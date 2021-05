Anna-Karin Palm: Jag tror mor gav mig sitt dödsögonblick för att vi behövde det

Ett av Anna-Karin Palms första minnen från huset i Hälsingland är att hon hoppar som en galning på köksgolvet. Hon är tre år och hennes familj har hyrt huset över sommaren. Hon, lägenhetsbarnet från Svarvargatan på Kungsholmen Stockholm, frågar sin mamma om det verkligen är sant att ingen bor under dem. ”Nej, bara myrorna”, blir svaret.

Treåringen hoppar och hoppar, uppfylld av att inte kunna störa en enda människa.

Nu bor hon själv året runt i huset byggt 1900, en gång bostad för brukets kassör. Strömbacka ligger ungefär fem mil från Hudiksvall och bara någon mil från platsen där hennes mamma växte upp på 30- och 40-talet.

Som 15-åring lämnade hennes mamma norra Hälsingland för arbete söderut, medan Anna-Karin gjorde den omvända resan för två år sedan.

I trappan upp till övervåningen hänger flera foton av familjen. Bland annat ett svartvitt porträtt av hennes mamma, taget på 1970-talet av Maud Nycander, en kompis till Anna-Karin Palm, som då gick på fotoskola och som sedan blev dokumentärfilmare.

Mamman på bilden har breda ögonbryn, skarp mittbena och det mycket raka håret i en lång och tjock fläta som hänger över axeln.

Anna-Karin Palm debuterade 1991 med romanen "Faunen".

– Mor var vacker. Det var en grej i vår familj att hon var det. Hon brukade understryka att jag inte var lik henne alls. Vi blev tilldelade varsina roller, jag och min syster, hon var vacker men inte smart, jag var smart men inte vacker. Tack och lov har vi två alltid stått väldigt nära varandra och vi visste sinsemellan att det där var roller som bara hade lagts på oss.

– Fördelen med att att vara den smarta som inte var snygg på 70-talet, när jag var i tonåren, var att man på något sätt accepterade att det var så. Det fanns inga krav på att man skulle anstränga sig för att bli snygg!

Fotot med den vackra mamman syns på omslaget till boken ”Jag skriver över ditt ansikte”.

I den skildrar Anna-Karin Palm den omtumlande erfarenheten att gå bredvid en människa som steg för steg försvinner allt längre bort från den gemensamma verkligheten. I 80-årsåldern diagnosticerades hennes mamma med Alzheimers sjukdom. I boken berättar hon också bitar av sin mammas livshistoria, om den långa klassresan och den starka viljan att skapa en helt annan sorts familj än den hon själv var uppvuxen i.

Samtidigt försöker hon förstå varför hennes relation till mamman varit så komplicerad, varför hon själv i tonåren kände att hon var tvungen att dra sig undan henne för att inte sugas upp av den vackra, både kraftfulla och nerviga kvinna som var hennes mamma.

För biografin om Selma Lagerlöf nominerades Anna-Karin Palm till Augustpriset och till Dagens Nyheters Kulturpris.

Eller ”mor” – att kalla föräldrarna för ”mor” och ”far” var en del av framför allt hennes mammas vilja att höja sig över sitt eget ursprung. Orden var markeringar som gjorde det lättare för henne att kunna skapa en familj som var något annat, som var tryggare, nyktrare och snällare än den hon själv hade vuxit upp i.

Men hur mycket sorg hennes mamma än hade med sig från Hälsingland till Stockholm, förblev barndomslandskapet ett centrum i familjens liv. Det var i stugan en liten bit bort från Dellensjöarna och nära de blå bergen de kunde samlas så fort det var skollov. Det var här mamman kunde ha alla sina tre barn omkring sig, också hennes äldste son som fötts i hennes första äktenskap och som annars bodde hos sin pappa.

– Jag började skriva direkt när hon blev sjuk 2014, säger Anna-Karin Palm. Till en början visste jag inte om jag någonsin skulle vilja ge ut den, ändå gav jag skrivandet en litterär form direkt, som något annat än en dagbok. Jag behövde en ton som var enkel och saklig, eftersom jag skrev om ganska svåra känslotillstånd som lätt kunde bli geggiga.

Hennes mamma fick sin diagnos samtidigt som dottern fick uppdraget att skriva en biografi om Selma Lagerlöf – också hennes mammas favoritförfattare. När ”Jag vill sätta världen i rörelse” kom ut och hyllades hösten 2019, var mamma död.

Det fanns en tid när en 37-årig hemmafru född in i arbetarklassen kunde bestämma sig för att börja plugga till läkare – trots att hon var tvungen att först läsa in högstadiet

Men Anna-Karin Palm hade hunnit berätta om sitt projekt och fått ett svar, som speglade både demensen och mammans tendens att vilja ha samma saker som sin dotter. Kanske inte av ren konkurrens, utan för att upphäva skillnaden mellan dem, så att de aldrig skulle växa ifrån varandra.

”Jag berättar för dig att jag fått i uppdrag att skriva en biografi över Selma Lagerlöf. Du tittar häpet på mig, och slår sedan ilsket ut med handen. – Nej! Det ville ju jag göra! Du bligar buttert på mig. Jag vet redan att du inte kommer att hinna läsa den boken.”

Hon skriver aldrig ut sin mammas namn i boken. En skärva av skydd bevarad, men också ett sätt att öppna boken för läsarna så att de ska kunna lägga in sina egna berättelser i texten.

– Ett skäl till att jag mitt upp i det självbiografiska skrivandet kände att det fanns något allmängiltigt i det var att mors erfarenhet också är en berättelse om Sverige. Det fanns en tid när en 37-årig hemmafru född in i arbetarklassen kunde bestämma sig för att börja plugga till läkare – trots att hon var tvungen att först läsa in högstadiet. Hon började sjuan när jag började ettan.

"Jag skriver över ditt ansikte" av Anna-Karin Palm.

Vad lärde du dig om henne när du skrev?

– Jag fick en större känsla för hur mycket hon hade lyckats övervinna. Jag kände också starkt att det var ganska fint att växa upp med två idealister, som verkligen menade att man ska försöka uträtta något gott i världen. Jag tror att det har präglat mig väldigt mycket och som författare har jag haft särskild nytta av att inte bry mig om pengar – ibland finns de, ibland inte…

– När jag var yngre undrade jag ibland om jag verkligen kunde tillåta mig att bara skriva? Borde jag inte uträtta något konkret, som min mor gjorde, som var läkare, flyktingstödjare, övervakare…? Men det har jag försonats med nu, att det här är mitt sätt att ge.

Vad var det som var svårt för dig med din mamma?

– Jag beundrade alltid mor, och jag älskade henne nog nästan alltid också. Men jag kanske inte alltid tyckte om henne?

– Hon hade en sorts narcissism som gjorde att allting handlade om henne. Det fanns ett enormt bekräftelsebehov, en brist i henne som man kände av redan som litet barn. Och jag förstod tidigt att hur mycket jag än ger kommer det aldrig att vara nog.

Hur märktes bristen?

– Bland annat på det sättet att hon krävde fullständig lojalitet, inte minst med vår familj som idé: att vi var så ovanligt lyckliga och kul, det skulle man alltid understryka. Och alla saker man visste att man inte fick prata om eller göra, för att man instinktivt förstod att hon skulle bli missnöjd och ledsen. Hon krävde mycket av oss andra för att lindra sin egen oro.

– Jag kände nog helt enkelt att hon inte såg mig och accepterade att jag var en annan än hon.

Kan man alltid ställa de kraven på föräldrar?

– Jag vet inte. Kan man inte det? Jag har i och för sig ofta i mitt liv fått höra att jag har väldigt höga krav. Men jag fattar inte, hur ska man ha lägre krav?!

– Jag vet att hon var väldigt stolt över mig och mina böcker, men hon upprepade också alltid att jag inte var som hon och det var ingen komplimang.

Anna-Karin Palm är född i Stockholm men bor numera i Strömbacka i norra Hälsingland, tillsammans med sin man Mats Ahlberg.

En tid in i sjukdomen fick den lilla skillnaden mellan Anna-Karin Palms lockar och hennes mammas raka hår en plötslig och förstorad betydelse. Hennes mamma började antyda att hon hade en annan pappa, att hon i själva verket var dotter till en mycket rik man med lockigt hår.

– Det var otroligt omskakande. Särskilt som hon då fortfarande kunde prata och låta ganska sammanhängande. Jag har alltid känt mig nära min far och så var det som om hon försökte ta honom ifrån mig.

Berättelsen påminde om något Anna-Karin Palm själv kunde ha hittat på i en roman, som i ”Målarens döttrar” från 1997, där en kvinna reser till England för att hitta sin försvunne far. Ändå försökte hon följa sin mamma en bit in i föreställningen om den lockige. En tidig vårdag irrade de runt tillsammans i trakterna kring Tierp, där han ska ha bott, men det fanns inget hus att åka till, ingen plats hennes mamma kände igen.

”Jag säger hela tiden till mig själv: hon är sjuk, det är sjukdomen som talar. Till slut bestämmer jag att vi ska åka hem. Far har ringt och undrar var vi är, vi fnissar generat och konspiratoriskt. Du är mycket lugnare på hemvägen. Säger att det var skönt att berätta allt, att nu kan du dö lugn. Det skär i mig, magen dras ihop som i kramp. Har du hållit det här för dig själv i alla år? säger jag, för att jag vet att det är vad jag ska säga, med medlidande i rösten. Ja, säger du och nu får du tårar i ögonen, jag har varit så ensam, så ensam.”

– Hennes historia om den okände mannen hängde ihop med att det var väldigt dramatiskt när hon och far träffades, att mor var gift och hade barn med en annan man när hon träffade min far – min far! – och blev gravid med mig. Far tror också att hon hade blandat ihop tidsepokerna, att hon hade en affär med en lockig välbeställd man i sin ungdom.

– Nu känner jag mig väldigt lugn med att min far är min far och jag har inte tagit något test. Det säger så mycket om honom också, att det första han sa när jag berättade vad mor påstod var att ”om det mot all förmodan skulle vara så att du har en annan biologisk far så är du ändå min dotter, det ändrar ingenting”.

Med romanen "Målarens döttrar" fick hon 1997 ett större genombrott. Sedan dess har hon skrivit fler romaner, barnböcker, noveller och essäer.

Bland det första som hände när Anna-Karin Palms mamma hade fått sin diagnos var att hon glömde att hon var sjuk.

– Efter det blev hon så mycket gladare, hon blev som en liten fnissig flicka. Ofta kunde hon säga: ”Åh, vad vi har det bra!” Men hennes tillstånd kunde växla över en och samma lunch, från strålande humör till ledsen och rasande. Det är så jag uppfattar den här demenssjukdomen, att den strukturerande delen av människan försvinner. Allting kommer bara ut, huller om buller.

Det gjorde det svårt som anhörig att sortera det som kom. Var det en fantasi, en sammanblandning, eller något som hade hänt just så? Vid ett tillfälle skulle hon hjälpa sin mamma på toaletten och försökte knäppa upp hennes byxor. Plötsligt värjde sig hennes mamma förtvivlat.

Foto: Eva Tedesjö

”Nu har det där skyddande locket brustit, sjukdomen gör att alla försvar rasar och du står där i badrummet framför mig och gråter som en liten flicka. Nej, pappa, nej! Jag kramar dig, viskar lugnande ord, säger att din pappa är borta sedan länge och inte kan göra dig illa längre. Till slut lugnar du dig så pass att jag får hjälpa dig av med byxorna och du kan sätta dig på toan. Jag stänger dörren om dig och andas djupt.”

– Det var fruktansvärt att vara med om. Jag visste ju inte var hon befann sig, i vilken tid, vad är det som har hänt? Och har det hänt, eller är det en skräckfantasi? Men det kändes väldigt tydligt som att det kom från något verkligt. Hon hade upprätthållit så mycket under sitt liv, och vissa saker som kom ut var nog en lättnad att släppa, medan annat var väldigt svårt.

Bad du om din pappas och dina syskons tillåtelse innan du lämnade in manus?

– Inte tillåtelse. Men jag ville att de skulle läsa innan och som tur var tyckte de mycket om boken. Jag vet inte hur jag hade gjort om de hade bett mig att inte ge ut den? Jag kanske hade gett ut den ändå.

Mitt i det sorgsna är ”Jag skriver över ditt ansikte” också en berättelse om försoning efter decennier av stelnad konflikt, en berättelse om kärlek mellan mor och dotter som blir synlig igen. Det finns scener som skildrar hur det känns när man får återvända till en ursprunglig samhörighet med sin mamma, full av tillit och beskydd:

”’Nej men, hej!’ utbrister du, med den starka glädjen bubblande i rösten. Du känner igen mig. Du känner igen något hos mig som gör dig glad. Tårarna stiger mig i ögonen, jag blinkar snabbt bort dem. Mitt hjärta blir så stort, det sväller så att det nästan gör ont. Kärleken som en het, obönhörlig flod genom hela kroppen. Det är en känsla jag känner igen, jag får leta i minnet för att placera den. Till slut vet jag: just så kändes det när min dotter som liten sprang in i min famn. Kärlek bortom kontroll och förnuft, kärlek som en fysisk kraft, en urkälla, en instinkt starkare än det mesta.”

– Det var som om allt det svåra mellan oss hade skalats bort. Kvar fanns bara kärnan, det där hugget i magen: ”Vi hör ihop!” Jag fick uppleva en ren och ogrumlad kärlek till henne, som jag nog inte hade gjort innan, utom kanske när jag var jätteliten. Det var en stor gåva.

”Det kan ju inte tidigare ha funnits någon plats eller tid i historien där en kvinna i min ålder aldrig hade suttit vid en dödsbädd?” Foto: Eva Tedesjö

Också utanför huset i Hälsingland märks försoningen. Hittills har bara några osäkra vitsippor tittat upp vid stigen till hennes skrivarstuga. Men snart kommer rabatterna att blomma, för hon har blivit en ivrig odlare, precis som sin mamma.

– Det trodde jag aldrig, jag avskydde att kommenderas ut för att hjälpa till och rensa ogräs. Jag har planterat en del nytt, men vissa växter är kvar från mors tid, till och med en rosenbuske som en gång kom från min mormors trädgård.

Hon drog efter andan ett par gånger och sedan tystnade hon. Allt var så stillsamt att jag inte riktigt förstod – dog hon nu?

Anna-Karin Palm satt vid sin mammas sida när hon dog.

– Det är egentligen helt absurt, men det var första gången jag var med när någon dog. Det kan ju inte tidigare ha funnits någon plats eller tid i historien där en kvinna i min ålder aldrig hade suttit vid en dödsbädd?

Du har känslan av att hon gav sitt döende till dig, för att du aldrig hade varit med om det förut?

– Ja. Vi vakade hos henne dygnet runt den sista veckan. Min syster, som suttit vid dödsbäddar innan, frågade mig någon gång under det som visade sig vara de sista dagarna: ”Är det viktigt för dig att det är just du som är med?” Och jag insåg att ja – det var viktigt för mig.

En kväll var hon med sin mamma i rummet på äldreboendet. Hon hade satt sig vid ett bord en bit bort från sängen och slagit upp sin dator för att titta på en film. Hennes mamma hade sovit i nästan ett dygn och det verkade som om hon hade försvunnit långt, långt in sig själv. Plötsligt öppnade hon ögonen och tittade på sin dotter.

– Jag gick fram till sängen och tog hennes händer. Sedan sjöng jag den vaggvisa som hon alltid hade sjungit för oss – den heter ”Godnatt, små kamrater”. Den var en så viktig del av hennes familjeprojekt, varje, varje kväll skulle hon sjunga den för oss.

– Hon drog efter andan ett par gånger och sedan tystnade hon. Allt var så stillsamt att jag inte riktigt förstod – dog hon nu? Jag satt säkert i tio minuter och tittade på henne. Sedan gick jag ut i korridoren och sa ”jag tror att min mor har dött.” Jag har tänkt att hon gav det ögonblicket till mig, för att hon och jag behövde det.

