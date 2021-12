Annica Kvint: Låt Tensta gymnasium bli en symbol för hopp

Det kallas mormorseffekten. När det sitter medelålders kvinnor på parkbänkarna är det ett tecken på att stadsdelen är säker att röra sig i. Den gråmulna novemberdag som jag besöker Tensta lyser kvinnorna dock med sin frånvaro. Tenstagången ligger öde. I de enstaka torghandelsstånden går försäljningen trögt.

Järva har drabbats hårt under pandemin. Efter decennier av gradvisa nedstängningar av service och mötesplatser har Tensta under det senaste året varit än mer slutet. Också konsthallen, som har en viktig funktion som mötesplats, fick stänga under en period. Men i somras gick man ut med en open call, och nu pågår utställningen ”Phantoms of the Commons” (till och med 16 jan).

Föga förvånande är just frånvaron av fysiska mötesplatser ett centralt tema. På en av väggarna hänger en ansökan till Länsstyrelsen. En grupp arkitekter vill att Tensta gymnasium och Tensta träff ska utses till byggnadsminne. Av stadsmuseet beskrivs byggnaderna som en ”sällsynt välutformad skolanläggning från sin tid, utan andra motsvarigheter i staden.”

Till saken hör att fastigheterna sedan 2019 är stängda tills vidare och beskrivs som ett ”otryggt område”, vilket ju är en naturlig följd av att människor inte längre har någon större anledning att röra sig just där.

Det handlar om två gedigna, asiatiskt inspirerade byggnader från 1984 i rött tegel, mönstergjuten betong, limträ och svartmålad metall. Så sent som för 37 år sedan satsades det alltså i Tensta på en anläggning som, läser jag i en av tidningsartiklarna på väggen, innehöll ”skola, sim- och sporthall, träffcentrum med teaterlokal och stadsdelsbibliotek – allt samlat kring en park med silverpilar.”

Tensta gymnasiums gedigna tegelbyggnad. Foto: Magnus Hallgren

Vad som hänt här sedan dess blir plågsamt påtagligt också i några av de andra verken.

I ”Mapping the unjust city” granskas ägarförhållandena för stadsdelscentrumen utmed den blå tunnelbanelinjen. Idel privatiseringar. Men längst fastnar jag framför Lina Kruopytes och Carl-Oskar Linnés ljudverk ”Reality check”. De har låtit konsultbolaget WSP göra en fiktiv marknadsanalys av skolbyggnaderna och kommer fram till att de kunde ha en stor potential – om de bara inte låg just här.

Allt hänger ihop. I boken ”Tills alla dör” konstaterar Diamant Salihu att kriminaliteten i Järvaområdet ökat i takt med att viktiga samhälls- och servicefunktioner flyttats härifrån. I samtalet ”Vad blev det av Tensta?”, som återges i utställningskatalogen, vittnar Nawroz Zakholy om samma sak: ”Avskalandet av verksamheter startade redan på 1990-talet. Kämpingeskolan, Bussenhusskolan, Folktandvården, Tensta Gymnasium, biblioteket som snart ska in i en mycket mindre byggnad... ”

Vy från ”Phantoms of the commons” på Tensta konsthall Foto: Tensta konsthall

Jag tänker på det där ”Sommar”-programmet i P1, där Nicolas Lunabba i stället för ”utsatta områden” ville tala om ”politiskt negligerade områden”.

Nyligen sålde Stockholms stads skolfastighetsbolag, SISAB, skolbyggnaderna till det privata samhällsfastighetsbolaget Hemsö. Det har efter en ”omfattande renovering” för avsikt att bedriva både utbildning och föreningsliv i lokalerna, allt ”i bred dialog med lokalsamhället”.

I bästa fall ser vi starten på en ny era. Men det hindrar mig inte från att hålla med arkitekterna när de vill ”skydda och bevara ett arkitektoniskt mästerverk till minne av dåtidens stora satsning, som en hoppfull symbolhandling för framtida generationer i Tensta.”

Låt Järva få sitt första byggnadsminne.

