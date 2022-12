Angela Strehlis ”Ace of blues” bågnar av pondus och värdighet

Blues Angela Strehli ”Ace of blues” (Antone’s/Border) Visa mer

Jag håller andan innan jag börjar spela ”Ace of blues”. För hur ska det här gå? Att som sångerskan Angela Strehli ge sig i kast med blues- och soulklassiker av Muddy Waters, Howlin’ Wolf och Bobby ”Blue” Bland är ett slags självpåtaget självmordsuppdrag. De flesta låtar är genomtröskade sedan decennier tillbaka och dessutom ofta omöjliga att skilja från originalartisterna.

Men likt en slags musikalisk Houdini vrider hon sig ur det omöjliga läget. Med pondus, värdighet och en imponerande coolhet sjunger Strehli sig igenom tio covers plus avslutande egna låten ”SRV” (en hyllning till vännen Stevie Ray Vaughn). Efter att nyligen fyllt 77 år har Angela Strehli livserfarenhet nog att gjuta nytt liv i materialet. Texasdottern har sjungit blues sedan 1960-talet, ofta i skymundan, och har bara gett ut ett fåtal soloalbum, det senaste för 17 år sedan.

Tillsammans med ett följsamt och stilsäkert band rör hon sig från stökig blues via stompig rock’n’roll till lidelsefull soul och så tillbaka igen. En höjdpunkt finns i inledande ”Two steps from the blues” med sitt eleganta blås och sin febriga längtan. Liksom i den obevekligt rullande ”I love the life I live”, eller den euforiska, pockande gospeln ”I wouldn’t mind dying”.

”Ace of blues” är en både elegant och passionerad hyllning till förebilderna och den genre som Strehli vigt sitt liv åt.

Bästa spår: ”Two steps from the blues”

