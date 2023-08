Anita Goldman: Så lär vi oss att sluta ängslas och älska bomben

”Barbenheimer” – ett groteskt och ändå väntat nyord – har snabbt tagit världen med storm, just veckorna innan den 6 augusti, minnesdagen över världens första sprängning av en atombomb över den civila befolkningen i Hiroshima. ”Barbenhemier” är sammanslagningen av namnet på dockan Barbie som Hollywood just gjort en film om och Oppenheimer, filmen om fysikern som under krigsåren ledde det hemliga arbetet på att skapa världens första atombomb. Poängen är att båda filmerna har premiär samma dag och då kan man göra det som vår tid älskar mest av allt – listor! – över vilken man först bör se och hur de skiljer sig åt och förstås, vem som ”vinner”. Inför premiärerna kan DN-läsaren under rubriken ”Nu är årets största bioduell här – så väljer du mellan Barbie och Oppenheimer” upplysas om vilken film som har mest ”sexfaktor”, ”moralkod”, ”klädkod” och annat kul. Några dagar senare informeras vi om att filmen ”Barbie” tagit hem segern, med över en miljard intjänade kronor första visningsdagen, medan ”Oppenheimer” ”endast” drar in hälften.

Precis så ser den alltså ut, den absoluta sammansmältningen av politik och underhållning, verklighet och fiktion. Det existerar inte längre någon elementär skillnad mellan människan Oppenheimer och plastdockan Barbie, båda är figurer i ett spel om vår uppmärksamhet och våra pengar, en miljard kronor på ett dygn – endast i USA! – är en svindlande summa, lika svår att greppa som att hundratusentals människor genast brann upp när Bomben träffade ground zero i Hiroshima och i Nagasaki. Dem får vi förstås inte se i storfilmen om atombombens fader, inte heller får vi höra president Truman blåljuga när han i ett radiotal till nationen den 9 augusti 1945 kallar målet för den första atombomben ”militärbasen Hiroshima, detta eftersom vi önskade att i denna första attack undvika, i den mån det var möjligt, att döda civila.”

Filmen fokuserar på Robert Oppenheimers moraliska dilemma och den politiska förföljelsen av honom, men visar inte hur han under de sista månaderna under kriget åker i skytteltrafik till Washington (i en tid då en flygresa från USA:s öst- till västkust var ett minst sagt åbäkigt åtagande) för att övertala generalerna att inte brandbomba alla japanska städer, eftersom Bomben borde fällas över en oförstörd stad så att man kunde mäta dess totala åverkan. Inte heller får vi veta att under veckorna som följde på Trinitytesten den 16 juli, rapporterade bönder i omgivningen om boskap som tappade sin päls och fått underliga brännmärken, medan Oppenheimer gav order om att alla hälsoundersökningar rörande strålning skulle hemlighållas. Under de sista veckorna innan sprängningen i Hiroshima arbetade man hårt i labbet i Los Alamos på vilken som var bästa fallhöjden för bomben. Man ville maximera bombens ”blast and burn effect” (explosions- och brandeffekt).

Men ”Barbenhemier” är inte ett nytt uttryck för vår civilisations återkommande, och för det mesta lyckade, bemödanden att dölja för sig själv denna vår civilisations mörka hjärta – för att låna såväl orden som andemeningen från författaren Joseph Conrads roman. Det är ju just i vår tid och i vår del av världen och med vårt moderna prästerskap – vetenskapsmännen – i täten som vi gett vårt exempellösa bidrag till människans långa historia på vår planet; ett vapen med vilket vi kan förgöra oss själva och möjligheterna till framtida liv på denna planet. Ett vapen så smutsigt, så livsfarligt att själva produktionen av det förgiftar såväl vår biosfär som våra själar. I boken ”Atomic days: The untold story of the most toxic place in America” som utkom förra året, skriver journalisten Joshua Frank om Hanford i staten Washington, som var en del av Manhattanprojektet. Det var där man producerade plutonium för bomben som fälldes över Nagasaki och fortsatte med detta under det kalla krigets kapprustning. ”Det är det dyraste projektet för ekologiskt återställande som världen har sett och antagligen den mest förgiftade platsen på jorden”, skriver författaren.

Jag har tidigare i denna tidning skrivit om de massiva ekologiska skadorna på de områden i USA som varit centrum för kärnvapenindustrin i alla dess faser (brytning, konvertering, anrikning och kärvapensavfallet). Jag har även tidigare skrivit om de obeskrivliga övergreppen på öborna på Marshallöarna under provtesterna där så tidigt som 1946, om övergreppen på hundratusentals av de egna soldaterna som oskyddade tvingades närvara vid otaliga provsprängningar. Jag har också skrivit om kopplingen mellan kärnvapen och kärnkraft, hur de springer ur samma mörkrets hjärta; det absoluta inträngandet i och våldförandet på biosfären, utan hänsyn till människornas, djurens, växternas och luftens hälsa. Och utan hänsyn till framtiden.

Jag känner en djup trötthet och sorg spetsad med vrede att åter söka en ny vinkel som kan bli journalistiskt intressant. För den som verkligen vill veta finns informationen numera ett knapptryck bort på datorns tangentbord. Frågan som då återstår varför vår kultur förfaller till att sentimentalisera, romantisera eller göra sig lustig över atombomben, ja även skräcken blir en pikant ingrediens som i det ständigt reproducerade svampmolnet, nu i sin senaste version med en Barbiedocka i förgrunden. Att fokusera på spännande och motsägelsefulla personligheter, att rama in det otänkbara i en frusen historisk ram, gärna i svart-vitt för att skapa avstånd eller att uppleva sig som kul och vågad när man tar till skämtsamma populärkulturella uttryck, är strategier som syftar till att slippa internalisera vår civilisations avgrunder.

Att terrorbalansen fungerat sedan 1945 och att kärnvapen därför endast är livsfarliga om de detoneras, är en av många långlivade lögner som döljer den smutsiga hanteringen som krävs för att tillverka och upprätthålla en kärnvapenarsenal. Våldförandet på naturen och människors hälsa går i tandem med det kanske värsta våldförandet av alla, det mot våra själar eller det som på engelska kallas mind. Sinnenas förorening – contamination of minds – analyserades redan för trettio år sedan i den utmärkta boken ”Hiroshima in America. Fifty years of denial” av psykiatrikern Robert Jay Lipton och journalisten Greg Mitchell (även författare till den prisade ”The beginning or the end: How Hollywood – and America – learned to stop worrying and love the bomb” från 2020) Författarna menade då, 1995, att man i USA vare sig moraliskt eller känslomässigt bearbetat det faktum att atombomben fällts över oskyldiga civila och vilka konsekvenserna är av dagens fortsatta kärnvapeninnehav. Den nukleära psykologin, som de kallar den, karaktäriseras av psykisk avdomning. Denna är förstås en förlaga till vår tids reaktion på vårt planetära nödläge, det som många kallar klimatkrisen. Ordet apati kommer från grekiskans apatheia som bokstavligen betyder ”icke-lidande”. Apati är oförmågan eller vägran att erfara smärta. Den som har de mest rudimentära kunskaper i psykologi vet att känslomässig avstängning är en reaktion på rädsla och smärta.

Den just nu aktuella förträngningen i förhållande till kärnvapen visar sig i bristen på ett ansvarsfullt, eftertänksamt och initierat offentligt samtal om vad det innebär att vi nu som nation marscherar in under Natos kärnvapenparaply. För mig som författare och intellektuell är det okunskapen och aningslösheten och ointresset från mina kollegor som mest skrämmer och upprör. Man kan vara för eller emot Nato, men som intellektuell värd namnet har man ansvar att åtminstone informera sig och inleda samtal om vad denna kärnvapenallians innebär för oss som nation och som individer. Då kan jag längta efter Harry Martinsson och Elin Wägner och Barbro Alving och Sara Lidman – och Per Anders Fogelström, som 1958 skrev:

”En svensk atombomb (...) kostar lika mycket som fem kompletta barnsjukhus i Etiopien. Ett reaplan lika mycket som den medicin som kan rädda två och en halv miljon malariasjuka människor. Är det så svårt att välja? Sitter vi så fast i vår skräck att vi inte vågar vända oss ifrån illusionen om vapnens skydd.”

