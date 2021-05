Anita Goldman: I Israel finns ingen uppenbarelse i sikte

Shauvot, som firar minnet av att Gud gav judarna de tio budorden på Sinai berg, infaller sju veckor efter pesach. Här sju tankar om Uppenbarelse i vår tid, sju år efter den förra våldsamma sommaren i Gaza.

1.

Hänryckningens tid är här. Körsbärsblom och påskliljor, pärlhyacinter och gullvivor och så magnolian, förstås! Det är en ny uppenbarelse varje år. Även den mest sekulära och inbundna svensk brister ut i lovsång, fast knappast: ”Nu stunden är kommen, o saliga fröjd. Nu är det pingst. I vårdräkt skön.” Men kanske tyst för sig själv, i skogsbrynet, vid bryggan, kanske gömd bakom iphonekameran, förevigande ännu ett av naturens under.

Att brista ut i lovsång, att tala i tungor, det anses nog pinsamt. Kristus som godhetens apostel, de fattigas och utstöttas försvarare och det värnlösa barnets födelse kan även många mer eller mindre avkristnade svenskar förhålla sig till. Men tonvikten på helig ande utmärker de riktningar inom kristendomen som såväl Svenska kyrkan som vår samtid finner överspända och otidsenliga.

Ändå är människans förmåga att ta emot underverket det största miraklet av alla.

2.

Jesu apostlar talade i tungor den gången i Jerusalem, den första pingsten och det anses att den kristna kyrkan föddes där och då, när den helige anden kom till dem. De hade samlats för att fira shavuot, den judiska högtid som började på söndagen och pågår i två dygn.

Shavuot är liksom pingsten uppenbarelsens stora högtid i judendomen. Och liksom moderna kristna är många judar inte helt bekväma med en Gud som talar ur ett moln vid ett berg.

Veckofesten shavuot firas exakt sju veckor efter pesach – helgen till minne av uttåget ur Egypten, från slaveriet till friheten. På vägen till det land som skall bli Israel, inträffar det allra mest avgörande för judendomen: uppenbarelsen vid Sinai berg, när Mose och folket mottar Toran.

Den centrala lagen i Toran, de tio budorden, är mycket enkel och rättfram: Du skall inte döda, du skall inte stjäla, du skall inte ljuga , du skall inte begära andras egendom, du skall respektera dina föräldrar, du skall observera sabbaten – vilodagen. Det är detta som är judendomens kärna, Sinai är målet för resan från slaveriet i Egypten. Resten – erövrandet av Kanaans land, kungarna och templet och så vidare är historia och mindre intressant. Ingenstans i Toran står det: ”Du skall ha en helig stad, den skall heta Jerusalem.” Ingenstans i Toran står: ”Du skall vallfärda till profeters och rabbiners gravar.” Utmärkande nog har det aldrig existerat någon judisk vallfärd till Sinai berg, platsen där man tror att uppenbarelsen skedde. I stället är ett kloster beläget på berget som i Bibeln kallas Horeb och på arabiska Djebel Misa (Mose berg).

Etablerandet av heliga städer är alltså inte en gudomlig anmodan i Toran, däremot ett ständigt upprepande av att du skall minnas att du var slav i Egypten, så att du behandlar främlingen, de som arbetar för dig, dina husdjur, ja alla du möter, väl.

3.

Det finns mycket att säga om det som nu sker i min gamla stad Jerusalem, där jag levde i tjugo år i ett vackert hus, byggt av en palestinier som flytt därifrån 1948. Han kommer aldrig att få tillbaka sitt hus. Ingen palestinier har fått tillbaka sitt hus. Därför är vad som nu sker i Sheikh Jarrah en skamlig politisk cirkus. Jag skäms.

Kanske kan jag med poeten Jehuda Amichai, min lärare i modern hebreisk lyrik vid universitetet i Jerusalem för många år sedan, säga: ”Jag har inget att säga om kriget,/jag har inget att tillägga, jag skäms./För krigets skull säger jag åter/i namn av något sista enkelt älskansvärt./Solen gör sitt varv kring jorden, ja,/jorden är platt som en borttappad skinande planka, ja,/det finns en Gud i himmelen, ja.”

Jag kan berätta att jag och min man, Moshe Amirav, försökte få i gång ett initiativ där varje hus i vår by skulle förses med en plakett där man skulle rista in namnet på vem som byggt det, ägt det och när de flytt. Jag kan berätta att Faisal el-Husseini, från en av palestiniernas mest aristokratiska familjer och på den tiden palestinsk ”minister” för Jerusalem, var mycket rörd över projektet när han kom och spikade fast den första plaketten. Jag kan berätta att ingen mer plakett spikades upp. Och att utsikterna för detta projekt i dag är långt mindre än de var då.

4.

Sedan religionen, som ansågs död, men nu med väldig kraft återkommit i världspolitiken, (kanske var den aldrig borta, men modernitetens sekulära ideologer och politiker hade inte förmågan att uppfatta den) har reaktionerna från samma sekulära makthavare blivit alltmer underdåniga. Varje gång en befolkningsgrupp högröstat och våldsamt framför sina krav på att ha exklusiv rätt till heligheten – vare sig det gäller en gravplats, något slags helgedom, en geografisk plats eller sanningen – så skyndar det politiska etablissemanget att anpassa sig till och tillmötesgå deras krav. Jag tror att rädslan bottnar i religiös analfabetism, man är inte längre bevandrad i språket och i källorna, man är okunnig och framför allt generad. Man skyler denna okunnighet och genans med ord som ”respekt för religionsutövande”. Man är feg. Och ger därför efter för de mörkaste krafter.

5.

Amos Oz skrev att det som karakteriserar en fundamentalist är bristen på humor. Det som karaktäriserar extrema nationalister är bristen på all kreativitet. Det har gått sju år sedan den våldsamma sommaren 2014 i Gaza. Sju år är numret för fullkomnandet i Toran, en lång tid för att finna nya uppslag och vägar för att lösa den långvariga konflikten och den outhärdliga situationen för palestinierna på Gazaremsan. I stället återupprepas denna dödsdans; aktion–reaktion–aktion. Hamas är en terrororganisation främst mot sitt eget folk. Dessa miljarder som spenderas på futila raketer mot Israel. I stället för på välfärd för en extremt utsatt och lidande befolkning.

Israels nuvarande premiärminister har tillbringat sina år vid makten med att så split mellan araber och judar i Israel. Tid att skörda nu, blod och split. Den israeliska statstelevisionens reporter i Bat Yam, en förstad till Tel Aviv, där judar lynchat en förbipasserande palestinier, gråter framför öppen kamera. Domedagsstämning i studion. Våldet på gatorna inne i Israel tar hårdare än raketerna från Gaza. Konflikten flyttar in i landets hjärta. Självbilden rämnar.

Och ingenstans en uppenbarelse, kreativitet, ett nytt förhållningssätt, en ny berättelse.

6.

Shavuot handlar just om detta kreativa ögonblick, det som för alltid ändrar villkoren och skriver en ny berättelse. Den underbare judiske religionsfilosofen Abraham Joshua Heschel, som dog 1972 och bland annat är känd för sitt nära samarbete med Martin Luther King, skriver i ”God in search of man” att medan tidigare kulturer satt den cykliska naturen och den heliga platsen i centrum för sina religioner, blev tiden det centrala för judarna. I den bibliska berättelsen är varje ögonblick nytt, plötsliga och unika händelser förändrar människan för alltid. Ett sådant kreativt och unikt ögonblick är när Gud ger Mose de tio budorden på Sinai berg. Det är kreativt på samma sätt som när en stor konstnär skapar något som världen aldrig tidigare sett, hört eller läst. Uppenbarelse handlar inte om att sätta naturens lagar ur funktion, skriver Heschel, utan om att ingjuta ett nytt kreativt ögonblick i historiens gång. Uppenbarelsen är det ojämförbara ögonblicket, skiljelinjen mellan det förflutna och det närvarande. Det unika och kreativa är alltid möjligt. Varje dag.

7.

Jag chattar med min dotter i Tel Aviv. Hon har tillbringat natten i ett skyddsrum. På morgonen säger mitt barnbarn, ännu inte två år: ”Bom, bom”. Om detta finns det inte heller något att säga. Jag går ut och skär årets första rabarberstänger, rapsen lyser gul på fälten.

Läs fler texter av Anita Goldman, exempelvis ”Israel använder Förintelsen i nationalistiska syften”