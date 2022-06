Angel Olsens album är lika skört som omkullkastande

Alternativcountry Angel Olsen ”Big time” (Jagjaguwar/Playground) Visa mer

Det första som slår en när man lyssnar på Angel Olsens album ”Big time” är hur varmt, mjukt och luftigt det ter sig. Hon, som tidigare ramat in sina kompositioner med minimalistisk folk- och indierock eller mörka, orkestrerade syntlandskap, arbetar här med betydligt ljusare musikaliska nyanser och med mindre manér än tidigare.

Inledande ”All the good times” är ett skirt, nostalgiskt countryspår med snirkliga slingor av pedal steel och vänligt, välkomnande valthorn. Det är som om att Olsen, redan i albumets prolog, öppnar fönstret och bjuder in ljuset till sin ljudvärld – och till sina egna inre rum.

För ”Big time” är trots allt en skiva om en nyvunnen, spirande kärlek, men också en om omskakande sorg. Efter att Angel Olsen förälskat sig, gjort slut med sin tidigare partner och kommit ut som queer inför sina vänner och föräldrar dog hennes pappa och mamma, båda inom loppet av en månad. Öppningsspåret är en hymn till allting som tar slut, men en som vilar på insikten om att livet fortsätter också under de mest otänkbara av omständigheter.

Som album bär ”Big time” på en emotionell rikedom som i sig är sällsynt. Det gör det lika skört som omkullkastande. ”Guess I had to be losin' to get here on time”, sjunger Angel Olsen med en raspig råhet i rösten som för tankarna till Karen Daltons mångfasetterade uttryck. Men också stundtals till Dolly Parton eller Loretta Lynns.

Med sitt sjätte album skriver Angel Olsen in sig bland de verkligt stora amerikanska folk- och countrysångerskorna – och hon gör det genom att trevande förkasta gamla sanningar, i såväl text som ton. Resultatet är lika anmärkningsvärt som avväpnande.

Bästa spår: ”Big time”, ”All the flowers”

