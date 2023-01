Anita Goldman: Nu spricker den sionistiska berättelsen våldsamt i sömmarna

Det är de populistiska nationalisterna och fundamentalisterna som splittrar nationen och den sekulära demokratiska majoriteten som håller den samman. Så reflekterade jag i helgen då jag följde de massiva israeliska demonstrationerna via landets public service-kanal.

På lördagskvällen demonstrerade nämligen 150 000 israeler mot den nya högerextremistiska regeringen och framför allt mot dess förslag på att kraftigt försvaga det israeliska rättssystemet och därmed den israeliska demokratin. Förra lördagen – demonstrationerna inleds alltid vid sabbatens slut – slöt 80 000 upp. Imponerande siffror, och jag tvivlar inte på att en stor del av demonstranterna kommer att visa uthållighet. Det inger hopp. Men demonstranterna representerar inte alla israeler, tyvärr.

I stället för att beskriva det som att ”israelerna demonstrerar mot nedmonteringen av demokratin” skulle jag föreslå: ”Staten Tel Aviv visar sin styrka.” Begreppet ”Staten Tel Aviv” är inte mitt påfund, så kallas Israels liberala och en aning hedonistiska finansiella och kulturella centrum med en israelisk ironisk jargong. De är den största och mest inflytelserika grupperingen i en nation som nu – liksom i biblisk tid – faller isär i olika stammar. De människor som röstat på premiärminister Benjamin Netanyahu, för att inte tala om de som röstat på ultraortodoxa partier, förstår i själva verket inte Tel Aviv-bornas rädsla eller upprördhet. De ser bara en ogudaktig översittarelit, till vilken de även hänför de elva domarna i Högsta domstolen och justitiekanslern. En elit som sedan statens bildande för 75 år sedan, tillskansat sig stor makt och ofta satt dagordningen, och som man nu vill avsätta.

Argumentet att en radikal försvagning av rättsväsendet äventyrar alla medborgares fri- och rättigheter ignoreras fullständigt av dessa ultraortodoxa stammar för vilka de ledande rabbinernas tolkning och ord väger långt tyngre än några juridikprofessorers. Och det blir inte bättre av att såväl Högsta domstolens chef som justitiekanslern är kvinnor: anatema för de ultraortodoxa.

Till den religiösa ortodoxin hör även den högerextrema och uttalat rasistiska bosättarrörelsen, vilken ser det bibliska Israels land som heligt och givet judarna av Gud själv. Därför kan ingen modern konstruktion eller överenskommelse dela eller återlämna det till ett annat folk. Bosättarna finner helt enkelt den sekulära makten – och framför allt de rörelser som ännu förespråkar något slags politisk uppgörelse med palestinierna – som illegitim. Dess representanter har nu för första gången svingat sig upp på centrala maktpositioner, som finans- och polisministerposterna med särskild auktoritet över Västbanken och den israeliska gränspolisen.

Den israeliske presidenten försöker för tillfället frenetiskt få de olika stammarna att kompromissa. Men om vad? Endast Tel Aviv-grenen försvarar allmänna medborgerliga rätt- och skyldigheter, de andra grupperingarna har sina egna ideologiska intressen och sin egen grupps ekonomiska fördelar för ögonen. Deras övertygelser är absolutistiska och i grunden antidemokratiska. Deras livsstil, språkbruk och övertygelser är ljusår från de man lever efter i staten Tel Aviv.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och hans regering vill att parlamentet med enkel majoritet ska kunna avfärda beslut i landets Högsta domstol. Foto: Abir Sultan /AFP

Spänningen mellan nationalstat och nationalister stiger dramatiskt världen över. Mellan idén om en suverän stat vars huvudsakliga uppgift det är att tjäna och försvara medborgarna och idén om ett inneboende etniskt, kulturellt, religiöst eller historiskt uppdrag som majoritetsbefolkningen ska främja. Själva desintegrationen av nationalstaten orsakas paradoxalt nog av de nationalistiska populisterna, med deras fäbless för en dramatisk rekonstruktion av samhället i ljuset av ett idealiserat förflutet och uteslutandet av minoriteter.

Den bortgångne statsvetaren Benedict Anderson lade redan 1983 fram sin berömda tes om hur nationalismen alltid bygger på en konstruerad föreställning om en förgången gemenskap. Sådana ideologiserade konstruktioner av det förflutna är mest framträdande i yngre nationer. I äldre nationer, som Sverige, är det vanskligare att bjärt måla upp ett gemensamt och gloriöst förflutet – Sverigedemokraterna må anstränga sig så gott de kan med sina folkdräkter och sin svenska folkstam.

I yngre nationer däremot, blir det ideologiska byggandet av bilder och berättelser mycket tydligare, ett exempel är den amerikanska berättelsen om de förföljda européerna som med rugged individualism som ledstjärna heroiskt lade den nya kontinenten under sig. Ett annat exempel kommer från Kosovokriget under slutet av 1990-talet. Då bevittnade vi häpet hur ett militärt slag från 1300-talet plötsligt blev hett politiskt stoff. Det var på Trastfältet som serbernas rike gick under för en övermäktig turkisk här, Kosovo var därmed den serbiska nationens urhem. Idéerna påminner om ideologiserandet av de ryska anspråken på Ukraina.

Sionismen är kanske inte enbart den mest framgångsrika av 1900-talets nationalistiska rörelser, utan även den som mest effektfullt konstruerat en dramatisk berättelse kring ett imaginärt förflutet. En berättelse om att alla världens judar hör samman och bör leva som en enad nation. Ingen annan nationalism har gått så långt tillbaka i tiden som den judiska. Berättelsen bygger på Bibeln, men i själva verket överlevde kungariket som enade Israels tolv stammar under Saul, David och Salomon knappt hundra år. Resten av tiden stred Israels stammar mot varandra och enades endast mot yttre fiender. I min bok ”Jerusalem & Jag” argumenterar jag för att det är texttraditionen som tillkom i den splittrade exilen som skapat judendomen så som vi känner den och hållit den levande, inte någon gemensam längtan till den under många århundraden gudsförgätna marken i Palestina. Under denna tvåtusenåriga exil levde österländska och västerländska judar separerade liv och ingifte var otänkbart, så är det än i dag vad de ultraortodoxa angår.

Att stå och vifta med israeliska flaggor och skandera DE-MO-KRA-TI blir absurt för palestinierna, vars partier aldrig ansetts som rumsrena partner i koalitionsbyggandet

Med staten Israels bildande 1948 skulle dessa stammar; Toralärda från Vilnius och Saana, marockanska judar från Atlasbergen och ashkenaziska judar från Wien, sekulära socialister och religiöst traditionella köpmän, komma samman i en sionistisk smältdegel. I och med att staten från första stund kämpade mot yttre fiender kunde berättelsen om de enade stammarna upprätthållas. Men i dag är Israel inte endast en urstark militärmakt utan också en stark ekonomi och därtill ett alltmer ojämlikt samhälle. Runt 25 procent av israelerna lever under det av staten definierade fattigdomsstrecket, många av dessa röstade fram den nya regeringen och deltog knappast i demonstrationerna i Tel Aviv på lördagskvällen. Till den ekonomiskt sårbara gruppen hör också landets arabiska minoritet, det vill säga de palestinier som stannade kvar i Israel, blev medborgare och som i dag utgör en femtedel av befolkningen. Inte heller de deltog i demonstrationen. Att stå och vifta med israeliska flaggor och skandera DE-MO-KRA-TI blir absurt för palestinierna, vars partier aldrig ansetts som rumsrena partner i koalitionsbyggandet.

Numerärt kan den israeliska centern-vänstern endast bilda en regering om de på allvar sträcker ut handen till landets palestinier. Men då måste Tel Aviv-stammen inkorporera frågan om palestiniernas bröder och systrar i de ockuperade områdena. Det är en fråga som den övervägande majoriteten av de som demonstrerade i helgen inte vill ta i med tång. En av de få talarna som faktiskt berörde den var författaren David Grossman.

Samtidigt som den sionistiska berättelsen om stammarnas återförenande nu så våldsamt spricker i sömmarna, vänder sig alltså många sig bort från den avgörande frågan för Israels framtid som demokratiskt land. Den om den 75-åriga statens nu 56-åriga ockupation av ett annat folk. För att lösa den frågan måste sionismen formulera en mognare och mer verklighetsförankrad nationalism, en som inte bygger på ett imaginärt förflutet utan på ett alldeles verkligt och komplicerat nu.

Den berättelsen är knappast en som kommer att attrahera majoriteten av världens judar, vilka röstat med fötterna och avsagt sig den sionistiska doktrinens förverkligande för egen del. Men den kommer att vara mer hållbar för de judar som faktiskt lever i landet, mer värdig och mer i linje med vad vissa av oss menar är judendomens kärna. Den att varje människa är skapad till Guds avbild.

Läs mer:

David Grossman: Kaos och grymt våld är nu verklighet i Israel