Anita Goldman: Klimathotet och experimenten med atombomben bygger på samma respektlöshet

I Dödsresans öken, Jornada del Muerto, hölls dagarna före den 16 juli 1945 en vadslagning. Den hade initierats av italienaren Enrico Fermi, en av de briljanta män som samlats på denna gudsförgätna plats denna krigets sista sommar. Redan 1938 hade Fermi mottagit Nobelpriset i fysik, men tvingades senare lämna Europa eftersom hans hustru var jude.

Det var många judar närvarande den julidagen och främst bland dem var förstås projektets vetenskapliga ledare, Robert Oppenheimer. Men där fanns också kväkare, presbyterianer, humanister och liberaler. De utgjorde gräddan av den västerländska civilisationen, spjutspetsen, om man så vill. Det var de som bokstavligt talat skapade framtiden. Den vi nu lever i.

Fermis vadslagning gällde huruvida avfyrningen av bomben Fat Man skulle antända atmosfären och i så fall, om endast New Mexico eller om hela jordklotet skulle stryka med i världsbranden.

Klockan 05.30 den 16 juli 1945 sköts Fat Man upp från den stålkonstruktion den spetsats på. Uppskjutningsplatsen har kommit att kallas Nollpunkten. Ljuset blev ett sådant som ingen människa dessförinnan någonsin hade sett, en blind kvinna kunde se det och en åsna stod blickstilla, som fastnaglad fyra timmar efteråt. Experimentet hade lyckats, världens hemligaste och mest kostsamma militärvetenskapliga projekt hade gett frukt. En kopia av Fat Man, plutoniumbomben, och den uranbaserade Little Boy transporterades genast till San Fransiscos hamn och vidare med skepp till Stillahavsön Tinian, där bomberna lastades på flygplan. Den 6 augusti, i dag för 76 år sedan, släpptes Little Boy över den japanska staden Hiroshima. Fat Man släpptes tre dagar senare över Nagasaki.

Sedan dess lever vi i atomåldern, den tidsålder då människan kan förgöra allt liv på jorden. Vi som växte upp på 50- och 60-talen minns kapprustningen, rädslan för nukleär vinter och radioaktiv strålning. När som helst kunde någon galen ledare ”trycka på knappen”. Det var ett annat slags skräck än den som klimathotet nu ger upphov till. Klimathotet är lågintensivt och pågående, svårt att lokalisera till en specifik plats och en ansvarig. Det är globalt och yttrar sig på en mängd olika vis. Atombombshotet var högexplosivt och skulle utlösas vid ett specifikt ögonblick, i en krigssituation.

Underligt nog har dessa två hot mot människans fortsatta liv på jorden sällan kopplats samman. Men i och med att diskussionen om antropocen tagit fart, har den där julidagen 1945 fått ny aktualitet och dignitet.

Vid vätebombstesterna i Nevada experimenterade man med grisar, eftersom deras skinn mest liknar mänsklig hud. Grisarna bands fast på precist utmätta avstånd från Nollpunkten och deras skinn fotograferades noga efter explosionen.

Antropocen är namnet på den geologiska era då människans verksamhet påverkat jordens klimat, ekosystem och geologi på ett avgörande vis och därmed ersatt den föregående eran, holocen, som pågått i cirka 11 500 år och vars start markerar slutet på den senaste istiden.

Frågan om när antropocen kan anses ha startat är ett ämne för debatt. Vissa menar att det avgörande geologiska brottet inträffade i och med den industriella revolutionen på sent 1700-tal. Andra pekar på det organiserade jordbrukets begynnelse för cirka 8000 år sedan, då stora skogsarealer skövlades för att ge plats åt fält och grödor. Åter andra hänvisar till en alldeles specifik dag: Den 16 juli 1945.

Från och med den 16 juli 1945 är nämligen människans fotavtryck formellt mätbara på hela jordklotets yta, i marken, i stenar och metaller. Människan kan utplåna allt liv på jorden genom att spränga en vätebomb. Hur kan vi förstå sådana sammanhang, hur finna ett språk för dem?

På 50-talet var atomvinter ett nytt ord i mänsklighetens vokabulär, och med hjälp av filmmediet fick det snabb spridning. Men höjningen av havsnivån, minskad biologisk mångfald och klimatavtryck är inte på samma vis greppbara. Vi har inget språk för det som sker med vår jord. Kan det vara en bidragande orsak till att vi låter det ske?

Samtidigt har vi vaggats in i en falsk förtröstan om att vi aldrig skall behöva uppleva kärnvapenkrig, trots att cirka 14 000 kärnvapen, alla med långt större sprängkraft än Fat Man och Little Boy, i dag står färdiga att avfyras av såväl demokratiska som odemokratiska regimer. Komplicerade avrustningsförhandlingar, långt från allmänhetens arena, skapar knappast några rubriker.

Robert Oppenheimer tillsammans med generalen Leslie Groves vid Trinity Test Site i september 1945.

”A very big bang”. Det var allt atombomben skulle åstadkomma, enligt Little Boys stolta ”fader”, Robert Oppenheimer, som aldrig tog ordet massförstörelsevapen i sin mun. Oppenheimer kallade den ”the gadget”, grejen.

Men Norman F. Ramsey, chefsfysiker på Tinian Island, blev ”nervös och förbryllad” när han tre dagar efter att bomben hade exploderat i Hiroshima, på sin kortvågsradio lyssnade på japanska rapporter om de strålningseffekter som drabbat de många överlevande. Det var ”quite a surprise”, som han uttryckte det. Till att börja med utgick man från att rapporterna om ”kusliga effekter” utgjorde ”japansk krigspropaganda”. Ett halvt århundrade senare driver man i Hiroshima fortfarande ett speciellt atombombssjukhus för de oräkneliga japaner som drabbats av cancer, leukemi och kromosomavvikelser.

”We are testing these bombs for the good of mankind and to end all wars”, förklarade amerikanska militärledningen för invånarna på Marshallöarna när USA skulle testa sin vätebomb. Det var i juli 1946 och ännu fyrtio år senare födde kvinnorna där ”manetbebisar”. Så kallades de, för de hade varken ögon, armar eller ben. De såg inte alls ut som människor. Inte ens som fiskar. Men kanske var inte Marshallborna själva riktiga människor, åtminstone tvivlade den amerikanska hälso- och säkerhetschefen för Atomenergikommissionen, AEC, på det: ”Även om dessa människor inte lever som västerlänningar, är det trots allt sant att de är mer lika oss än möss”, som han vid ett tillfälle formulerade det.

Men även nationens bästa söner utsattes för cyniska strålningsexperiment. I Bikini, i Stilla havet, och hemma i Nevada testade man bomber vars styrka översteg Little Boys och Fat Mans många hundra, ja, tusen gånger om. Mellan 1945 och 1962 bevittnade cirka 220 000 amerikanska soldater kärnvapentester på nära håll. Soldater gavs order att utan skyddsutrustning marschera in i testområdena, i syfte att mäta de psykologiska och fysiska effekterna av bomberna.

När det inte fanns nog mänskliga kroppar att tillgå för undersökningarna tog man hjälp av djur. Vid vätebombstesterna i Nevada experimenterade man med grisar, eftersom deras skinn mest liknar mänsklig hud. Grisarna bands fast på precist utmätta avstånd från Nollpunkten och deras skinn fotograferades noga efter explosionen. Varje gris täcktes till 80 procent av skyddsutrustning, så att man skulle kunna testa utrustningens effektivitet och mäta skadorna på de utsatta områdena. Samma sak gjordes sedan med apor, hundar och kor. De apor som inte omedelbart dog, fick leva i burar, så att man kunde studera utvecklingen och faserna av deras cancersjukdomar.

Hur kan man inte se den direkta korrelationen mellan våra djurfabriker och dessa strålningsexperiment? Eller mellan respektlösheten för Marshallinvånarnas människovärde och det förakt vi visar världens fattiga befolkning, som nu drabbas av vår överkonsumtion? Eller för den delen mellan förgiftning av jordbruk och hav och den kolossala förgiftning som uranbrytningen och atombombsexperimenten åstadkommit världen över? Så har exempelvis fyrstatsområdet Utah, Arizona, Nevada och New Mexico kallats National Energy Sacrifice Area. Den 8 augusti år 2000 presenterade den amerikanska Vetenskapsakademien en rapport om detta område.

Av den framgår att radiologiskt och icke-radiologiskt avfall kommer att finnas kvar på många av dessa platser och utgöra en risk för människor och miljö under tiotusentals eller till och med hundratusentals år. En total eliminering av oacceptabla risker kommer inte att uppnås nu eller under en överskådlig framtid.

Enligt rapporten skulle regeringen kunna förklara områdena för permanent ”off-limits”, men det saknas teknologi, pengar och administrativa rutiner för att förhindra att giftämnena sprids utanför statsgränserna.

Anita Goldman vid Trinity Site, New Mexico, där historiens första kärnvapenprov utfördes den 16 juli 1945. Foto: Privat

Har inte hela jorden nu förvandlats till en National Energy Sacrifice Area?

Att den västerländska vetenskapssynen – som lett till sådana oerhörda framsteg – kanske också oundvikligen leder till atombomben, var själva temat för min dokumentärroman ”Om jag så måste resa till Los Alamos”, men jag fann inga samtalspartner för den problematiken när boken kom ut 2009. Inte heller i dag finner jag särskilt många att tala med om hur vår samhällsordning med dess inbyggda krav på tillväxt och ökad konsumtion liksom ständig utarmning av jordens resurser, ovedersägligen leder till klimatkris, jorderosion, artdöd och gigantiska flyktingkriser.

Hur exakt, frågar sig Gar Alperovitz i slutet av sin 800-sidiga bok ”The decision to use the atomic bomb and the architecture of an American myth” skapar vi en kultur? ”Jag tror att vi i första hand gör det genom det vi i tystnad accepterar – och framför allt genom våra språkliga handlingar. Vi är medskapare av det som ligger bortom anständighetens gränser, det otänkbara, såväl i kulturell som i moralisk bemärkelse.”

Frågan är lika aktuell i dag. Och vadslagningen om jordens framtid fortsätter. Oddsen blir allt högre.

