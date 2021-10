Annica Kvint: Materialkunskap och taktilitet är central i konsthantverk

Dåtid, samtid, framtid. Alla tiders hantverkskunskap vävs ihop i en massiv manifestation under Sthlm Craft Week, som pågår till och med söndag. Vissa utställningar fortsätter dock längre. I år är det yrkesorganisationen Konsthantverkscentrum, medlemsdrivna Konsthantverkarna och föreningen Svensk Form som står för arrangemanget och antalet medverkande aktörer har ökat från förra årets 40 till nästan 60.

Drygt 300 konsthantverkare bidrar nu till över 200 programpunkter och allt andas en nymornad glädje över att slippa de digitala rum vi på grund av pandemin ofta hänvisats till under de senaste ett och ett halvt åren.

Ingenstans är materialkunskapen så central som inom konsthantverket och den taktilitet och rumslighet som präglar verken upplevs förstås bäst i fysiska rum. Vissa utövare har öppnat sina ateljéer, andra syns på de allt fler små, konstnärsdrivna gallerierna.

Ett nytt inslag för i år är Konsthantverkscentrums sightseeingbuss, som kör skräddarsydda turer söder om söder till allt ifrån glasblåsningsdemonstration i Årstaberg till soloutställning av Hanna Hedman i Hägersten. Enbart Hedmans smycken, som ofta för tankarna till rustningar snarare än accessoarer, är värda resa. Den utgår från Konsthantverkscentrum på Bellmansgatan, där man inte bör missa ”artist-in-office”-medlemmen Emma Hasselblad, vars färgstarka, stickade skulpturer gör vem som helst på gott humör (t o m januari 2022).

Bild 1 av 4 Hanna Hedman, ”Omfamna”, Barklund & Co Foto: Sanna Lindberg Bild 2 av 4 Joanna Günther, ”Sea shells”, Way gallery Foto: Joanna Günther Bild 3 av 4 Verk av Sofia Björkman på Hallwylska. Foto: Urban Jörén Bild 4 av 4 Katarina Brieditis och Katarina Evans klänning på Hallwylska Foto: Annica Kvint Bildspel

I centrum skapar de konstnärsdrivna plattformarna Dotdotdot och Misschiefs själva scenen för det nya konsthantverket genom att utnyttja det faktum att fastighetsägare står med tomma lokaler efter pandemin. Men även beprövade institutioner bidrar till Sthlm Craft Week. Inte minst Hallwylska, i vars tavelgalleri sex namnkunniga konsthantverkare visar nya verk i regi av Stockholms Hantverksförening (t o m 17/10).

Sofia Björkmans naturliknande smycken av majsstärkelse, tillverkade med hjälp av en 3d-penna, talar lika mycket med framtiden som med de målade 1800-talsstilleben som syns på väggarna. Katarina Brieditis och Katarina Evans festblåsa av kasserade slipsar, Bea Szenfelds klänning av toapappersrullar, Sebastian Schildts silverskulptur och Calle Forsbergs brukskeramik likaså.

På Way Gallery har istället en text av den amerikanska feministen och konstkritikern Lucy Lippard från 1978 fått utgöra utgångspunkt för utställningen ”Making something from nothing”, där keramikerna Günther/Harrius samlat elva konsthantverkare med olika materialinriktning och formspråk.

Även Konsthantverkscentrum tar avstamp i historien i utställningen ”In the rough”, vars titel är lånad från textilkonstnären Anni Albers 1960-talsbok ”On weaving”. ”Vi rör vid saker för att försäkra oss om att vi existerar”, skriver Albers, och för de fem konstnärer som medverkar är det just bearbetandet av material som står i centrum.

I en sam- och framtid som måste spara på resurser får materialkunskap naturligtvis en förnyad betydelse. I ”On weaving” skriver Albers apropå taktilitet om hur avsaknaden av närhet till obearbetade material bidrar till att vi mister förmågan till kreativitet. En varningssignal i vår digitala tid?

Keramikern Calle Forsberg, som enträget fortsätter lära sig mer om gamla metoder och glasyrer för att förnya sig, har i alla fall bestämt sig: ”Vägen framåt går bakåt”.

Se programmet på www.stockholmcraftweek.se