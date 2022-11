Anita Goldman: Det finns berättelser om återhämtande från den ekologiska apokalypsen

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Min föresats med att besöka Kew gardens i London var att på plats kontemplera den koloniala natursynen i all sin prydno. Kew gardens är en av världens främsta botaniska trädgårdar och i det gigantiska orangeriet Palm house finns all världens växter från alla de kontinenter dit det engelska imperiet sträckte sina tentakler. Den väldiga konstruktionen av glas och smidesjärn symboliserade vid invigningen 1848 ambitionen att härska över naturliga processer med artificiella metoder, och det brittiska imperiets kontroll över territorier och deras botanik. Palm house var en vital knutpunkt för att demonstrera det brittiska imperiets dominans över koloniserade folk, deras land och deras ekosystem.

Men vid besöket nästan tvåhundra år senare, en solig höstdag, blir jag förstås — som de tusentals besökarna — bedårad av skönheten, inte endast i växthusen utan i hela den välskötta parken med dess engelska trädgårdsideal; ett väldigt arboretum, de välväxta träden – hela tvåtusen arter – omgärdat av de stora mjuka gräsmattorna. Men när jag står under ett majestätiskt svart valnötsträd, ett av de allra äldsta i Kew gardens, utmärkt redan på kartor från 1740, överrumplas jag av en djup sorg. Jag tänker att nu är vi alla kolonisatörer av naturen. Och det är så här det kan komma att bli i framtiden, naturen som reservat, som museum, utanför vilka betongöknar med monokultur dominerar. Känslan förstärks när jag fördjupar mig i Kew gardens annex i Sussex, som stoltserar med The Millennium seed bank, en underjordisk fröbank med över 2,4 miljarder frön från hela världen. Genom ett glasatrium kan besökaren följa arbetet med att bevara frön för framtiden i valv som säkrar dem för översvämningar, bomber och strålning.

I en annan Noaks ark, också i Storbritannien – Nature’s SAFE (Save animals from extinction) – använder man sig av en teknik där man fryser vävnad, inklusive spermier och ägg, från utrotningshotade djur. Bland de lyckligt förevigade arterna ingår den asiatiska klolösa uttern och den colombianska svarta vrålapan.

Som av en tillfällighet finner jag två nya böcker om arternas utrotning i bokaffären vid Kew gardens tunnelbanestation. Den kände brittiske naturförfattaren Peter Marren understryker i ”After they're gone. Extinctions: past, present and future” att utplåning är naturlig, det mest slutgiltiga som finns och inte med nödvändighet tragisk. Vid åtminstone fem tillfällen under de senaste 500 miljoner åren har cirka tre fjärdelar av alla arter på land och i havet utplånats. Den sista utplåningen skedde för 67 miljoner år sedan, berömd för att det var då dinosaurierna försvann. Vi befinner oss nu mitt i den sjätte massutrotningen. Skillnaden är att denna har vi, en av arterna, själv startat. Vi har inte endast orsakat massutrotningen av arter, vi har som art tagit över planeten. Om vi vägde varenda levande människa, så skulle vi utgöra en tredjedel av massan av levande djur och resten skulle utgöra våra domesticerade djur. De vilda djuren utgör endast en enda procent av djurlivet på jorden och även denna minimala siffra sjunker ständigt.

Men utplåning, understryker Marren, är svårdefinierat, eftersom vi inte vet hur många arter som lever med oss här i dag. De arter som upptäckts och blivit vetenskapligt definierade är cirka 1,9 miljoner, samtidigt som man uppskattar att det kan finnas mellan 15 till 30 miljoner levande arter just nu på vår planet. Med andra ord: de flesta kommer aldrig att komma till vår kännedom.

När utplåningen sker är inte heller klart definierat. Hur vet man om arten hotas av utplåning eller redan är utraderad? Så uppskattar man att 1 244 däggdjursarter hotas, tvåhundra av dessa står på den kritiska lista som inkluderar några av de mest kända och älskade djuren på jorden: noshörningar, stora apor, lemurer, pungdjur, stora kattdjur. Bland fåglarna är uppemot 1 500 arter hotade, till exempel papegojor, duvor, hökar, ugglor, kolibrier och hackspettar.

Vieques national wildlife refuge i Puerto Rico var tidigare en armébas som lagrade bland annat uttjänta kemiska stridsmedel.

IPBES, FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services) uppskattar att en miljon djur och växter nu hotas av utplåning, många av dem inom ett par decennier. World economic forum rankar i sin rapport från 2020 förlusten av biologisk mångfald som ett av de fem största hoten mot mänskligheten. Sedan vi utplånat alla former av avancerat liv på planeten, så kommer vi — människan — att härska med våra djurflockar. Det största djuret kvar på jorden kommer inte bara att på sin höjd vara stort som en ko, det kommer att vara kon.

Det finns allt färre platser på jorden – om några överhuvud taget – som man kan hävda är helt orörda av mänsklig civilisation och påverkan. Nya studier visar att mikroplast och skadliga kemikalier har observerats även i den antarktiska isen och i djuphavens sediment. Den av människan orsakade klimatförändringen hotar att förändra varje ekosystem och varje landskap på denna planet, och artificiella material har etsat in vår outplånliga signatur i den geologiska historien. Samtidigt är det många platser på jorden som överges av människan. Delvis beror detta på den demografiska flyttningen från land till stad. Det moderna intensiva jordbruket försörjer – trots sina många miljömässiga minus – en större befolkning; den kräver mindre land för att producera mer. Gigantiska landområden i Europa, Nordamerika och Asien återgår till sin forna vildare form. Dessutom krymper den utvecklade världens befolkning i länder som Japan på ett drastiskt vis. I Japan är vart åttonde hus övergivet. Japanerna kallar dem akiya, spökhus.

I två år reser författaren runt och besöker jordens mest förgiftade platser och pekar på hur de av egen kraft har rehabiliteras genom ekologiska processer.

Men det som den skotska författaren Cal Flyn skildrar i den fascinerande boken ”Islands of abandonment. Life in the post-human landscape” är platser där det värsta redan hänt: landskap sönderslagna av nukleär härdsmälta, naturkatastrofer, förgiftning, bestrålning eller ekonomisk kollaps. Det är, förvånansvärt nog, inte en mörk bok, utan en berättelse om livets obändiga kraft. I två år reser författaren runt och besöker jordens mest förgiftade platser och pekar på hur de av egen kraft har rehabiliteras genom ekologiska processer. Hur livet, när en plats har ändrats till oigenkännlighet och allt verkar vara förlorat, kan bli en potential för liv av annat slag.

En av platserna författaren besöker är förstås Tjernobyl, där i den förbjudna zonen man nu – mindre än tre decennier efter historiens hittills värsta kärnkraftsolycka – finner ett överflöd av vilt liv. Strax efter olyckan var strålningen så stark att den kunde döda varje däggdjur inom några timmar eller dagar. Men redan efter ett par år började de vilda djuren uppenbara sig: lodjur, vildsvin, rådjur, älg, bäver och berguv. Några av dessa arter var redan sällsynta i Sovjetunionen, men nu fann de en fristad i den zon där människan försvunnit. Ett decennium senare hade de flesta arterna blivit dubbelt så många och 2014 fanns det brunbjörnar i området för första gången på hundra år.

Flyn lyfter fram ett flertal liknande — men mindre kända — exempel: Rocky Mountain arsenal i Colorado är en före detta anläggning för tillverkning av kemiska vapen, alltifrån sarin till senapsgas, men blev öronmärkt som naturreservat när den utrotningshotade skalliga örnen sågs bygga nästen där 1986. Präriehundar, rådjur, örnar och ugglor rör sig nu fritt i området som varit avspärrat sedan andra världskriget. En liknande utveckling noteras i före detta US Navy camp Garcia i Puerto Rico. Där finns enorma kvantiteter av oanvänt krigsmaterial, som napalm, utarmat uran och biologiska vapen. I dag är området omdöpt till Vieques national wildlife refuge – ett tropiskt paradis vars bioluminiscerande vatten är hem för ovanliga arter som den gröna sjösköldpaddan och den västindiska sjökon, medan de yppiga skogarna ger logi åt etthundranittio fågelarter och nio fladdermusarter.

”Övergivandet”, skriver Flyn, ”är en form av återförvildande, när människan drar sig tillbaka och naturen återtar det som en gång var hennes. Detta har utspelat sig på en storartad skala utan att någon har fokuserat på det. Det här enorma och växande återvinnandet av ekosystem över hela världen, erbjuder ett exempellöst tillfälle för ekologiskt återställande, vilket bidrar till att mildra den sjätte massutrotningen.”

The Millennium seed bank i West Sussex. Foto: Graham Prentice/Alamy

Rewilding, eller återförvildande, som Institutet för språk och folkminnen har valt att översätta det, är ett ord som används alltmer i sammanhang som rör vårt planetära nödläge. Det frammanar en berättelse om återhämtning, om tillfrisknande – en annan betoning på samspelet mellan människa och natur än det äldre naturvårdarpatoset, som förespråkade att människan skulle hålla sig borta från naturrika områden. Numera finns många exempel på organiserat återförvildande med stöd av myndigheter. Där blir människan – i samarbete med den tillfrisknande naturen – en partner istället för en kolonisatör.

Eftersom de mest förgiftade områdena ofta återfinns där de mest socialt och ekonomiskt utsatta människorna lever, leder deras återhämtning också till en rehabilitering av den bofasta befolkningen, som blir aktiva i vårdandet och de närmaste förmånstagarna till den återställda miljön. Ett utökat medvetet återförvildande skulle kunna resultera i lika storslagna områden som Kew gardens, som grundades i imperiets tjänst som naturens kolonisatör, men nu är en hängiven och vital bevarare av naturens mångfald.

Anita Goldman är författare. Hennes senaste bok är romanen ”Om stenarna kunde tala i Palma de Mallorca” (Natur & Kultur 2019).

