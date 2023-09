Annica Kvint: Den vildvuxna trädgården är framtidens fristad

Trädgården är under omprövning. Och inte bara den, utan också städernas parker och övriga grönområden. Detta hävdas i flera aktuella utställningar.

Medan Nationalmuseums pågående ”Trädgården – konst och natur under sex sekler” blickar bakåt, är framtiden i fokus i Färgfabrikens betydligt mer problematiserande utställning ”Moulding nature – Discursive struggles over the environment” (t o m 26/11). Den är en del av det fleråriga internationella forskningsprojektet Mistra environmental communication och vill ge svar på frågorna: Vad formar vår bild av naturen och hur pratar vi om den?

I en mängd videoverk, collage, foton och installationer gestaltas vidare hur olika diskurser påverkar hur vi ser på människans roll i naturen. Att lager av tolkningar, röster och intressekonflikter präglar alltifrån trädgård till landskap, skogsnäring och urbana miljöer framgår tydligt. Ytterst handlar det alltid om makten över marken. Vad ska få ta plats på bekostnad av vad?

I Färgfabrikens stora sal visar samtidigt den finska konstnärsduon Nabbteeri en vissnande trädgård som ett led i sin utforskning av relationen mellan människa och natur.

På Vitra Design Museum i tyska Weil am Rhein pågår också den brett anlagda utställningen ”Garden futures – Designing with nature” (t o m 3/10), som skildrar såväl då- som sam- och framtid. I april 2024 flyttar denna vandringsutställning vidare till Vandalorum i Värnamo.

Bild 1 av 2 Stillbild från videoverk av duon Nabbteeri på Färgfabriken. Foto: Nabbteeri Bild 2 av 2 Landskapsarkitekten Piet Oudolfs ”Oudolf Garten” är aktuell på Vitra Design Museum. Foto: Vitra design museum

I en av utställningskatalogens essäer avfärdas gräsmattan som en sorts otidsenlig monokultur. Med tanke på den biologiska mångfald våra städer så väl behöver borde många gräsmattor bytas ut mot en kombination av fruktträdgård och äng, menar landskapsarkitekten James Hitchmough.

Träd-gård. Det hörs ju vad det en gång handlade om. Och faktum är att städernas villaträdgårdar i dag fyller en viktig funktion. Tack vare dem kan artrikedomen faktiskt vara större i städer än i områden där rationella jord- och skogsbruk dominerar.

En gång i tiden blev gräsmattan en statussymbol eftersom den signalerade att man var så rik att man inte behövde odla på sin mark. Gräsmattans symbolvärde är fortfarande starkt. Men kanske är det dags att överge vår tids domesticerade trädgårdar, som många gånger består mest av trädäck och stenläggning.

”Trädgården av i dag är en materiell konstruktion. Ett redskap för mänsklig rekreation där naturen får underkasta sig”, konstaterar forskaren Nico Carpentier i en film på Färgfabriken.

Här vill man i stället se trädgården som ett slags framtida fristad. Ett experimentellt rum för kompromisser och samarbete mellan människor och andra livsformer. I vår tid kommunicerar den vildvuxna trädgården inte längre oreda, utan snarare medvetenhet: förvildad trädgård lika med respektfull relation till naturen.

Vilka oanade möjligheter öppnar inte detta för, tänker jag. Tusen och åter tusen villaägare skulle slippa dåligt samvete för att de inte klippt gräset. I stället kunde de unna sig att tänka tanken: Ibland är det bäst att inte göra någonting alls.