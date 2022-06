Anna-Karin Selberg: Sådan är den moderna politiska lögnen

Den politiska utvecklingen har lett till en intensiv debatt om lögner, desinformation och fenomen som ”faktaresistens” och ”alternativa fakta”. Rysslands invasion av Ukraina är ett pågående och extremt exempel på hur propaganda och desinformation används i politiska syften. Men om medier ensidigt fokuserar på att avslöja och debattera innehållet i lögnerna riskerar man att spela propagandan i händerna.

Debatten om politiska lögner är inte ny. 1945 utkom tre inflytelserika essäer på temat, historikern Alexandre Koyrés ”The political function of the modern lie” och filosofen Hannah Arendts ”The seeds of a fascist international” respektive ”Approaches to the ’German Problem’”. Samma år publicerades även George Orwells ”Djurfarmen”, som Orwell själv beskrev som en satir över Stalin. I sina texter identifierade Koyré och Arendt, oberoende av varandra, vad de beskriver som en innovation ingen hade varit beredd på: totalitarismen hade uppfunnit en helt ny typ av lögn. Det som är viktigt för oss i dag är att den kan framträda även i icke-totalitära sammanhang, som i nutida demokratier.

Donald Trumps kampanj om valfusk är ett bra exempel. Lögnen om valfusk har av flera skribenter kallats för hans ”stora lögn” även om det inte alltid framgår vad ”stor lögn” innebär. Begreppet myntades av Hitler i ”Mein Kampf” (1925). Där beskriver han öppet en propagandametod som han förvisso projicerar på judarna men sedan kom att använda sig av själv. En ”enorm” lögn, menar han, är mer effektiv än en liten eftersom den stora massan inte kan tro att någon kan ha fräckheten att fullständigt förvanska sanningen. Eftersom de flesta själva ljuger i liten skala får en enorm lögn en att tänka att det inte kan finnas någon annan förklaring till den än ett korn av sanning.

Det är bland annat Hitler som Koyré syftar på i sin essä om den ”moderna” lögnen. Till skillnad från en traditionell lögn, som används av till exempel diplomater för att vilseleda en annan nation och som rör sakförhållanden som inte kommit till offentlig kännedom, är den moderna lögnen en ”konspiration i fullt dagsljus”. Den berör inte hemligheter utan tvärtom sådant som majoriteten redan känner till, och lögnens mottagare är inte en främmande makt utan fientligt inställda grupper inom det egna folket.

Hannah Arendt fotograferad 1944 i New York Foto: Fred Stein

Trumps kampanj om valfusk, som nu utreds i den amerikanska kongressen, bedrevs helt öppet. Månaderna innan valet deklarerade han att en förlust skulle tolkas som just fusk. När han sedan förlorade var förlusten ingen hemlighet och försöken att få myndigheter och domstolar att ändra valresultatet pågick heller inte i det fördolda utan inför öppen ridå. Man skulle kunna tro att politiker som använder sig av den typen av uppenbara lögner verkar på en nivå bortom sant och falskt, och det är även så Trump ofta har beskrivits. Men det handlar snarare om ett sätt att använda sig av sanningen. När Trump deklarerade att han inte skulle acceptera en valförlust förstod de initierade trumpisterna att han var uppriktig och att de kunde lita på hans ord. Hans meningsmotståndare, däremot, kunde inte ta signalerna om en statskupp på allvar eftersom han ljög om allt. Genom att ljuga öppet kunde han paradoxalt signalera till sina egna att det fanns en ”högre” sanning som bara de initierade förstod.

Eftersom Trump under hela sin presidentperiod använde sig av uppenbara lögner, bemöttes de också direkt av journalister. Lögnerna räknades, faktakollades och avslöjades offentligt så gott som varje dag, vilket också innebar att de upprepades, i alla stora mediekanaler, på bästa sändningstid.

En stor lögn till skillnad från en liten, påpekade Hitler, lämnar spår långt efter att den avslöjats. Han förklarade inte hur, men en fräck, iögonfallande lögn har ett nyhetsvärde, den är en ”händelse” som nyhetsmedier rapporterar om. Den blir viral, för att använda en nutida term. Ny forskning om propaganda i sociala medier visar att användare har större tendens att dela artiklar som innehåller desinformation och lögner än artiklar baserade på fakta eftersom de förra oftare uppfattas som något nytt.

Kriser och katastrofer iscensattes på ett sätt som förverkligade propagandan och fick politiska förutsägelser att ”besannas”

Men det finns också en annan sida av den ”uppfinning” Koyré och Arendt identifierade. Nazisterna, påpekade Arendt, ödelade Tyskland för att visa att de hade rätt när de påstod att det tyska folket stod under ett existentiellt hot, och genom att skapa kaos rättfärdigade de propagandan om att de enda alternativ som fanns för Europa var att välja mellan nazism och kaos. Kriser och katastrofer iscensattes på ett sätt som förverkligade propagandan och fick politiska förutsägelser att ”besannas”. På det sättet bygger lögnerna upp en alternativ verklighet – men det är inte en virtuell låtsasvärld vi pratar om, utan en konkret, men iscensatt verklighet.

Ett samtida exempel på den här sortens lögner står den ryska trollfabriken Internet Research Agency (IRA), med bas i Sankt Petersburg och band till Kreml, för. IRA pekades 2018 ut av USA:s justitiedepartement, som avgörande för den ryska påverkanskampanjen mot det amerikanska valet 2016. Kampanjen organiserades i sociala medier genom att anställda vid IRA öppnade konton under falska namn och administrerade politiska grupper. De framställde sig som amerikanska aktivister, spred desinformation, lyfte frågor som splittrade de amerikanska väljarna och spelade ut politiskt motsatta sidor mot varandra.

IRA opererade dock inte enbart genom sociala medier. Man ordnade också kampanjmöten och demonstrationer i USA. Ett exempel är kampanjmötet ”Stöd Hillary – Rädda amerikanska muslimer”, som hölls 2016 i Columbia. Andra är kampanjmötena ”Marschera för Trump”, ”Bort med Hillary” och ”Florida för Trump” som organiserades samma år i New York och Florida. När Trump sedan vann valet anordnade man demonstrationer mot den nya presidenten, samtidigt som man höll kampanjmöten till stöd för honom.

Man kan se denna dubbla agenda, där man inte bara sprider desinformation utan också ordnar möten och demonstrationer, som ett försök att iscensätta propagandalögner som ”sanna” genom att realisera polarisering.

Påverkansoperationen var nämligen inte bara en utrikespolitisk åtgärd – man riktade sig också mot ryska medborgare på hemmaplan. Å ena sidan spred man pr-narrativ som pumpade upp Putins image som en stark ledare och framställde den amerikanska versionen av demokrati som kaotisk och splittrad, å andra sidan skapade man situationer i USA som förverkligade dessa narrativ.

Innan Ryssland stängde av Facebook och Twitter i samband med invasionen av Ukraina, identifierade en grupp forskare vid Clemsonsuniversitetet ett nätverk av konton som sannolikt styrs av IRA. De delade falska poster som utgav sig för att ”faktachecka” den ukrainska propagandan. Ett konto i nätverket delade till exempel en video av en man framför rader av liksäckar. Bakom honom rörde en person i en liksäck plötsligt på en arm. I posten stod det: ”Precis när de skulle räkna civila ukrainska dödsoffer började ett av liken leva igen.” I själva verket var videon från en klimatdemonstration i Wien. Även dessa konton riktade sig i första hand till en inhemsk publik – och man kan faktiskt se kriget självt som ett försök att på hemmaplan realisera bilden av Putin som en president som inte tvekar att undanröja påstådda hot mot Ryssland.

Den lögn som Koyré och Arendt identifierade kan alltså mutera, anta nya former och dyka upp även i icke-totalitära sammanhang. För att kunna bemöta dem räcker det inte med att avslöja innehållet – vad som måste exponeras är också vilken typ av lögner det handlar om och strategierna bakom dem.

Läs mer:

Åsa Wikforss: Att påstå att staten vill förbjuda humor och tala om tankepoliser är att göra en halmgubbe