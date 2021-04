Ann Dowd om nya ”The handmaid's tale”: ”Jag är galen i tant Lydia!”

”The moment I wake up / Before I put on my makeup / I say a little prayer for you...”

Den nya säsongen av ”The handmaid's tale” börjar med att den skottskadade Jude Offred håller på att förblöda till Aretha Franklins magnifika soulklassiker. Men det är nog inte bara Elisabeth Moss upproriska rebelledare som behöver en stilla förbön. Även hennes gamla ”handledare” kan behöva nåd. Sedan tant Lydia misslyckats med att hindra 86 barn från att rymma från Gilead i ett flygplan har hon straffats hårt av sina överordnade.

– Ärligt talat vet jag inte hur Lydia lyckades genomlida denna bestraffning. Jag vet att hon sade att hon torterats i veckor – hur vågar de? ler Ann Dowd på Zoom.

Det är nästan svårt att tro att denna charmerande skådespelare lyckas sprida så mycket skräck i rollen som tjänstekvinnornas diaboliska chef. En fundamentalistisk medlöpare vars uppdrag är att omskola unga kvinnor och se till att de producerar nya barn till den patriarkala diktaturen Gilead, det som tidigare var USA.

Aunt Lydia i ”The handmaid's tale 4”. Foto: Alamy

Ann Dowd är ett skolexempel på hur skådespelare ibland måste agera för att kunna göra sitt jobb. Redan inför första säsongen ingick hon en lojalitetspakt med sin Lydia.

– Om jag börjar döma mina rollfigurer så är jag illa ute. Jag valde i stället att undersöka vad som egentligen pågår inom henne. Vad hände med den här figuren som en gång var lärare innan USA förvandlades till en diktatur? Även de vi föraktar mest har ju ett hjärta och någonstans bär hon på ett enormt sår. Det var så jag började, förklarar Ann Dowd.

Efter fem år är Ann Dowd svårt medberoende sedan länge.

– Haha, ja precis! Jag är galen i Lydia! Det är som om hon har blivit en del av mig, på samma sätt som mina nära och kära. Jag gillar hennes styrka. När jag blir slö på jobbet, så kan jag höra hennes röst i huvudet: ”Nej, nej, nej – absolut inte så! Inget nonsens. Skärp dig, gör jobbet!”. Jag har lärt mig att uppskatta den där rösten, säger Ann Dowd och fyrar av ännu ett skratt.

Hon inser förstås att hennes rollfigur orsakar lidande men påpekar samtidigt att Lydia tycker att hon lider lika mycket som tjänstekvinnorna. Hennes ansvar är att leda sin älskade flock i säkerhet – med elstötar och stympning om så krävs.

– Ok, jag är kanske inte så förtjust i att bära på det där elchocksvapnet för boskap, det känns inget vidare. Men epitet som ”The Queen of Mean”? Hallå? Nej det är inte sån hon är. Det finns egentligen ingenting som jag ogillar med Lydia. Vi har en unik relation som jag är väldigt tacksam över. It's awesome! säger Ann Dowd om rollfiguren som gett henne en Emmy och lyft fram henne i rampljuset som 60-plussare.

Elisabeth Moss och Anne Dowd i ”The handmaid's tale” Foto: George Kraychyk

Hennes katolska uppfostran med inslag av stränga nunnor har också präglat hennes rolltolkning. Ann Dowd är andra barnet av sju i en, som hon beskriver det, ”kärleksfull familj” där tanken att försörja sig på skådespeleri inte fanns på kartan. Meningen var att hon skulle bli kirurg. Trots sin mammas protester hoppade hon av sin förberedande läkarutbildning för att följa sin inre röst.

Numera är Ann Dowd en av de där högklassiga birollsskådespelarna som kretsar som satelliter kring stjärnorna. Under det senaste decenniet har hon spelat i filmer som ”Hereditary” och ”Compliance”, samt hyllade tv-serier som ”The leftovers”, ”Olive Kitteridge” och ”Masters of sex”.

Många har pekat på det paradoxala i att tant Lydia som kvinna valt att bli medlöpare till en patriarkal diktatur, i stället för att göra motstånd. Men Ann Dowd menar att hennes rollfigur är ett exempel på just de psykologiska mekanismer som präglar fenomen som radikalisering och sektmentalitet.

– Alltså, hur någon på fullaste allvar kan bli anhängare av den högerextrema Qanon-rörelsen övergår mitt förstånd. För en utomstående är det så absurt och löjligt, men för de som tror på dessa obegripliga konspirationsteorier är det ju verkligt, säger Dowd.

Hon drar paralleller till sin rollfigur i ”The handmaid's tale” som verkligen är övertygad om att hon hjälper sina flickor.

– Som den religiösa fundamentalist hon är tycker ju Lydia att kvinnornas tidigare liv är bortkastat. Ur hennes perspektiv är det bästa de kan göra att sätta vackra barn till världen. Men hon blundar ju uppenbarligen för hur det går till och skulle aldrig kalla det för ”våldtäkt”. Hon skulle aldrig våga tänka i de banorna. Hon vet att hon hänger på en skör tråd, så hon måste vara på tårna för att överleva, säger Ann Dowd och gör en invändning.

– Det som förbryllar mig är hur hon kan acceptera, eller hur någon kan acceptera, att ett barn tas ifrån sin mamma? Men på inspelningen tänker jag aldrig i de banorna eftersom Lydia inte gör det. Men om någon tog mitt barn ifrån mig så skulle den personen inte vara vid liv dagen därpå.

Bild 1 av 3 Ann Dowd, Elisabeth Moss och Alexis Bledel med varsin statyett på Emmygalan 2017. Foto: Alamy Bild 2 av 3 Ann Dowd som i Patti Levin ”The leftovers”. Foto: Alamy Bild 3 av 3 Toni Collette och Ann Dowd i ”Hereditary”. Foto: Alamy Bildspel

Mycket har hänt sedan ”The handmaid's tale” spelades in 2016. Premiäravsnittet sändes några veckor efter att Donald Trump svurit presidenteden i januari 2017. Fjärde säsongen har premiär tre månader efter stormningen av Capitolium som har kusliga likheter med hur det demokratiska USA raserades och förvandlades till en diktatur i serien. Ann Dowd ser ”The handmaid's tale” är en varningsklocka.

– Budskapet är: var medveten, var uppmärksam. Titta upp från din smartphone ibland och öppna ögonen på riktigt. Stå emot. Säg ”nej” och mena det. Tryck tillbaka. Uthållighet är din bästa vän, men det är inte lätt. Jag menar, se bara vad som händer i USA just nu. Aborträttigheter är under attack! Ärligt talat, hur kommer de på tanken att de ska bestämma över en annan kvinnas kropp?

Efter en svagare tredje säsong på tomgång lär det bli betydligt mer händelserik fortsättning på berättelsen, om man får tro Ann Dowd:

– Å, min Gud! När jag läste manuset var jag bokstavligen tvungen att då och då ställa mig upp: ”Wow! Driver ni med mig?”. Jag tror att de som är fästa vid serien verkligen kommer att få sitt lystmäte denna säsong. Det är enormt tillfredsställande och spännande och skrämmande och totalt oförutsägbart, säger Ann Dowd.

Ann Dowd Amerikansk skådespelare, född 1956 i Holyoke, Massachusetts, USA. Vann en Emmy och Golden Globe-nominerades för rollen som ”Tant Lydia” i ”The handmaid's tale” (2017). Emmy-nominerades också för sin roll i ”The leftovers”. Film- och tv-roller i urval: ”The Handmaid's tale 1-4” (2016-2021) ”Search party” ”Hereditary” (2018) ”Quarry” (2016) ”Captain Fantastic” (2016) ”The leftovers” (2014-2017) ”Masters of sex” (2013-2014) ”Olive Kitteridge” (2014) ”Compliance” (2012) ”Garden state” (2004) Visa mer

