fick chans att processa det jag varit med om under tiden före pandemin blev det tydligt för mig att jag inte ville överarbeta arrangemangen. Jag ville fokusera på texterna.

Hon hade också mycket riktigt en hel del att skriva om. Efter karriärens mest kritikerrosade skiva hittills, ”All mirrors” från 2019, såg Angel Olsens liv ut att lugna ner sig betydligt. De turbulenta åren innan 30, då hon kämpat med hälsoproblem relaterade till en autoimmun sjukdom med påverkan på sköldkörteln, hade hon lämnat bakom sig. Dessutom hade hon alldeles nyligen kommit ut som queer för sina föräldrar. 34 år gammal och djupt förälskad i en ny partner såg hon ljust på framtiden.

Precis då rullade katastrofen återigen upp framför dörren. Bara tre dagar efter att hon haft samtalet om sin sexuella läggning med sin pappa dog han. Två veckor efter hans begravning checkades hennes mor in på hospice. Angel Olsen förlorade på kort tid inte bara den ena, utan båda sina föräldrar.

– Jag har pratat så mycket om det här att det känns som att jag säger samma saker igen och igen, säger hon när hon avvaktande närmar sig ämnet.

– Att beskriva det som hänt har trots allt varit helt okej. Precis i början var jag tvungen att sätta gränser. Jag fick säga att jag kan svara på en eller två frågor om det per intervju. Mer än så blev för mycket.

Desto mer ingående skildrar hon den uppslitande sorgeprocessen på nya albumet. Mot en fond av avskalad, countrydoftande produktion sjunger hon sig igenom förtvivlans alla steg för att så småningom landa i acceptans av livets förgänglighet:

”I'm losin', I'm losin', I've left it behind,

Guess I had to be losin' to get here on time”

Så går texten i titelspåret ”Big time”. Den är en av skivans mest definierande låtar och som sådan har den självklart också fått en video där ett centralt tema Angel Olsen utforskat under arbetets gång står i fokus.

– I samband med att mamma dog hade jag massor av intensiva, realistiska drömmar om tidsresor, säger hon om filmklippet där hon genom att placera fingertopparna på en klockas urtavla sugs tillbaka i tiden till en annan värld.

På videor till det nya albumet färdas Angel Olsen tillbaka i tiden. Foto: Angela Ricciardi

– Jag har alltid drömt mycket, särskilt när jag går igenom perioder där jag upplever svåra saker. Jag tror att det är en del av hur jag processar sådant jag har varit med om. Så att använda tidsresor som utgångspunkt för videon kändes som ett kul sätt för mig att bygga vidare på mitt inre arbete.

Hon beskriver scenen som utspelar sig till tonerna av ”Big time” som inspirerad av David Lynch. Tillsammans med regissören Kimberly Stuckwisch arbetade hon fram berättelsen om den märkliga diner på okänd adress där Olsen tvingas sjunga framför en minutiöst koreograferad publik.

Sättet dansarna stegvis byter roller med varandra och därmed också växlar genusuttryck understryker låtens tema om hur Olsen själv kastat av sig gamla föreställningar om sin sexuella identitet för att slutligen ha landat i queer kärlek. I bakgrunden av hennes klangrika sång gnistrar en pedal steel.

Angel Olsen på en konsert 2018 i London. Nu beger hon sig snart ut på turné igen. Den första efter pandemin. Foto: Richard Isaac/REX

Det var faktiskt min producent Jonathan (Wilson) som kom på att vi skulle använda den, säger hon.

– Jag tycker mycket om ljudet i pedal steel. Den har en klang som för in så mycket ljus i musiken. Samtidigt skapar den en känsla av nostalgi som jag också tycker om. Jag ville ju att den nya skivan skulle låta tillbakablickande, samtidigt som det var viktigt för mig att den inte skulle upplevas som alltför retro.

Samtalet hackar lite när hon flyttar sig från det tillfälliga sovrummet till Los Angeles biltäta trafiknät. Efter två lugna år där hon främst ägnat sig åt att skriva och spela in gör sig Angel Olsen nu redo för sin första turné på länge. Hon säger att hon ser fram emot att få resa igen. Ändå finns något avvaktande i rösten när hon försöker svara på frågan om hon är förberedd känslomässigt för att framföra låtarna som skildrar den mörka tiden hon just lämnat bakom sig.

–Jag vet aldrig om jag är redo för något, säger hon och skrattar lite.

–Sådant märker jag först när jag är mitt uppe i det. Men hela poängen med att skapa musik är att dela med sig av och låta andra få tolka den. Just nu känner jag mig faktiskt nästan bara entusiastisk inför att få möta publiken.

