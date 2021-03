Änka vill öppna museum om Max von Sydow

Ett år efter Max von Sydows död berättar hon för franska RTL att hon vill ställa ut bland annat hans barndomsteckningar, hans föräldrars kärleksbrev men också alla de Strindbergpjäser som Max von Sydow skrev ner för hand. I sin ägo har hon också rekvisita från hans filmer.

– Jag har en enorm skatt, säger Catherine Brelet i intervjun som återges i Le Figaro.

Hon vill inrätta museet i den lilla staden Seillans, norr om Cannes och 60 mil söder om den Parisadress som var parets officiella. I Seillans levde paret i avskildhet. Ingen post gick dit och inte ens deras släktingar kände till adressen, enligt Catherine Brelet som också berättar att de var tillsammans ”24 timmar om dygnet i 28 år”.

In i det sista arbetade Max von Sydow med en sista film, ”Echoes of the past” av regissören Nicholas Dimitropoulos som ännu inte haft premiär.