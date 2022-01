Antisemitisk bok säljs återigen på Adlibris

”Sions vises protokoll” är en antisemitisk pamflett från tidigt 1900-tal, som påstås dokumentera en kongress där judar smider planer på hur de ska ta över världen. Texten avslöjades som en förfalskning redan för hundra år sedan, men har ändå fortsatt att spridas som antisemitisk propaganda.

Nätbokhandeln Adlibris har vid flera tillfällen fått kritik för att man sålt ”Sions vises protokoll”. Efter att Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och ett flertal medier uppmärksammade att verket fanns i bokhandelns sortiment 2013 valde Adlibris att plocka bort titeln.

– Det kommer att finnas titlar som vi plockar bort även om det inte är olagligt att ha dem i katalogen och ”Sions vises protokoll” är en sådan, kommenterade Linnéa Wiklund, pressansvarig på Adlibris, i en intervju med DN.

Trots det har verket fortsatt att dyka upp hos nätbokhandeln i olika utgåvor, bland annat 2015 och 2017.

Nu säljs boken igen, i en engelsk utgåva med titeln ”The protocols of the meetings of the learned elders of Zions”.

”Vi har sedan tidigare beslutat att inte sälja 'Sions vises protokoll' och boken kommer plockas bort från sajten direkt”, skriver Linnéa Wiklund på Adlibris i ett mejl till DN.

”Vi har blockerat titeln sedan tidigare och har rutiner för att fånga upp om den skulle komma in på sajten. Vi får in tusentals nya titlar på sajten varje månad och då boken kan ges ut med nytt ISBN eller en annorlunda formulering på titeln kan den tyvärr ändå dyka upp. Så fort vi själva uppmärksammar titeln eller om vi uppmärksammas av någon annan på den så tar vi bort den från sajten manuellt”, fortsätter hon.

”Sions vises protokoll” säljs även på nätbokhandeln Bokus, i tre olika engelska utgåvor, samt på Amazons svenska sajt.

DN söker Bokus.

