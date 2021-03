Annica Kvint: Den prisbelönta restaureringen av Kulturhuset är lika respektfull som rejäl

Uppdatering 210325 16.30: Texten har tillfogats en rättelse

Att årets Kasper Salin-pris går till restaureringen och ombyggnaden av Kulturhuset är en skräll av flera skäl. Inte nog med att det är första gången som utmärkelsen går till samma byggnad två gånger – Kulturhuset fick priset redan 1972. Det är också flera decennier sedan Kasper Salin-juryn senast prisade en restaurering. Och att juryn väljer att premiera Kulturhuset framför till exempel det holländska arkitektkontoret OMA:s omtalade skyskrapor Norra Tornen, som också var nominerade till priset, vittnar i sig om en viktig omsvängning i sättet att se på arkitektur.

Jag ser utnämningen som ett slags reality check. Vilken typ av byggnad är viktig att lyfta fram, i vår tid av klimatförändringar? Behöver vi fler ”miljonprogram för rika”, för att citera ur Joanna Zawiejas recension av Norra tornen i SvD (19/1)? Bör vi snarare premiera en offentlig, befintlig byggnad? Genom att välja Kulturhuset tar Kasper Salin-juryn ställning.

– Juryn har sökt efter projekt med en hög arkitektonisk verkshöjd, som tar ansvar för en mer hållbar framtid, sammanfattar juryordförande Karin Milles, stadsarkitekt i Norrköping, i ett pressmeddelande.

Att ta hand om den byggda miljö som redan finns tillhör definitivt en hållbar framtid. Varje ny byggnad, liksom varje rivning, innebär betydande koldioxidutsläpp. Och Kulturhuset som ritades av Peter Celsing, uppfördes 1968–74 och tjänade som provisoriskt riksdagshus 1970–83, är definitivt ett hus att vara rädd om. Både med anledning av den modernistiska arkitekturen och husets funktion som alla stockholmares vardagsrum.

Med huset ville Celsing skapa en kulturell och demokratisk oas mitt i staden, ”ett hus för alla som alltid är öppet”. Och öppenheten gestaltade han så tydligt han bara kunde: redan glasfasaden gör ju huset till ett transparent ”tittskåp” dygnet runt.

Med en restaureringsbudget på en miljard kronor har bland annat glasfasaden uppdaterats. Isolerglasen som sattes in i början av 1970-talet hade nått sin maximala livslängd och har ersatts av 40 000 kvadratmeter diamantglas med betydligt bättre kvalitet.

Att det är arkitekten Per Ahrbom och hans kollegor på Ahrbom & Partner som stått för upprustningen av huset är ytterligare en unik parameter i årets Kasper Salin-utnämning. Per Ahrbom arbetade med Peter Celsing redan då Kulturhuset låg på ritbordet och det här är långt ifrån den första renovering av byggnaden som han ansvarat för. Det var också Ahrbom som tillsammans med Lars Fahlsten ritade Stadsteatern, som ersatte Riksdagsprovisoriet i slutet av 1980-talet. Bland de få element i huset som han inte bidragit till är rulltrapporna, som kom till i samband med kulturhuvudstadsåret 1998.

”Bruka och bevara” har varit ledorden för denna övergripande upprustning. Och trots att Peter Celsing gick bort 1974 framgår det tydligt att Per Ahrbom sett projektet som ett samarbete med honom.

”Att bara ändra det som behöver ändras kräver mod, skicklighet och kompetens”, skriver Kasper Salin-juryn i sin motivering, och visst är den prisbelönta restaureringen lika respektfull som rejäl. Hela byggnaden har gåtts igenom i detalj. Arkitektoniskt viktiga element som den södra betongmuren, ”svepen” i lackerad metall som döljer installationer i innertaket och den mäktiga spiraltrappan har setts över, och arkitekterna har även arbetat för att återställa forna tiders öppenhet på våningsplanen i så hög utsträckning som möjligt.

En osynlig men viktig del av upprustningen är också att huset fått nya installationer för vatten, avlopp, el, värme, kyla och ventilation, allt för att förbättra inomhusmiljön och göra byggnaden mer energieffektiv. All belysning har bytts ut till LED-lampor och asbest och andra miljöfarliga ämnen, som man inte hade koll på under 1970-talet, har avlägsnats. Delar av originalinredningen har även renoverats och Olle Baertlings uttjänta draperier till Hörsalen har nytillverkats av Handarbetets vänner.

Jag har svårt att tänka mig en mer värdig pristagare än Per Ahrbom. Hans yrkesbana är full av ombyggnader, restaureringar och renoveringar. Inte minst av Rådhuset, Centralposthuset och Rosenbad.

I dag är Kulturhuset en av landets mest kända institutioner med cirka tre miljoner besökare varje år. ”Öppet alltid och för alla” är det visserligen inte. Men till och med nu under pandemin kan man smyga in och ta sig en titt. De renoverade Celsingfåtöljerna, som kan sättas ihop till soffor, står just nu lite glest utplacerade, en och en. När jag passerar sitter en man och slumrar i en av dem. En bit bort äter en kille en medhavd smörgås medan han blickar ut över Sergels torg.

Jag tror Peter Celsing ler där upp i himlen. Både över husets uppdaterade öppenhet och sin trogne medarbetare Per Ahrbom.

