Animerade ”Wolfwalkers” är en blivande klassiker

Animerad familjefilm Wolfwalkers” Regi Ross Stewart, Tomm Moore Manus: Jericca Cleland m fl. I rollerna: Eva Whittaker, Honor Kneafsey, Sean Bean m fl. Längd: 1 tim 43 min (från 7 år) språk engelska (svensk text). Biopremiär (Visas på Apple + från och med 11 /12) Visa mer

Den irländska animationsstudion Cartoon Saloon har väckt uppmärksamhet under de senaste tio åren med filmer som ”Havets sång”, ”The secret of the kells” och ”Den osynliga flickan” som alla blivit Oscarsnominerade.

Den här gången lär de ta hem minst en gyllene statyett, om inte flera. ”Wolfwalkers” är ett helt underbart äventyr för hela familjen som lyckas vara både tidlöst och brännande aktuellt på samma gång – och med en skyhög konstnärlig verkshöjd i bildberättandet. En blivande klassiker.

Spelplatsen är det Cromwellskt ockuperade Irland på 1600-talet. Närmare bestämt Kilkenny (hemort för Cartoon Saloon). Unga Robyn har kommit till den gröna ön från hemmet i England. Hennes far, mästerjägaren, har just fått uppdrag av kolonialherren ”Lordprotektorn” att utrota de vargar som finns i skogen och som anses hota samhället från att slå mynt av den omgivande skogens rikedomar.

Robyn, som är van att härja fritt ute i naturen med eget litet armborst i handen, tvingas stanna inomhus efter förväntas sköta hushållet eftersom barn inte får lämna stadens portar. Hon smiter förstås ut ändå. Där inne i skogens höga salar träffar hon Mehb, en slags nordeuropeisk djungelflicka som delvis är uppfostrad av vargar. Men vem är hon egentligen? Eller snarare, vad? Och varför sover hennes mamma i en glänta utan att det går att väcka henne?

Mötet mellan Robyn och Mehb bildar fond för en högdramatisk historia som håller spänningen vid liv från första rutan till den sista och inte väjer för starka känslor på liv och död. Den i grunden ömsinta far-dotter-relationen i centrum utsätts för stora påfrestningar och en lojalitetskris som heter duga.

Legeringen av keltisk folklore, girlpower, kamp för ekologisk mångfald, kolonialkritik och vilt magiskt tänkande är överväldigande. Den känsloladdade och originella animeringsstilen är i sig själv en blandning av poesi och politik.

Staden där makten bor gestaltas med ett vasst, kubistiskt formspråk fyllt av hårda linjer och dova toner. Den omgivande skogen är sin tur ett böljande, grönskande, blommande paradis i ständig förändring. Särskilt väl lyckas tecknarna få till den känsla av frihet som omgärdar de löpande vargarna, fantastiskt flödande linjer som återspeglas i Mehbs virvlande stora hårman.

”Wolfwalkers” är den första animerade långfilmen beställd av strömningstjänsten Apple + men är i verkligheten som gjord för den stora duken. Om möjligt, ta chansen att se den på bio. Den upplevelsen kommer ni inte glömma i första taget.

Se mer. Tre andra filmer med vargtema: ”Varghunden” (1991), ”Wolf totem” (2015), ”Djungelboken” (2016).

Läs fler filmrecensioner i DN.