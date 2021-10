Antisemitismen på nätet har ökat under coronapandemin

En bild på grodan Pepe med nazisthatt och gul stjärna på bröstet framför ingången till Auschwitz. Eller en hashtag för familjen Rothschild med innehåll som visas miljontals gånger på Tiktok. Antisemitism i sociala medier tar sig olika uttryck – från effektsökande referenshumor till gamla konspirationsteorier med nya delningsmetoder.

Det framgår av rapporten ”Antisemitism in the digital age” som presenteras under Malmöforum mot antisemitism. Daniel Poohl, vd för stiftelsen Expo, konstaterar att det är att lätt att hitta antisemitistiskt material på samtliga granskade plattformar. Både hos jättar som Facebook och Youtube och på alternativa forum som Parler och 4chan.

– I ett decennium har vi diskuterat plattformarnas ansvar, men problemet finns kvar. På vissa av dem finns det hur mycket antisemitism som helst, på andra smyger det sig oftare in via konspirationsteoretiskt material.

Rapporten är ett samarbete mellan Expo och organisationer i Tyskland och Storbritannien. Trots att fientlighet och fördomar mot judar knappast är något nytt fenomen på nätet, menar Daniel Poohl att pandemin har ökat intresset för den falska maktanalys som antisemitism bygger på. Förra våren sköt till exempel sökningar på ”New world order”, idén om en hemlig världsregering, i höjden.

– Konspirationstänkande har fått sig en ordentlig skjuts. Ofta bottnar det i en föreställning om judisk makt som du kan bli anhängare av utan att känna en avsky mot judar. Men du tror att du har förstått hur världen hänger ihop, säger Daniel Poohl.

Algoritmer bidrar till att sensationalistiskt innehåll får spridning. Ibland rör det sig om politiska influerare som samlar stora skaror bakom sig, men för att torgföra antisemitism på olika plattformar kan det räcka med att vara en ”anonym enmansorkester”, som Daniel Poohl formulerar det.

– Det har funnits en naivitet från plattformarna som betraktat allt engagemang som någonting bra. Men engagemang kan också bygga på hat, och det börjar man inse på några av de här plattformarna.

Daniel Poohl, vd för stiftelsen Expo. Foto: David Lagerlöf/Expo

Just det menar Daniel Poohl är den positiva slutsatsen av rapporten. Granskningen visar att ju mer aktivt plattformarna arbetar med moderering, desto mer lyckas de begränsa förekomsten av antisemitism.

– Det går faktiskt att göra något för plattformar som vill ta det här på allvar.

Närmare 70 procent av Instagrams användare är mellan 13 och 34 år, medan samma andel av Tiktok-användarna befinner sig i åldersspannet 16–24 år. Sannolikheten för att en ny generation exponeras för antisemitiskt tankegods i sociala medier är hög, menar Daniel Poohl.

– Det är inte moralpanik vi behöver men däremot mer kunskap om spridningen av misstro och missaktning mot minoriteter.

I veckan kom även en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, med en kartläggning av antisemitism i sociala medier. Enligt den innehöll 25 procent av inläggen i sociala medier om judar antisemitiska stereotyper, rapporterade Ekot i Sveriges Radio.

Daniel Poohl konstaterar att antisemitismen inte bara flyttat ut på nätet utan också att den påverkats av onlinekulturen. Han nämner Förintelseförnekande som exempel, som gått från pseudovetenskap till skamlösa mems.

– Tidigare handlade det ofta om att publicera böcker och försöka påvisa någon faktauppgift om gaskammare. I dag används sociala medier för att flytta gränserna för hur vi pratar om Förintelsen och om att förlöjliga minnet av den. Det finns en tanke bakom och en försåtlighet med det här beteendet, som handlar om något mer än att bara vara en flabbig person.

Daniel Poohl beskriver det som ett ”retoriskt dilemma”. Den som blir indignerad och reagerar på materialet riskerar att bidra till spridningen av det.

Han tror inte att det går att rensa internet från antisemitism, men säger att det går att bli ännu tydligare i användarvillkor, samt att rapporteringssystem kan bli smidigare. Samtidigt ställer antisemitismens skiftande karaktär större krav på kunskap hos plattformarna.

– Vill man säkerställa att sociala medier inte blir en tummelplats för hat måste man arbeta med det varje dag. Det är lätt att identifiera en karikatyr i bildformat, men uppenbarligen mer komplicerat att känna igen konspirationsteorier.

Andra aktörer är dock mindre intresserade av att agera mot antisemitism, inte sällan med hänvisning till yttrandefrihet, säger Daniel Poohl.

– Ja, det brukar vara ett motargument, men om man tittar i rapporten handlar det ofta om antisemitisk skräckpropaganda med ett väldigt aggressivt bildspråk. Det finns plattformar som försöker kapitalisera på hatet och profilera sig som en ”fristad”.

Daniel Poohl menar att det är upp till politiken att väga olika intressen mot varandra. Den yttersta konsekvensen, förutom kränkningarna på nätet, är att hatretoriken fungerar som en inkörsport till terrorism offline.

– Det finns en digital gemenskap som kan leda till att någon går från ord till handling. Det har vi sett. Mer än en person har konsumerat hatiska budskap och dragit den drastiska men ”logiska” slutsatsen att någon måste göra något.