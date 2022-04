Anne Swärd: Om konsten att älska, och att låta bli

Kära Naja,

det är en stor glädje för oss att få uppmärksamma och prisa ett författarskap som i över tre decennier nu har utvecklats i oförutsedda riktningar. En författare som just genom att våga pröva ständigt nya uttryck har gjort ett alltmer distinkt avtryck i den nordiska samtidslitteraturen. Din centrala plats på den danska litteraturscenen är sedan länge befäst, trots att du bott många år i Brooklyn. Även om du själv ser dig främst som diktare har du med självklar auktoritet tagit även novellkonstens domäner i besittning. Och dramatikens, essäns och romanprosans … librettot, radiospelet, barnboken, musiklyriken och kollektivkollaget. Ja, saknar du en genre så tycks du uppfinna den själv. Gärna tillsammans med andra författarkollegor eller i tvärkonstnärliga samarbeten över de olika skapande fälten (med musiker, bildkonstnärer och scenkonstnärer). Har du en överordnad princip så tycks det vara rörelsens, inte minst att vara i rörelse i riktning mot andra. Du går gärna i dialog såväl med gamla döda mästare som med dina samtida.

Den mest originella konstnärliga kollaborationen måste nog sägas vara hyrbridverket ”Frit Flet – Fællesbogen” tillsammans med Mette Moestrup och Line Knutzon. Mitt i livet flätar ni fritt samman era erfarenheter som väninnor, döttrar, ensamstående mödrar, författare och politiska varelser. Blandar intellekt och lek, fåfänga och gemenskap, kamplust och lättsinne – till en innehållsdiger och grafiskt utmanade bok som vänder och vrider på era samlade upplevelser och förhåller sig respektlöst till varje form av förväntan. Resultatet blir big-bang-artat expansivt och rebelliskt i sitt anslag. ”Frit Flet” är punk. Den är provokativ och polyfon. Ni kompletterar era egna bidrag med andra perspektiv och röster, också från en internationell horisont. Det faktum att era textbidrag är anonymiserade, som ”A”, ”B” och ”C” skulle kunna läsas som en trotsig knyck på nacken inför bilden av det upphöjda, ensamt skapande snillet.

Rastlöshet har du själv angett som det primära skälet till dina många litterära spårväxlingar, men bevekelsegrunderna går nog djupare än så. När livet byter spår och tillvaron förändras följer litteraturen med. ”Jeg er ikke mig selv i dag. Og det har jeg aldrig været”, som din landsman och poetkollega Martin Larsens har uttryckt det i ”Det stof alting er gjort af”. En poetisk sanning som du låter komma till direkt uttryck i det du skriver – om livets oberäknelighet, om vardagsalienation och själens oro.

Man behöver inte läsa dig länge för att inse att det är en erfaren människas blick man följer. Därmed inte sagt att det handlar om direkta erfarenheter, snarare vad Kristina Lugn talade om som ”gestaltad erfarenhet”. Inte mycket av det mänskliga är dig främmande. Särskilt tydligt blir detta i novellsamlingen ”Babian”, som belönades med Nordiska rådets litteraturpris 2008 med en motivering som tål att upprepas: ”… en yndefuld og ildevarslende realisme, der trækker virkelighedens undertoner op, så man mærker, at hverdagen hviler på et mycelium af mulige katastrofer”.

Något du ofta tematiserat i din prosa är människans omättlighet och tendens till gränsöverskridanden. De mänskliga instinkter vi gärna kallar djuriska. Det existerar helt enkelt ingen tydlig gräns mellan det animaliska och mänskliga i dina textvärldar och den småborgerliga civila vardagen tycks alltid satt under hot. Där råder en drifternas delirium – utan förlösning: Habegär. Sexdrift. Flykt. Våld. Närhetstörst. Överslagshandlingar av alla de slag. Libido och Thanatos. Ja, snart sagt alla instinkter och begär som en människa kan frätas av, utgör en mörk energi som inte låter sig tyglas.

De grekiska tragedierna brukar ju erbjuda publiken katarsis. Hos dig? Nej ... Där möts vi snarare av ”orena” tragedier utan befrielse. Det krävs ett konstnärligt mod att våga låta situationen hänga i en skör tråd över ett okänt mörker, som du gör, där de flesta andra författare åtminstone skulle vilja få läsarna att tro att författaren skulle rädda dessa karaktärer – om hon bara kunde. Ingen undkommer sitt öde i dina texter. Även om det kan komma smygande helt stilla. Du är en mörkerdiktare. I kontakt med det underjordiska, inom människan.

Men också när det du skriver om kan te sig grymt finns hos dig en eterisk kvalitet som ligger både i språket och under språkets yta. Något kvicksilverartat. Vackert glimmande och gåtfullt suggestivt. Lättrörligt men också oberäkneligt och farligt tungmetalliskt.

Att finna sin fåra och fortsätta rinna, det som brukar kallas konstnärlig konsekvens, framhävs ofta som en dygd. Motsatsen – din väg – förefaller mig trots allt ännu mer respektingivande. Att ständigt söka och finna nya fåror att låta sina föränderliga uttryck rinna genom. Ompröva och låta sig förvandlas, som i de metamorfoser av Ovidius jag vet att du också har ägnat dig åt litterärt.

2000 år (och en hel del annat) skiljer Ovidius och dig åt, men experimentlustan delar ni, förvandlingsmotivet likaså. Upptagenheten vid myten och det ödesbestämda drag som är mytens skoningslösa logik, återkommer hos er båda. Ovidius intog gärna ”motsatt perspektiv”, det kvinnliga, vilket var förbluffande modernt för en manlig författare vid denna tid. Lika gärna lånar du den manliga blicken. Visserligen bör alla författare ha vad Jeffrey Eugenides har kallat en hermafroditisk fantasi, men hos dig är den ovanligt livlig och övertygande. Ni diktar båda om konsten att älska … och goda skäl att låta bli. Om det köttsliga, råa och tabuöverskridande. Du har uttryckt att din uppväxt på Grönland härdade dig och har påverkat din syn på tabuöverträdelser. Jag minns, från mina antropologistudier för länge sedan, diskussionerna om att tabun är bland de viktigaste inslagen i en kultur – men också hur skiftande dessa kan vara över tid och rum.

Smak för hisnande branta dramatiska kurvor har ni också, Ovidius och du. Den lätthet med vilken ni kan få stora känslomässiga förflyttningar att ske på mycket begränsade textytor kräver en utsökt språklig förtätning. Det har kommit att bli ditt signum. Man skulle kunna säga att du skriver noveller som en poet. Inte i bemärkelsen poetiserande språk, snarare förmågan att kondensera, vilket gör att man som läsare kan återvända till dem gång på gång och skörda nya betydelser utan att lyckas uttömma dem.

Möjligen har den grönländska skatt av sagor och sånger som var din barndoms gett ditt språk en särskild litterär kolorit

Novellerna finns liksom poesin samlade i varsin mer eller mindre komplett omnibus. I original, ska sägas, men du skriver på ett språk så avklarnat att jag inte tror att man behöver vara helt förtrogen med danskan för att våga närma sig dem. Snarare kan man bli förtrogen med danskan genom ditt språk, så som litteraturen som bäst kan verka. Möjligen har den grönländska skatt av sagor och sånger som var din barndoms gett ditt språk en särskild litterär kolorit. En klang, musikalitet och lyhördhet för frasering som åtminstone i mina öron genklingar av den traditionella inuitiska poesi jag mött.

Jag har betonat din föränderlighet som författare. Motsatsen är också sann. Långa linjer i författarskapet följer centrala motiv som återkommer och vrids som prisman, från text till text, och kastar nytt ljus över det tidigare sedda. Jag påstod att livet för och litteraturen följer, men är det alltid så? En författares liv (vad läsaren nu kan veta om detta) kan förvisso kasta ett intressant ljus över texten under läsningen. Men för författaren kan livet också, i efterhand, kasta sin skugga över det hon har skrivit.

I din värld är det fullt av varsel och koltrastar – fågeln som symboliserar föraning, ett tecken på väderomslag. Man tänker på Wallace Stevens odödliga ”Thirteen Ways of Looking at a Blackbird” i ”Harmonium”, från 1917, där han i 13 fragment varierar detta varseldjur. Du har skrivit en bok som heter just ”Omina”. Tillkommen som en diktväxling med Mette Moestrup i det paralyserande omöjliga ”efteråt” som följde på förlusten av din son Carl, 2015. I denna bok varslar koltrasten. Och plötsligt blir jag varse de långa linjerna i ditt författarskap, som öppnades för 30 år sedan med en diktdiktyp i debuten ”Så länge jag är ung”. Den var betitlad ”Harmonia 1 och 2”, snarlikt Wallace Stevens ”Harmonium”.

Scenen där är en storfamilj samlad i sommarhuset på landet i ledig harmoni. Det är kött och örter i grytan på kvällen och ”ät nu soppan/och tala om de minsta saker/som finns”. På bara några flyhänta rader målar du upp gemenskapen och förändringarna i denna familj under de två år som förflyter mellan de två dikterna. Och så plötsligt: Ett osynligt hot. Bilden vrids och mörknar hastigt.

Just nu fyller den tunga kretsen av förbundna kroppar ut rummen, samlade i vårens mjukaste ljus på landet, skriver du. Men ”vet att de onda andarna kommer fram när de får plats.” Och fortsätter: ”I de blåaktiga nätterna/vid denna årstid/vakar bara drömmarna/håller oss samman/i dimmiga nätverk/av medfödd samhörighet”.

Det är som om vi redan här introduceras inte bara för din mest centrala tematik om den komplicerade samhörigheten. Också för den familj – en stor, rörig gemenskap i flera generationer – som vi ska återse i en bok ett kvartsekel senare, i ”Carls bok”. Som också bär titeln ”Har döden tagit något ifrån dig så ge det tillbaka”. Sorgeboken efter den son som är nyfödd när du skriver din debut om den växande familjen i sommarhuset i skogen.

”Familjer känner inte till avstånd” heter dikten där du talar om nätverk av medfödd samhörighet. Den samhörighet som i ”Carls bok” blir enda svaret på hur man över huvud taget överlever den sorts förlust som boken handlar om. Familjen. Den utökade familjen. Vännerna. Kretsen kring Carl. Sorgekretsen. Att ge vidare till andra det som man har fått av den människa man har förlorat.

Vissa saker är så omöjliga att skriva om att enda sättet är att skriva dem många gånger. Försöka igen och igen från olika förskjutna vinklar, som du gör i denna bok. Upprepningen är ju motsatsen till ditt naturliga modus operandi, som snarare brukar vara förflyttning och förvandling. Men detta är också en helt annan bok. Mer insisterande och fragmenterad.

Fragmenttraditionen vidhäftas en nästan högstämd vördnad från Sapfo till Novalis och en samtida Lars Norén. Det är ju något oemotståndligt lockande med utsökta brottstycken av en blott anad storhet. Men här, hos dig, blir fragmentet inte främst frågan om ett estetiskt val – det är bara så verkligheten ter sig när den irreversibelt har fallit isär.

”Litteraturen är alltid utspänd mellan två poler: språket och verkligheten. (…) Litteraturen kan aldrig bli ett antingen-eller. Den kan inte ens bli ett både-och. Man kan nämligen inte heller säga att litteraturen är både språk och verklighet, men en rörelse, språkets intention mot verkligheten och verklighetens intention mot språket.” Skriver Inger Christensen i ”Verden ønsker at se sig selv”, bestående av 1000 sidor dikter, prosa och utkast, redigerade av hennes son Peter Borum och svenska Marie Silkeberg (citatet i min översättning).

Jag tänkte att jag skulle försöka klara att hålla ett tal till dig utan att nämna Inger Christensens namn, men det lyckades mig uppenbarligen inte. Hon var första kvinnan att få detta pris för snart 30 år sen och du kände henne naturligtvis när ni rörde er i samma litterära Köpenhamn. Hon var också en av de första du kunde läsa när du alls kunde läsa igen, efter att ha förlorat inte bara ditt eget språk också tillgången till andras. I den långa akuta sorgen kunde du inte vara i språket, du kunde knappt ens vara i dig själv.

Vår egen Gunnar Ekelöf är en annan författare du är förtrogen och förbunden med.

Ekelöf dog den 16 mars, samma datum som din son.

Hans dikt om den svartnade ikonen som under silvret är kysst och sönderkysst glömmer ingen som har läst den. Hela dikten består bara av dessa ord, upprepade och varierade i rad efter rad.

Ikonen är bunden i sitt öde. Att vara kysst och sönderkysst. Sönderälskad. Dyrkad. Behövd. När Ekelöf hittade denna bild i ruinerna av Konstantinopelpalatset, efter en lång period av svår skrivkramp, förlöste den honom.

Mörkret och silvret är era litterära element.