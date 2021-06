Annica Kvint: Varsam förtätning av villaområden finns redan

Med empati kan man komma långt, framgår det av boken ”Kunskap som känns”. Lars Strannegård, professor i ekonomi och rektor på Handelshögskolan, ansluter sig här till den kör av röster som just nu ifrågasätter mätbarhetssamhället.

Filosofer som Jonna Bornemark och idéhistoriker som Sverker Sörlin har visserligen formulerat det fylligare: Man blir en mer empatisk människa av konst, litteratur och humaniora. Men självklart är det extra glädjande när det är en ekonom som talar om vikten av bildning och faran i ”försiffring”.

Ju mer digitaliserat samhället blir, desto större blir behovet av mänsklig reflektion, resonerar Strannegård, och menar att den digitala eran ställer nya, högre krav även på den fysiska miljön. Utbildning ska vara en upplevelse, och den startar i arkitekturen, i ”doften av Stanford”. Där finns en sinnlighet som Strannegård saknar i nyare skolmiljöer.

”En empatisk person kan inte bara förstå hur andra känner och tänker, utan också lättare förutspå hur människor kommer att agera. Det är helt avgörande inte minst när det gäller affärssatsningar”, konstaterar Strannegård.

Härom veckan, när jag besökte ett nybygge på en villatomt i Mälarhöjden, dök det där konstaterandet upp i bakhuvudet. För medan förtätning i villaområden oftast innebär att en fastighetsutvecklare köper tomten, river villan, mejar ner trädgården och bygger ett eller flera flerfamiljshus, så fann jag här en mer inkännande variant av det hela.

Nyligen annonserade Stockholms stad att den med hjälp av strategin ”Varsam utveckling av småhus- och villaområden” vill stoppa ovarsam exploatering. Det är glädjande men redan i dag finns alltså alternativ till skövlingsvarianten.

Efter att ha deltagit i ett forskningsprojekt om just förtätning i villaområden, hittade arkitekten Karin Kjellson med familj den perfekta tomten i Mälarhöjden. Just här visade sig detaljplanereglerna vara mer generösa än i många andra villaområden. I stället för restriktioner om en huvudbyggnad och en bostad per tomt, vilket är normen, fanns i det här området tillåtelse att bygga flera bostäder på tomten, så länge man inte överskred 20 procent av tomtytan.

Karin och hennes familj, som nu bor i 1920-talsvillan, startade en liten bostadsrättsförening tillsammans med en vänfamilj. Nu uppförs två nya byggnader, en på vardera sida om villan. Totalt blir det sedan sex trädgårdsbostäder på tomten. Och detta utan att man tagit ned ett enda fruktträd.

En uppdatering av detaljplanereglerna i villaområden kan göra det möjligt för privatpersoner att hjälpa till att lösa både bostadsbrist och bristande ekologisk och social hållbarhet, menar Karin Kjellson. Trädgårdarna i Stockholms villaområden utgör stora markytor och är därmed oerhört viktiga som leverantörer av ekosystemtjänster. Med den typ av byggande som brf Villa Mälarhöjden ägnar sig åt kan också fler ensamstående och par få tillgång till bostad med uteplats.

De fastighetsutvecklare som köper en villatomt, skövlar marken och börjar om från början missar också en viktig potential, menar Karin Kjellson: ”Människor söker sig till äldre villaområden för att de vill ha tillgång till lummiga trädgårdar.”

Att brf Villa Mälarhöjden inte fått några klagomål alls från grannarna säger väl allt. Med empatisk förtätning kan man komma långt. I alla fall om man bor i Mälarhöjden.