Anne Swärd: Världen ser annorlunda ut nu jämfört med när Nobelpriset skapades

”Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej.”

Sedan Alfred Nobel satte sig för att författa sitt testamente i november 1895 har det hänt ett och annat med litteratursynen. Eller har det det?

Nobelpriset i litteratur, som i år tillkännages den 7 oktober, har sedan instiftandet delats ut till 117 pristagare varav 95 varit antingen européer eller nordamerikaner. Hela åtta av dem har dessutom varit svenskar – en kraftig överrepresentation sedd till det mycket lilla språkområde svenskan faktiskt är. Det må vara hänt eftersom Svenska Akademien trots sina internationella anspråk verkar i Sverige. Ändå brukar det sägas att det kommer att dröja länge innan ytterligare en svensk tilldelas priset.

Men hur kommer det sig, om ”intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet”? Och om Nobelkommittén nu har tänkt bort svenska författarskap för en överskådlig tid framöver, kan de inte lika gärna tänka fram utomeuropeiska?

Dorotea Bromberg är förläggare och grundare av Brombergs förlag, som häromåret köptes av Norstedts. Hon säger på telefon att det är kvalitet, inte nationalitet, som Svenska Akademien ska förhålla sig till i sitt val.

– Nobels formulering är väldigt vacker, och jag hoppas att kommittén har den i ständig åtanke. Men det är inte precis överraskande att priset genom åren varit ojämnt fördelat, också mellan kvinnor och män! I dag ser jag en klar tendens i att man är medveten om fördelningen mellan könen, man har tagit intryck av det som händer runtom en, och det tycker jag bara är bra, menar Dorotea Bromberg.

Samtidigt hävdar hon att viss hänsyn måste tas till att Svenska Akademien inte har samma enkla tillgång till alla språkområden.

– Det är inte alltid möjligt att alla världens nationer och språk ska representeras. Det är klart att Akademiens ambition ska vara att upptäcka så många stora författare från så många av världens hörn som möjligt. Samtidigt frågar man sig om god litteratur verkligen skrivs överallt, allvarligt talat, eftersom det finns gott om folk som inte har det skrivna ordet i centrum. Men det är förstås otroligt spännande, och viktigt, att hitta nya röster från nya kulturer, säger hon.

När priset år 2019 delades ut till Peter Handke och Olga Tokarczuk konstaterade DN:s Stefan Helgesson i en artikel med rubriken ”Nobelpriset har blivit provinsiellt” att avståndet mellan deras födelseorter i Österrike respektive Polen är ”som att köra från Söderhamn till Malmö”. Kort, alltså. I texten lyfte han fram akademiledamoten Lars Gyllensten som en förändrande kraft, när han under 1980-talet verkade för att Akademien skulle börja förhålla sig till en i grunden förändrad, plötsligt världsvid värld.

Men 2016 sade Svenska Akademiens Per Wästberg, dåvarande ordförande för Nobelkommittén, i en intervju med SVT om urvalsprocessen: ”Det viktiga är att förstå att vi bryr oss inte om nationer, länder och jordens utseende”.

Genom åren har det ofta på detta vis hänvisats till Nobels testamente när frågan kommer på tal, senast när akademiledamoten Ellen Mattson i en Facebookvideo med internationella ambitioner häromveckan slog fast att ”it’s all about quality”. Den litterära kvaliteten, och Nobels ord om att belöna det ”utmärktaste i idealisk rigtning”, framför allt! Samtidigt tillstod Per Wästberg: ”Det är klart att vi är eurocentriska i viss mån. Bundna av vad vi har läst genom livet, vad vi tycker är stor litteratur.”

Världen ser annorlunda ut nu jämfört med under det sena 1800-tal då testamentet tillkom. Tyngdpunkten på nordeuropeiska pris kan förstås i sin tid, men det vore underligt om perspektivet skulle vara lika begränsat nu

Kanske är det där skon klämmer på de som kritiserar just prisets påfallande eurocentrism. Det sticker i ögonen att först påstå att allt som räknas är att skriva bra, och sedan dela ut priset till ytterligare en äldre europeisk herre. Vad säger det då om alla som inte är äldre europeiska herrar? Att de helt enkelt inte är förmögna att skapa stor litteratur? Kan Svenska Akademien fortsätta att hänvisa till ett 126 år gammalt gulnat dokument när de väljer pristagare, eller kommer det på sikt att, i en allt mer globaliserad värld, göra priset allt mindre relevant?

Författaren Anne Swärd valdes in i Svenska Akademien 2019 och i Nobelkommittén året därpå. Via mejl svarar hon på frågan om hur sällskapet tolkar de där orden i Nobels testamente:

”Världen ser annorlunda ut nu jämfört med under det sena 1800-tal då testamentet tillkom. Tyngdpunkten på nordeuropeiska pris kan förstås i sin tid, men det vore underligt om perspektivet skulle vara lika begränsat nu. Det kan jag försäkra att det inte är, även om det uppenbarligen kan ta tid innan namnen tar sig hela vägen från långa till korta nomineringslistan, och slutligen genom detta extremt smala nålsöga. När man följer den långa prisberedningen inifrån kan det kännas frustrerande att så lite av själva jobbet syns utåt. Även om ett års arbete med olika nominerade sannolikt kommer att ’ge frukt’ framöver.”

Anne Swärd vänder sig mot föreställningen om att det här är saker Svenska Akademien inte skulle bry sig om. Hon skriver:

”Jag har under mina två år i Akademien upplevt att dessa frågor dryftas återkommande internt. För egen del gick jag in i detta priskommittéarbete med en uttrycklig föresats att systematiskt söka av hela den litterära världskartan.”

Svenska Akademien kommer framöver att mer formellt använda sig av externa områdesexperter i arbetet med Nobelpriset, efter att ha prövat och ratat idén med externa ledamöter i Nobelkommittén. Anne Swärd skriver att hon tror att de externa experternas utlåtanden kommer att bli värdefulla för arbetet, men att de inte påverkar prisdiskussionerna i någon direkt mening: ”Det viktigaste för oss är att få förbisedda namn framlyfta, litteratur som kanske inte med självklarhet har nått oss tidigare, och möjligheten att få språkliga/geografiska områden belysta av personer med särskild inblick i dessa.”

På Brombergs förlag finns hela fyra Nobelpristagare i litteratur – Isaac Bashevis Singer, Czeslaw Milosz, Octavio Paz och J M Coetzee. Enligt Dorotea Bromberg har de flesta förläggare någon gång valt att ge ut en författare med ett framtida Nobelpris i åtanke.

– Man kan absolut leta nya röster i det syftet – ”nu kommer Nigeria ofta på tal”, ”den här poeten brukar nämnas” eller ”han har ju fått alla andra priser” – men skulle man bara resonera så skulle förlaget snart inte finnas mer. De gånger jag har köpt av det skälet har jag i efterhand konstaterat att det var ganska korkat. De Nobelpristagare jag faktiskt har, dem köpte jag av ren och skär kärlek! Jag hade inte den blekaste aning om att de skulle kunna komma i fråga för priset, säger Dorotea Bromberg.

En skola betonar alltså vikten av att sträcka sig utanför västvärldens gränser i jakten på nästa Nobelpristagare. Den mindre idealistiskt lagda skulle i stället kunna hävda att Svenska Akademien inte har något ansvar inför omvärlden, att deras uppgift inte är att täcka en världskarta med nålar. Och är förresten inte romanen ett i grunden europeiskt påfund? Finns det kanske rentav något lite kolonialt över tanken på att Akademien ska klappa en författare från, säg, Senegal, på huvudet för att hen lyckats uppfylla västerländska krav på romankonsten?

Akademiledamoten Anne Swärd svarar på frågan om huruvida det finns ett egenvärde i att belöna författare från redan ”överrepresenterade” länder eller ej: ”Att betrakta ett land som ’överrepresenterat’ är egentligen ologiskt eftersom det inte är länder vi belönar utan alltid en enskild författares livsverk. Men man kan tänka på det i termer av perspektiv – om blicken hela tiden kommer från samma plats och samma tankevärld, världsbild och erfarenhet så kan det helt klart bli begränsat. Det är inte orimligt att göra en jämförelse med ett scenario där bara manliga eller kvinnliga pristagare lyfts fram – vad skulle litteraturen och läsarna inte gå miste om då? Väldigt mycket!”

