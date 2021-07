Annika Carlsson: Olga Persson talar om våldspandemin som aldrig slutar

Kvinnorättsaktivisten och statsvetaren Olga Persson bjuder inte på en snitslad resa via barndomsminnen och vuxna framgångar. Hon talar för kvinnors och flickors rätt att överleva och att leva sina liv som de vill, utan våld, rädsla och begränsningar. Det låter som en självklarhet, men så sent som i våras var det smärtsamt tydligt att så inte är fallet. Olga Persson konstaterar att samhällsdebatten om våldet mot kvinnor då rasade, igen, sedan minst sju kvinnor hade dödats av män de hade eller hade haft en relation med.

Olga Persson har en lång erfarenhet av arbete inom kvinnojourer, i fjol blev hon förbundsordförande för Unizon som samlar mer än 130 kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Den erfarenheten hörs i hennes röst, vilken har en tydlighet och skärpa och där patoset är ständigt närvarande utan att på minsta vis förta budskapet. Som när hon bryter ned statistiken om de 320 svenska kvinnor som sedan år 2000 har mördats av män som de har haft en relation med; deras åldrar, yrken, vad de dödades med och den vanligaste mordplatsen – kvinnans egen säng.

Efter att Nina Simones ”I wish I knew how it would feel to be free” klingat ut byter Olga Persson spår och blir privat. Det är maj 2017. Hon och sonen har besök av hennes syskonbarn för en mysig övernattning, en stund av vardagslycka. Samtidigt, 30 mil bort, sker ett brutalt mord i Hudiksvall. Det är Tova, storkusin till syskonbarnen, som berövas livet av sin före detta pojkvän.

När Olga Persson beskriver att Tova några veckor senare begravs i stället för att ta studenten och sedan låter lyssnarna omfamnas av stråkarna i Bachs ”Air” är det svårt att hålla tillbaka tårarna.

Hoppet sägs vara det sista som överger människan, men det tror inte Olga Persson på. Hon har sett alltför många bevis på hur hoppet har lämnat kvinnor, att de är säkra på att den våldsamma relation som de har lämnat eller är i kommer att kosta dem livet.

Olga Persson vill att vi ska tala mer om kvinnohat och inse att det är ett motiv till våldet. Hennes kontrollerade ilska och frustration över brist på åtgärder tycks leda fram till en avslutande uppmaning. Så blir det inte, i stället får vi höra en dikt av Ulf Lundell – ”Tid för kärlek”.

Läs mer:

Niklas Wahllöf: Jonas Karlssons program är som ett skönt pillande i nacken

Johan Croneman: Jacob Hårds program var som ett 90 minuter långt, opersonligt referat

Mats Odéen: Malin Broman är passionerad – men hade gärna fått visa mer av sin svärta