Anna Björklund: ”Jag var helt fokuserad på att utveckla manliga dygder”

Anna Björklund har stort överseende med ”dårar”. På sociala medier och i krönikorna hon skriver kan hon framstå som rätt bråkig, men i livet gillar hon att omge sig med ännu bråkigare personer. Hon säger det med ett skratt; knäpphet bekommer henne inte, det är värre med tråkighet. Det är ett skäl till att hon gör det hon gör. Att tänka och skriva är en av få sysselsättningar där det att vara jobbig och testa gränser faktiskt uppskattas.

Men hon har noterat – ibland under plågsamma former – att de tjejgemenskaper hon ingått i sällan varit lika toleranta mot och roade av ytterligheter och överdrifter som hon. Ändå är det just tjejer hon sökt sig till: i stallet, i skolan, på krogen, i jobbet. Hon har två systrar, många väninnor, men nästan inga killkompisar.

– Mitt liv har dominerats av kvinnor. Det har varit ganska extremt och när jag har velat ta ut svängarna har tjejvärlden jag hört till inte alltid varit med på det. Tjejkretsar kan vara ganska otillåtande men det ändrar inget, jag vill fortfarande bara hänga med tjejerna.

I ljuset av det ter sig hennes debutbok ”Kvinnomanualen” på samma gång följdriktig och oväntad.

I åtta essäliknande kapitel skriver Anna Björklund om mat, sex, arbete, kläder, moderskap, skönhet, hushåll och lycka utifrån kvinnohistoria, ideal och egna erfarenheter. Men på ett tematiskt plan handlar boken snarare om balans eller – för att använda ett mer tidsenligt ord – hållbarhet. Inte balans som i att upphäva eller tillbakavisa motsägelser, utan som i att erkänna och använda dem. Det gäller till exempel de manliga respektive kvinnliga själsaspekter som Jung kallade animus och anima.

”Tjejkretsar kan vara ganska otillåtande men det ändrar inget, jag vill fortfarande bara hänga med tjejerna”, säger Anna Björklund. Foto: Elin Åberg

Det där med ”manual” i titeln var egentligen lite av ett ironiskt skämt. Därför ryggade hon lätt när en medarbetare på förlaget nyligen sa om det säckvävsfärgade omslaget att det signalerade 50-tal. Det var avsett som en komplimang, förstås, men för Anna Björklund blev det snarare en påminnelse om något som inte alltid varit alldeles enkelt att förhålla sig till och som hon då och då pikats för.

– Vissa verkar se det som att jag försöker pracka på andra ett hemmafruideal, men det tycker jag inte att jag gör. När det gäller jämställdhet och hushåll låter det i debatten ibland som att det fortfarande är tidigt 70-tal. Men att vara hemma betyder inte längre att man är isolerad från samhället, numera kan man ha ett så kallat stort liv även hemifrån, säger hon.

Men handlar det inte också om vem som utför hushållsarbetet?

– Jo, men är en kvinna nödvändigtvis utnyttjad för att hon tar hand om hemmet obetalt? Jag är inte säker. Kanske är det ett privilegium som vissa i dag kan unna sig.

Själv tillbringar hon den mesta av sin tid i lägenheten på Östermalm där hon bor tillsammans med sin man Kristoffer Svensson och deras tre barn. Det var också på Östermalm hon föddes, men familjen flyttade snart till Lidingö och därefter till en gård i Uppland.

Hemmet ser hon på som ett slags allkonstverk, det ska fungera för måltider, arbete och avkoppling, vara behagligt och lukta gott. Just denna dag brinner ett palo santo-doftljus (en sydamerikansk rökelse) på bordet, de väntar gäster till middagen, men för tillfället är familjen ute.

Dagarna passerar i en klosterrytm, som hon beskriver det i boken. Hon vaknar tidigt, bakar ut det nattjästa brödet, om förmiddagarna skriver hon sina texter – sedan februari är Anna Björklund kolumnist i Aftonbladet – eller så poddar hon. Hon arbetar nästan uteslutande i sovrummet, ofta i sängen med de ljuddämpande gardinerna som hon sytt i gräddvitt molton (samma tyg som används på teatrar) fördragna. På eftermiddagarna är hon med bebin, hämtar de äldre barnen på Waldorflekskolan och lagar middagar på viltkött eller grönsaker som de köper lådvis från bönder. Sällan går hon ut efter att de ätit.

– En vän sa att hela mitt liv är som en förebyggande åtgärd mot psykisk ohälsa, och lite så är det. Jag har behövt bygga det så, jag var inte särskilt bra på att ta hand om mig själv när jag var yngre, visste inte vad syftet med min tillvaro var, kunde ligga i timmar och stirra rakt ut i luften och tänka på vad jag skulle åstadkomma, men inte komma till skott.

Jag fattar att rutiner kan fungera som skydd, men det jag inte fattar när jag läser om ditt liv i boken är hur du hinner. Hur går det ihop att ha tre små barn, laga mat från grunden, sy egna kläder och skriva många texter?

– Eftersom jag har ordnat livet så att jag numera alltid vet vad jag ska göra har jag inte längre någon startsträcka. Jag är som Jan Guillou, jag bara sätter mig ner och skriver. Jag är faktiskt ganska lik Guillou på flera plan, vi har båda korta armar, och han är fortfarande hungrig.

Vill du aldrig omkullkasta klosterrytmen, ge dig hän åt dekadens?

– Det som är stressande är ju när rutinen bryts. Jag har varit småbarnsmamma i fem år, men är kanske nu ändå på väg in i en ny, lite lösare, fas.

Anna Björklund har genomgått ganska många faser.

”När jag var tretton år var min idé om lycka väldigt lik den om dominans. [...] Den värld jag förberedde mig på var den hårda.” skriver hon i ”Kvinnomanualen”.

Anna Björklund är aktuell med boken ”Kvinnomanualen”. Foto: Elin Åberg

Liberalismen och likhetsfeminismen, där skillnader mellan könen betraktas som sociala konstruktioner, var tonårstidens ledmotiv. Hon såg för sig hur hon skulle arbeta sig till framgång, resa runt på affärsmöten i olika länder med en sådan där svindyr kabinväska i aluminium, bli en girlboss. Hennes plan var att studera på Handels, men det gick inte vägen, hon saknade en poäng på högskoleprovet för att komma in. Det var först när hon blev mamma vid 25 som hon kom i kontakt med mer kvinnligt kodade dygder hos sig själv.

– Jag hade varit helt fokuserad på att utveckla manliga dygder, det vill säga styrka, beslutsamhet och strävsamhet, jag tänkte att det var vägen till ett fett liv. Med moderskapet började jag uppskatta det omvårdande och det tålmodiga.

Skulle du säga att du lever upp till de kvinnliga dygderna?

– I det lilla gör jag det. Man kan till exempel inte uppfostra en bebis, det handlar bara om att anpassa sig och att inte bli för frustrerad. Utmaningen är att stanna kvar, acceptera saker som händer och prioritera harmoni. Jag har lärt mig det och tycker om det, det har visat sig att jag är en jättebra bebismamma. Men utanför familjen har jag rätt svårt för regler och att underkasta mig.

Har moderskapet förändrat dig på fler sätt?

– Fram till fortplantningen var kön något ganska neutralt för mig, men i och med moderskapet blev det avgörande. Snacket om det jämställda föräldraskapet som jag hade hört sedan jag var ung, och där kroppen förbisågs, framstod som förljuget. Men i det avseendet har det svängt rejält. Nu tränar kvinnor efter sin menscykel, mäter sömn, steg och pms. Det är väl bra att människor upptäckt att de har en kropp, men det är ju inte hela livet. Kultur finns också.

Foto: Elin Åberg

Vid sidan om stallet, som hon som hästtjej tillbringat oräkneliga timmar i, skulle man kunna säga att Anna Björklund växte upp på internet. I början var alla anonyma och anonymiteten en grogrund för sociala och identitetsmässigt experiment, och i vissa fall för ett slags radikalisering, som på thinspo-forumen (från engelskans ”thin inspiration”) där hon i perioder hängde – i boken skriver hon en del om ätstörningar.

– För min del handlade anonymiteten varken om att catfisha eller ljuga, utan om att bygga upp en karaktär, testa åsikter och skämt, vara hård eller raljant. Det fanns en sådan frihet i det, men det var också lätt att fastna, märkte jag.

Hur skiljer sig ditt internetjag från ditt verkliga jag?

– När jag träffar personer som har koll på mig från nätet säger de nästan alltid att jag är kortare och gladare i verkligheten. Det stämmer nog. Men nu vill jag att mitt internetjag ska vara så nära mitt riktiga jag som möjligt, helst samma.

Varför?

– För att internet inte är en parentes längre, utan en stor del av allas, eller de flestas, liv.

”Jag har landat i att även om det är jobbigt och jag tycker att folk ibland är dumma mot mig så är jag byggd för det.” Foto: Elin Åberg

Mellan 2018 och 2020 gjorde Anna Björklund samtalspodden ”Della Q” tillsammans med Bianca Meyer och Moa Wallin. I Expressen beskrev Jens Liljestrand podden som ”den kvinnliga motpolen till Jordan B Peterson” (20/11-2018). Under flera år var hon även en del av redaktionen för satirprogrammet ”Tankesmedjan” i P3.

I ”Kvinnomanualen” skriver hon om mötet med medievärlden, som hon upplever som den mest diaboliska plats hon varit på, och hur den förändrar människor. ”Uppmärksamheten och kändisskapet matar bara animus, den manliga sidan, den som representerar kraft och mod men som när den tar över gör människan till ett monster.”

Hon återger även hur det gick till när ”Della Q” splittrades. I boken beskriver hon det som ett svek, hon kände sig förd bakom ljuset, bedragen. När hon strax därefter skrev på Instagram om en poddkollega och i tweeten avslöjade att hon – kollegan – var gravid vände sig många mot henne.

– I samma veva fick jag sparken från Sveriges Radio. Även jag var gravid då och minns att jag stapplade ut från mötet med produktionsbolaget och spydde, oklart om det var på grund av graviditeten eller ångesten. Jag mådde dåligt en längre tid, det var ganska traumatiskt. Evolutionärt har det ju varit direkt farligt att bli utstött ur gruppen.

Men du ville ändå fortsätta att skriva och uttrycka dig offentligt?

– Jag har landat i att även om det är jobbigt och jag tycker att folk ibland är dumma mot mig så är jag byggd för det. Det jag inte klarar av är känslan av klaustrofobi, när det blir trångt. Enda sättet att bli av med det obehaget är att röra på sig, flytta på saker, bryta sig loss, jag menar inte nödvändigtvis fysisk utan tankemässigt.

Har du också varit dum mot folk?

– Jag vet inte riktigt. I livet och socialt har jag ett moraliskt självförtroende. I arbetet är min uppgift att kritisera saker och det har jag inga problem med. Men jag har säkert slagit orättvist.

Foto: Elin Åberg

Generationen som Anna Björklund tillhör har ibland kallats bakåtsträvande. Hon värjer sig mot beteckningen. ”Jag är inte alls säker på att riktningen varit ‘bakåt, eller att ‘strävande’ är rätt ord. Grävandet har snarare rört sig nedåt [...] Våra experiment med makt och sex, förbränning och försörjning, har vi i slutändan gjort med våra egna kroppar” resonerar hon i sin bok. För hennes egen del handlar det alltså inte om någon politiskt konservativ ideologi, hon har sagt att hon saknar politisk övertygelse, röstar inte ens.

– Jag är en ganska praktisk människa, har inte särskilt mycket till övers för ismer. De här politiskt framtagna dogmerna för hur kvinnor ska bete sig och tänka har försatt oss i ganska konstiga situationer, med en teoretisk blick på vardagshändelser som gör det jävligt svårt att leva.

Men är det inte så då, alltså svårt att leva?

– Jo, men det jag försökt göra är att läsa om delar av kvinnohistorien för att hitta saker som har något slags praktisk nytta. Presentera lite fler hållbara alternativ. Berättelsen om att vara kvinna är fortfarande trång och minerad, den måste faktiskt inte vara det.

Anna Björklund Född 1990, gift med komikern, poddaren och konstnären Kristoffer ”Kringlan” Svensson. Tillsammans har de tre barn och bor på Östermalm i Stockholm. Är kolumnist i Aftonbladet och GP, har tidigare skrivit för bland annat Expressen och Nyhetsmagasinet Fokus. Gjorde under tre år podcasten ”Della Q” tillsammans med Bianca Meyer och Moa Wallin och var fram till 2020 en del av redaktionen för Tankesmedjan i P3. Nyligen startade hon podden ”Puss puss podcast” ihop med författaren Anna Axfors. Är aktuell med boken ”Kvinnomanualen” (Bazar förlag). Visa mer

