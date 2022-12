Anita Goldman: Det finns bara en livgivande och värdig hållning i kollapsens tid

Hopplöshet är ett slags gömställe, säger bonden Jörgen Andersson, vars djur betar fritt i de jämtländska skogarna.

Ibland, när det känns alltför mörkt, tittar jag på Anderssons Youtubeföredrag där han pedagogiskt och med bondskt lugn berättar om hur lätt det faktiskt är att ställa om. Senast var för ett par veckor sedan, jag hade då läst en krönika av Kristina Lindquist (DN 14/11) som frågar sig: ”Vid vilket ögonblick av kollaps upphör framtiden att vara en framtid?”

Lindquist ser med oro, på gränsen till ångest, på sina barn. Jag på mina barnbarn. Vi delar insikter om vårt planetära nödläge. Ändå har det tagit mig veckor att formulera ett svar på hennes hållning.

Framtiden, vill jag säga till Kristina Lindquist, tar inte slut, lika lite som historien tog slut, vad nu än Francis Fukuyama förutspådde. Det som kommer att ta slut är livet så som vi känner till det. Dramatiska störningar i ekosystemen kommer att vålla enormt lidande för hundratals miljoner människor och extrema ekonomiska förluster för den elit som, av kortsiktiga vinstintressen, väljer att blunda för det som nu sker.

Ekokollapsen kommer också att leda till politiska och sociala omvälvningar, vissa mardrömslika. Men samtidigt, alternativ kommer att byggas, nya förhållningssätt att prövas. Faktum är att dessa skapas redan här och nu. Min erfarenhet, under de år jag intensivt studerat den pågående systemkollapsen, är att de människor som mest aktivt informerar sig om och engagerar sig i de överväldigande strukturella frågorna samtidigt som de utformar ett personligt förhållningssätt och finner lokala lösningar på globala problem, är de som mår bäst och är mest resilienta när stormarna kommer. Inte för att de – eller jag – förespråkar en hurtfrisk hopp trots allt-moralism. Utan för att vi vägrar att acceptera det moderna, kapitalistiska paradigmets kärna. Den som säger att allt ska koloniseras. Även framtiden. Men framtiden är inte vår.

Start up-företag i Finland, Sverige, Israel och många andra länder förbereder marken för det stora proteinskiftet; bort från slaktade djur till proteiner skapade i laboratorier

Jag drar mig till minnes parollen för den fackförening jag var ansluten till i min mycket unga ungdom, Joe Hills anarkosyndikalistiska IWW: ”Building a new society within the shell of the old”. I stället för statssocialismens ovanifrån regisserade uniforma program – ett slags totalitär monokultur – ville vi skapa arbetarkollektiv och ha direktdemokrati. Principen är ännu applicerbar: Vi kan inte bara vänta på ytterligare ett klimattoppmöte och på att finansminister Elisabeth Svantesson ska se ljuset. Civilisationskollapsen är redan här, men den tar sig olika uttryck på olika platser, går olika snabbt eller långsamt beroende på hur vi svarar på den och var vi befinner oss.

Bonden Jörgen Andersson säger att han inte vill stå i vägen för de system som naturen själv utvecklat, och som vi är en del av. ”Vi har en otroligt arrogant och korkad idé om att vi skulle kunna kontrollera dem. Du kan inte bestämma över mikrober och daggmaskar, men du kan tillåta dem att göra det de vill göra. Regenerativt lantbruk är att möjliggöra högsta tänkbara vitalitet i ekosystemen genom att tillfredsställa mänskliga behov.” Andersson menar att klimatförändringarna är ett symptom på underpresterande ekosystem, men han är säker på att jorden kan föda vår gigantiska befolkning – vi överskred just det historiska åtta miljardersstrecket – om vi odlar och lever i samklang med ekosystemen. Friska matjordar är det som verkligen kan styra upp situationen.

Samma budskap, men med skarpare kritik, presenterade nyss den brittiska Guardianjournalisten och författaren George Monbiot för en proppfull hörsal på Kulturhuset i Stockholm. Han citerar forskning som visar att förändring slår igenom när en ny idé anammats av tjugofem procent av befolkningen. Man ska alltså inte spilla energi på sina svåraste motståndare utan vända sig till människor på den egna spelhalvan, de som tvekar eller är passiva. När den kritiska massan (upp)nåtts händer det. Monbiot jämför med legaliseringen av samkönade äktenskap. Hbtqi-rörelserna arbetade just så och med häpnadsväckande framgångar. I land efter land föll det kompakta motståndet varpå även den tysta majoriteten vände kappan åt samma håll. Man kan förstås invända att det djupa och kulturellt förankrade motståndet mot sexualitet och könstillhörighet utanför normen aldrig rört så kolossala ekonomiska värden som de som nu står på spel i klimatkrisens spår.

Vår största motståndshandling är att agera som medborgare och inte som konsumenter, manar Monbiot. Hans nya bok ”Regenesis. Feeding the world without devouring the planet”, som kommer på svenska i mars, fokuserar på det han menar är nyckeln till åtgärdandet av den globala uppvärmningen: jordbruket och dess koppling till djurindustrierna. Vi måste återförvilda stora delar av jorden, vi kan inte ha gigantiska mängder boskap som betar på den och inte heller gigantiska arealer för foderodling åt denna boskap.

Hur ska vi då klara av att föda den ökande befolkningen? Monbiot pekar på den växande foodtechindustrin, unga start up-företag i Finland, Sverige, Israel och många andra länder som i detta nu förbereder marken för det stora proteinskiftet; bort från slaktade djur till proteiner skapade i laboratorier. Monbiot understryker vikten av att denna produktion inte får hamna i några få multinationella jättars händer.

Författaren och Guardianjournalisten George Monbiot besökte Stocholm i november. Foto: Paul Hansen

Som så många andra vaknar jag ibland av oro på nätterna. Då läser jag i David Jonstads bok ”Jordad. Enklare liv i kollapsens skugga”. Jonstad är småbrukare och mer vänligt inställd till köttätande, om det sker ekologiskt och lokalt. Tillsammans med en övergripande presentation av den civilisationskollaps som vi är mitt i, framför han lokala exempel, redan ”jordade” och därför, i ordets rätta bemärkelse, livgivande alternativ till hur vi kan leva och överleva i kollapsen. Som en av få – med sociologen Roland Paulsen som strålande undantag – kritiserar han den till synes ursvenska arbetslinjen.

Och han har rätt, vi måste arbeta mindre, konsumera mindre och leva mer jordade. Det är en omstörtande utsaga i den moderna, industriella och kapitalistiska kontexten.

George Monbiot, på Kulturhusets scen, berättar att han under de trettiosju år som han bevakat klimatfrågor, ofta fått höra: ”vi har inte tid med systemisk förändring”. Men kanske har vi nu inte tid med något annat än ett fullständigt systemskifte. Miljörörelserna har fegat, sällan vågat eller velat uttrycka sig radikalt. I dag står det klart att hur och vad vi odlar och äter, vad vi köper, hur vi förflyttar oss och bor, är storpolitik. Liksom, förstås, vem som äger, vem som kontrollerar och vem som kontrolleras.

Det sägs att vi har många kriser, men att de inte är ett uttryck för en övergripande kris; modernitetens gigantiska kolonisationsprojekt som börjat falla samman på många nivåer på samma gång. Vi kan inte fortsätta att kolonisera jorden, skogarna, haven, luften och andra människors och nationers livsutrymmen. Inte heller framtiden. Den formas i det oerhörda, smärtsamma, skrämmande och vackra nu där vi lever. ”Hur”, frågar sig den begåvade Järnabaserade filmaren Mattias Olsson i sitt projekt Campfire Stories ”skulle vi påverka varandra och ekologin om vi skulle tro, nej veta, att vårt agerande, att den lilla människans agerande är av yttersta vikt?”

Jag tänker att denna hållning är det enda hållbara, livgivande och värdiga för oss som lever här och nu, i kollapsens tid.

