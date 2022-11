Anthony Hopkins: ”Skådespelare som ändrar sin personlighet behöver psykvård”

Tvåfaldiga Oscarvinnaren Anthony Hopkins åsikt om skådespeleri: han är emot det.

– Jag lärde mig ett bra knep av Katharine Hepburn. Hon var en stor filmstjärna och när jag skulle göra min första scen med henne sa hon ”Spela inte. Bara säg replikerna. Du ser bra ut, du har en bra, stark röst, bara tala.”

Den regiinstruktionen håller sig Hopkins fortfarande till, säger han på telefon från USA, samtidigt som han tackar varmt för den Lifetime achievement award han fått av Stockholms filmfestival:

– Överraskande, det hade jag aldrig kunnat drömma om.

Hm. Hur överraskande kan det vara för en snart 85-årig, adlad, stjärna att hedras för sitt livsverk? Filmen med Hepburn var ”Så tuktas ett lejon”, en kostymfilm som kretsade kring intrigerandet för att på 1100-talet knuffa Kung Henrik II (Peter O'Toole) av tronen i England. Hepburn spelade Eleonora av Akvitanien, mamma till Hopkins prins Johan. Rollen blev hans genombrott som filmskådespelare. Hade han strävat mot filmen?

– Nej. Jag hade inga särskilda ambitioner. Det var där jag hamnade.

Anthony Hopkins, Jane Merrow, Katharine Hepburn och Peter O'Toole i "Så tuktas ett lejon" (1968).

1968 var han drygt tio år in på sin skådespelarkarriär. 1955 hade bagarsonen och walesaren Hopkins fått ett stipendium för studier vid The Royal Welsh College of Music and Drama. Han gick vidare till jobb på olika repertoarteatrar i Storbritannien, drillades i Shakespeare. På National Theatre i London fick Hopkins arbeta med Laurence Olivier, legend inom både teater och film.

Det hade sett ut som om Hopkins inte skulle passa in någonstans innan han hamnade vid teatern. Var det som för en annan britt som blev filmstjärna, Cary Grant, att Hopkins kände att det var i teatervärlden han hörde hemma?

– Nej, nej, inte alls. Det var mycket enklare, jag bara halkade in på det, jag hade inga ambitioner att göra någonting egentligen. Jag var inget vidare i skolan och jag visste inte vad jag skulle göra, och så fick jag det där stipendiet. Jag hade aldrig spelat teater.

Jag hade inget självförtroende, jag tyckte inte att jag var vidare smart så jag bara höll mun så att folk inte skulle fatta att jag var rätt korkad.

Engelsk film och teater var spännande vid tiden för Hopkins genombrott. Skådespelare som Michael Caine, Richard Burton, Richard Harris, alla några år äldre än Anthony Hopkins, beundrades för ett råare, mindre polerat utspel än det som varit typiskt brittiskt. ”Diskbänksrealism” blev ett begrepp. Det gick inte hem hos Hopkins:

– Jag begrep inte vad jag såg. Jag var en ung skådespelare, ung elev egentligen, när ”Se dig om i vrede” (Burton gjorde huvudrollen i filmatiseringen 1959) och alla de där John Osborne-pjäserna fick premiär. Sedan, på 1960-talet, var jag vid repertoarteatrarna. Jag umgicks inte så mycket med andra skådespelare. Jag höll mig för mig själv. Jag hade inget självförtroende, jag tyckte inte att jag var vidare smart så jag bara höll mun så att folk inte skulle fatta att jag var rätt korkad.

Anthony Hopkins

Anthony Hopkins är som skådespelare känd för att alltid kunna läxan, slå i sig manuset så att han kan alla sina repliker framlänges och baklänges, och förmodligen diagonalt med. Det är grunden för hans skådespeleri.

– Jag tror på att lära sig allt så bra att det blir som en andra natur. När man kommer till teatern eller inspelningen ska man kunna allt, utan att för den skull vara någon sorts Superman, men man ska kunna hela flödet. Då kan man slappna av.

Slappna av - och vara sig själv.

– En skådespelare ändrar inte sin personlighet. Gör han det behöver han psykvård. När en skådespelare är på scenen är han ingen annan, han är Anthony Hopkins. Eller vem det nu är.

Se på till exempel Ingrid Bergman eller Liv Ullmann, de kan det där, menar Hopkins:

– De har förmågan att vara trovärdiga och låta kameran eller publiken göra jobbet. För publiken läser in en personlighet i bilden på duken, om det nu är en film.

Skådespelande låter väldigt enkelt när du beskriver det?

– Well, jag har gjort det länge nu.

Kan det förutom talang och pluggande även kräva mod för att slappna av inför kamera eller publik?

– Nej, inte alls. Det där tror jag inte på. En del skådespelare säger att det är som ett krig. Skrämmande. Det är bullshit.

Jag vet inte, jag. Jag hickade när jag tittade på Hopkins Instagramflöde. Sjövilt. Han spelar piano - ok, han lärde sig som ung och hoppades ett tag att bli en framstående pianist. Men karaokesjungandet? Grekisk dans? I skjortor som ser ut som skogsbränder, i olika hattar och solglasögon? Jag skulle inte filma mig själv solodansande genom mitt hem.

– Man måste vara orädd.

”Enkelt” är nog Hopkins favoritadjektiv när han talar om skådespelande, teater och film. Var dig själv. Det är med i första meningen när han svarar på vad man ska satsa på om man ska skriva ett manus och få Anthony Hopkins att nappa på det.

– Jag tror att det ska vara något enkelt och direkt. Inte alltför komplicerat. Se bara till att dialogen eller språket i filmmanuset eller pjäsen eller vad det är låter verkligt.

Fast det måste väl få lite glans? Så att det inte låter tråkigt?

– Om man tar Anton Tjechov, till exempel, den största dramatikern av alla tycker jag, han skrev enkel, lättfattlig dialog men runt den skapade han en stämning av längtan och sorg och dysterhet och hela denna känsla av livets meningslöshet. Som i ”Onkel Vanja” eller ”Tre systrar” denna längtan, trängtan hos Irina och systrarna i ”Tre systrar” att åka till ”Moskva, Moskva”, eller brodern Andrej som är så oduglig, eller Vanja, som känner att han kastat bort hela sitt liv, det räcker, för det är så livet är...

Du talar vackert om manus. Skriver du själv?

– Jag tycker om att skriva men jag gör aldrig något av det. Jag har skrivit flera filmmanus men jag vågar aldrig föreslå någon att filma dem.

De är så konstiga, ”som drömmar, eller som Strindbergs 'Ett drömspel'”. Han låter det bara flöda när han skriver. ”Slipstream” (2007) filmades verkligen, ett Hopkinsmanus regisserat av honom själv.

Lisa Pepper och Anthony Hopkins - skådespelaren och manusförfattaren Felix Bonhoeffer som blir galen och oförmögen att skilja verkligheten från fiktionen i "Slipstream".

Trailer och beskrivning på filmdatabasen IMDB får det verkligen att låta obegripligt. Manusen förblir i regel ”begravda i min dator”. Redigerar han sin egen dialog i filmerna, kortar replikerna eller något? Nej, nej, skådespelare ska inte leka författare:

– Varför komma till inspelningen och vilja skriva om alltihop? Jag har inget tålamod med skådespelare som vill rewrita.

Men lägger han aldrig till? Jag har alltid undrat över den där fantastiska, ormtungade slurpningen Hopkins får till efter sin berömda replik i ”När lammen tystnar” (1991): ” En statistiker försökte testa mig en gång. Jag intog hans lever med favabönor och en god Chianti - shlshslshls!”.

Krävde den mycket övning?

– Nej då, jag bara la till det. Jag gjorde scenen och så föreslog jag att jag skulle avsluta så, jag skulle säga ”favabönor och en god Chianti - shlshslshls!”. Jonathan (Demme, regissören) tyckte att det var toppen så han behöll det. Jag frågade om det blev för mycket - ”Nej, perfekt!”. Sheer folly, rena fånigheten!

Ett annat favorituttryck för Anthony Hopkins, förutom ”enkelt”: No Acting Required, Agerande Onödigt. Det är knyckt från något stjärnan Gregory Peck lär ha klottrat på vissa scener i sina manus, ”NAR”, scener där skådespelaren inget gör. Hopkins omhuldar dem. Han talar förälskat om första inspelningsdagen på ”Återstoden av dagen” (1993), denna film indränkt i vemod. Han och Emma Thompson på en bänk på piren i Weston-super-Mare, i filmen talar de om det förflutna, han vill att han ska återvända till jobbet hos honom. Solen är på väg ner:

– Ljuset var så vackert och så sorgligt, så melankoliskt, och så tändes ljusen på piren...det var återstoden av dagen. Hela filmens tema fanns där, våra liv förflyter och innan vi vet ordet av dör vi. Men ljuset vid horisonten och solen som sänkte sig gjorde allt, there was no acting required. Och sådana stunder kan man vara med om, man vet att man inte behöver spela.

Anthony Hopkins och Emma Thompson i "Återstoden av dagen".

Anthony Hopkins Född 1937 i Wales, Storbritannien. Studerade drama och fick genom Laurence Olivier jobb på National Theatre i London 1965. Långfilmsdebuterade i Lindsay Andersons ”The white bus” 1967. Filmer i urval: ”Hamlet”, ”En bro för mycket”, ”The bounty”, ”Röd drake”, ”Shadowlands”, ”Hitchcock”, ”Noah” med flera. Priser: Tvåfaldig Oscarsvinnare för ”När lammen tystnar” (1991) och ”The father” (2020), fyrfaldig Baftavinnare: ”War & peace” (1972), ”När lammen tystnar” (1992), ”Återstoden av dagen” (1993) och ”The father” (2020). Blev adlad 1993. Aktuell: Tilldelas Stockholm Lifetime Achievement Award 2022. Spelar även i Florian Zellers ”The son” som visas på Stockholms filmfestival den 18 och 19 november. Visa mer

Anthony Hopkins vid 9 års ålder. Anthony Hopkins.

8 filmer med Antony Hopkins:

”Magic” (1978)

Foto: Alamy

Regi: Richard Attenborough

Rysare där timid buktalare - Hopkins - blir besatt av sin krävande, blodtörstiga docka. Första rollen med amerikansk accent, vilken Hopkins oroade sig för. Den blev godkänd, filmen sågs som en b-produkt.

”Elefantmannen” (1980)

Anthony Hopkins och John Hurt i "Elefantmannen".

Regi: David Lynch

David Lynchfilm byggd på sanna historien om vanskapta John Merrick (John Hurt) som i det sena 1800-talets England drog sig fram som ruskig sevärdhet men fick hjälp av en läkare - Hopkins.

”The Bounty” (1984)

Foto: Alamy

Regi: Roger Donaldson

Ett försök att vända på historien om myteriet på Bounty. Hopkins kapten Bligh, traditionellt utmålad som ett råskinn, blev en hedersman, Mel Gibsons myteriledare Fletcher Christian blev dramats usling.

”När lammen tystnar” (1991)

Anthony Hopkins och Jodie Foster i "När lammen tystnar".

Regi: Jonathan Demme

Hopkins ruggiga Hannibal ”The Cannibal” Lecter hjälpte Jodie Foster på mördarjakt, och framstår drygt trettio år senare som Chairman of the Board of Seriemördarbusiness. Hopkins vann sin första Oscar.

”Howards End” (1992)

Anthony Hopkins och Emma Thompson i "Howards end".

Regi: James Ivory

Hopkins var som gjord för producent-regissörteamet Ismail Merchants och James Ivorys snygga filmatiseringar av brittiska romaner, och debuterade där som hårdför affärsman i denna till förra sekelskiftet förlagda E. M. Forsterberättelse om kärlek och klass och ett hus - ”Howards End” - som är en klätterrosöverväxt anglofilfälla.

”Återstoden av dagen” (1993)

Emma Thompson och Anthony Hopkins i "Återstoden av dagen".

Regi: James Ivory

Sedan Emma Thompson fått Oscar för insatsen i ”Howards End” parades hon och Hopkins åter samman i denna Merchant-Ivory efter på Katzuo Ishigurus bok om en butler som viger sitt liv åt en arbetsgivare som visar sig ovärdig, blev en av de bästa. Både Thompson och Hopkins Oscarnominerades.

”Nixon” (1995)

Foto: Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo

Regi: Oliver Stone

Hopkins gjorde sin näst mest kända skurkroll i Oliver Stones - ”that master of the light touch” som en filmtidning kallat honom - drygt tre timmar långa film om presidenten som mötte sitt Waterloo i Watergateskandalen.

”The father” (2020)

Olivia Colman och Anthony Hopkins i "The father".

Regi: Florian Zeller

En gammal man har svårt att hålla reda på vilka som kommer och går i hans hem, och blir misstänksam mot dem. Pjäsfilmatisering som blev en sen tour de force för Hopkins och vid 83 gjorde honom till en rekordhållare: äldsta skådespelare att vinna en Oscar.

